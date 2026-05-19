Normaal peperduur, nu gratis: deze premium Sony-oordopjes krijg je nu cadeau

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
19 mei 2026, 13:01
4 min leestijd
Normaal peperduur, nu gratis: deze premium Sony-oordopjes krijg je nu cadeau

Heb jij de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes op het oog, maar vind je ze aan de dure kant? Begrijpelijk, maar met deze sim only-aanbieding krijg je ze zelfs gratis. Geen sim only nodig? Dan bespaar je alsnog een paar tientjes in vergelijking met als je ze los zou kopen.

Bekijk de actie direct

Lees verder na de advertentie.

Gratis Sony WF-1000XM5 bij Lebara sim only vanaf 10GB

Bij Belsimpel zijn de Extra Dikke Deals-dagen voor het eerst begonnen! Dit is ter vervanging van de Bizarre Belsimpel Dagen en staat garant voor uitstekende aanbiedingen op sim only’s, telefoons en accessoires.

Tijdens deze actieperiode krijg je bijvoorbeeld de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes helemaal voor niks als je een sim only van Lebara afsluit met minimaal 10GB aan data. Daarnaast is er een actie vanuit de provider zelf, waardoor je de eerste zes maanden 50 procent korting krijgt.

Voor 10GB betaal je hierdoor gemiddeld 7 euro per maand, wat in totaal 168 euro is voor twee jaar. Zou je de Sony WF-1000XM5 los kopen, dan ben je € 179,- kwijt.

Scoor de gratis Sony WF-1000XM5

Lees verder na de advertentie.

Dit is de Sony WF-1000XM5: uitstekende ruisonderdrukking

sony wf-1000xm5_devicetip

De Sony WF-1000XM5 heeft inmiddels een opvolger, maar beschikt nog steeds over één van de beste ruisonderdrukking-functies. Met actieve ruisonderdrukking kun je tot ongeveer acht uur onafgebroken naar muziek of podcasts luisteren. Schakel je deze functie uit, dan gaat de batterij nog enkele uren langer mee. Zijn de oordopjes leeg, dan zorgt een korte oplaadbeurt van drie minuten al voor ongeveer een uur extra luisterplezier.

Daarnaast zijn ze compact en licht, zonder dat dit ten koste gaat van de batterijduur. Een ander pluspunt is de mogelijkheid om ze met meerdere apparaten tegelijk te verbinden, zodat je eenvoudig wisselt tussen bijvoorbeeld je laptop en smartphone. Bij de introductie lag de prijs op 320 euro, maar inmiddels zijn ze al te vinden voor zo’n 180 euro. Met de huidige aanbieding bij Belsimpel betaal je zelfs slechts 168 euro.

Bekijk de Sony-actie

Dit betaal je voor de bundels van Lebara

Je krijgt dus de Sony WF-1000XM5 oortjes cadeau op het moment dat je een sim only van Lebara afsluit met minimaal 10GB aan data. Daarnaast betaal je het eerste half jaar de helft van de prijs. 40GB is zelfs het eerste jaar 70 procent goedkoper. Hieronder zetten we de prijzen voor je op een rij.

Hoeveelheid dataGemiddelde prijs (eerste halfjaar 50% korting)Normale maandprijsTotale abonnementskosten
10GB€7,- p/m€8,- p/m€168,-
15GB€8,75 p/m€10,- p/m€210,-
40GB€7,15 p/m€11,- p/m€171,60
45GB€21,88 p/m€25,- p/m€525,-
Ontdek de actie

Vergeet de gratis oordopjes niet aan te vragen

Heb je jouw bestelling geplaatst, dan moet je de oordopjes zelf nog aanvragen. De link om dit te doen staat in de actievoorwaarden op de Lebara sim only-pagina waar je ook je bestelling hebt gedaan. Daarna heb je ze binnen acht weken in huis.

Powered by:
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Draadloze oordopjes Sony Sony WF1000xm5

Bekijk ook

Zo krijg je gratis Sony WF-1000XM5-oordopjes bij je sim only en meer

Zo krijg je gratis Sony WF-1000XM5-oordopjes bij je sim only en meer

21 maart 2024

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren