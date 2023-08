Sony WF-1000XM5 review: klein en fijn, maar flink aan de prijs

Sony is een bekende speler op het gebied van camera’s, smartphones, consoles én audioapparatuur. Wij zijn aan de slag geweest met een setje gloednieuwe oordopjes, de WF-1000XM5. Zijn ze de stevige adviesprijs van 319 euro waard?

Dit is de Sony WF-1000XM5 review

De populaire WF-1000XM4-oordopjes hebben een opvolger gekregen in de vorm van de Sony WF-1000XM5. Deze draadloze oordopjes zijn kleiner, hebben dezelfde accuduur en meer features aan boord. Wel vraagt fabrikant Sony vier tientjes meer dan bij de voorganger. De adviesprijs van dit setje is 319 euro en dat is pittig. Wat krijg je voor dat forse bedrag?



Het reviewmodel van de WF-1000XM5 is ter beschikking gesteld door Sony.

Design roept mix van gevoelens op

Het oplaaddoosje is mooi afgewerkt, met een matte coating en het Sony-logo is daarop in koperkleur afgedrukt. De case is niet al te groot, bevat een ledje aan de voorzijde en op de achterkant zijn de usb-c-poort en een fysiek knopje te vinden. De oordopjes zelf zijn ten opzichte van de XM4’s 25 procent kleiner en 20 procent lichter. De XM5’s zijn dan ook aan de kleine kant.

Ze lijken op waterdruppeltjes (of boontjes) met een stukje eraan dat je in je oor steekt. De bovenzijde is ook afgewerkt in het mat zwart en over één van de microfoons is een koperkleurig membraan gelegd, wat er chic uitziet. De rest van het oordopje ademt echter een ander gevoel uit: goedkoop. Er is gekozen voor een zwart glimmend plastic en dat ziet er niet zo denderend uit. Daarbij zorgt dit ervoor dat ze nogal glad aanvoelen, dus uit je oor halen of uit het doosje is soms vervelend.

Er worden verschillende maten oortips meegeleverd en die zijn anders dan we gewend zijn. Ze zijn gemaakt van polyurethaanschuim en niet van rubber, zoals we normaliter zien. Volgens de fabrikant levert het materiaal meer comfort op en vermindert het ruis, maar daarover later meer.

App is uitgebreid, bediening is minder

Om alles uit de oordopjes te halen, gebruik je de Sony Headphones Connect-app. Daar kun je onder andere de muziek bedienen, maar ook spelen met de equalizer, het niveau van de actieve ruisonderdrukking aanpassen of leren hoe de aanraakgevoelige gedeeltes van de dopjes werken.

Jammer is dat je zelf maar beperkt de bediening kan aanpassen. Zo kun je kiezen of je met het linkeroortje de muziek bedient of zaken als noise cancelling, maar niet met hoeveel tikjes de muziek pauzeert of hoe je een nummer skipt.

Er is multipoint-ondersteuning aanwezig, waardoor je de doppen met twee apparaten tegelijk kunt gebruiken, een feature die we ook verwachten in deze prijsklasse. Ook is de speak to chat-functie een handige. Begin je met praten, dan pauzeert de muziek automatisch. Je kunt instellen dat je met een knikje van je hoofd een telefoongesprek opneemt en testen doen om te kijken of de dopjes goed in je oor zitten.

Draagcomfort is even wennen

Ik test veel in-ear-oordopjes en veelal hebben die een tipje van rubber, wat bij mij vaak de gehoorgang perfect afsluit. Sony heeft bij de WF-1000XM5 gekozen voor opzetstukjes van ander materiaal en levert deze ronde vier maten mee. Het gaat zoals gezegd om polyurethaanschuim en dat is een stukje stugger.

De gehoorgang geheel afsluiten lukte hier daardoor vaak niet perfect. We hebben verschillende maten tips geprobeerd, maar de oortjes zitten altijd net iets te los.

Dat betekent niet dat ze snel uit je oren vallen, maar we vinden rubberen opzetstukjes toch fijner. Het schuim voelt wel zacht aan in de gehoorgang en ze zitten, ook als je urenlang muziek luistert of (videogesprekken) voert, gewoon comfortabel.

Geluidskwaliteit is weer erg goed

Tijdens de reviewperiode hebben we de oordopjes nagenoeg altijd met volledige actieve ruisonderdrukking gebruikt. We hebben wel gespeeld met de equalizer, want meer bass geniet onze voorkeur. Via de app kun je zelf van alles instellen en dat is handig. Opvallend is dat het geluid heel anders klinkt als ANC wordt gedeactiveerd, wat bij andere oordopjes juist veel minder opvalt.

Desalniettemin werkt de actieve ruisonderdrukking erg goed, door het gebruik van verschillende vernieuwde hard- en software. Zo kun je je goed concentreren zonder muziek af te spelen, maar ook even wegdromen met een podcast. We hebben veel genres muziek geluisterd en alles klinkt goed. Het gaat dan om hiphop, rock, metal, maar ook pop- en dancemuziek. Hoge tonen klinken goed en dat geldt ook voor lage tonen en stemmen.

Natuurlijk hebben we ook (video)gesprekken gevoerd met de dopjes en op de kwaliteit is weinig tot niks aan te merken. We hoorden de personen met wie we belden luid en duidelijk, en dat geldt ook andersom.

Accuduur is ondanks grootte prima

De WF-1000XM5-oordopjes zijn aanzienlijk kleiner en dat betekent dat er ook minder ruimte is voor de accu. Gelukkig hoef je je over de batterijduur geen zorgen te maken. Sony zegt dat je 12 uur muziek kunt luisteren op een acculading, of 8 uur met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Wij hebben de dopjes alleen gebruikt in combinatie met noise cancellation en de gestelde tijd haalden we ook.

In het doosje is ook een accu verwerkt, waarmee je de XM5’s nog eens twee keer volledig kunt opladen. Uiteraard had dat meer mogen zijn, maar ook daarvoor is de ruimte beperkt. Er zijn dopjes op de markt met een betere accuduur, maar deze Sony’s staan zeker hun mannetje. Opladen kan via een kabeltje of draadloze lader.

Conclusie Sony WF-1000XM5 review

De WF-1000XM5 zijn Sony’s beste draadloze oordopjes tot nu toe. Ze zijn een stuk kleiner en iets lichter, maar de accuduur is hetzelfde gebleven. Dat vinden we, ondanks dat de dopjes op batterijgebied geen absolute uitblinkers zijn, toch netjes. De oordoppen hebben genoeg (nieuwe) functies en we zijn te spreken over de actieve ruisonderdrukking. De geluidskwaliteit is ook uitstekend. Het nieuwe uiterlijk kan ons gedeeltelijk bekoren, vooral omdat we moeten wennen aan de tipjes van harder schuim. De prijs is fors, maar Sony behoort dan ook tot de top van draadloze oordopjes. Dat onderstrepen ze nog maar eens met deze WF-1000XM5.

Sony WF-1000XM5 prijs en kopen

De Sony WF-1000XM5 hebben een adviesprijs van 319 euro en is te koop in twee kleuren. Via onderstaande prijsvergelijker vind je snel de beste deals.

