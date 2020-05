Deze maand krijgen we weer vakantiegeld op onze rekening! Om te zorgen dat je alles uit je vakantiegeld haalt, zijn wij op zoek gegaan naar de beste vakantiegeld-aanbiedingen van smartphones, smarthome-producten en sim only-abonnementen.

De beste smartphone-deals

Ben jij op zoek naar een nieuwe telefoon? Wij hebben een aantal mooie vakantiegeld-aanbiedingen gevonden en voor je op een rijtje gezet.

Disclaimer: de genoemde prijzen in dit artikel kunnen veranderen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat alle bedragen regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt.

Samsung Galaxy A51 – van 289 euro voor 279 euro – MediaMarkt

– van 289 euro voor 279 euro – MediaMarkt Samsung Galaxy S20 – tot wel 289 euro korting – Vodafone

– tot wel 289 euro korting – Vodafone De Galaxy S20 – met gratis AKG Y600 Wireless – Samsung

met gratis AKG Y600 Wireless – Samsung Motorola Moto G8 Plus – van 269 euro voor 219 euro – Coolblue

– van 269 euro voor 219 euro – Coolblue Huawei P30 Lite – van 226 euro voor 199 euro – MediaMarkt

– van 226 euro voor 199 euro – MediaMarkt Gigaset GS190 (32GB Grijs) – van 169 euro voor 119 euro – Expert

Go Go Go-deals bij T-Mobile

T-Mobile heeft weer leuke Go Go Go-deals online staan! Zo krijg je bij diverse toestellen – zoals de Samsung Galaxy S20, Huawei P30 Pro, Oppo Find X2 Neo en OnePlus 8 Pro – wel vijftien euro korting per maand!

Sim only-deals: nu tijdelijk geen aansluitkosten

Toch liever geen telefoon met abonnement maar een sim only? De onderstaande providers rekenen nu geen aansluitkosten!

Of bekijk direct alle aanbiedingen in de sim only prijsvergelijker van Android Planet. Filter op provider, looptijd en hoeveelheid GB’s. Zo vind je eenvoudig de beste aanbieding voor jou.

Vakantiegeld-aanbiedingen van smarthome tot speakers

Nu we veel thuis zijn, is een beetje luxe wel fijn. Met het Google Nest Hub-pakket bestuur je jouw smarthome-producten eenvoudig vanuit meerdere ruimtes. De Nest Hub is eenvoudig aan te sturen dankzij de spraakbediening. Via het scherm kan je ook gemakkelijk de live beelden van je slimme deurbel bekijken.

Google Nest Hub Chalk + Nest Mini (wit) – van 189 euro voor 89 euro – Coolblue

– van 189 euro voor 89 euro – Coolblue Google Nest Hub – van 129,95 euro voor 98,95 euro – Bol.com

– van 129,95 euro voor 98,95 euro – Bol.com Philips Hue Play (wit duo pack) – van 115,99 euro voor 99,95 euro – MediaMarkt

– van 115,99 euro voor 99,95 euro – MediaMarkt Ring Video Deurbel 3 + Indoor Cam – van 258 euro voor 199 euro – Coolblue

– van 258 euro voor 199 euro – Coolblue Google Nest Hub + Google Nest Mini – van 148,99 euro voor 89 euro – tink

– van 148,99 euro voor 89 euro – tink Google Home slimme speaker (wit) – van 95 euro voor 84 euro – 50five

Of ben je op zoek naar een speaker of koptelefoon om tijdens je thuiswerkdag van je favoriete muziek te genieten? Dan zijn de volgende vakantiegeld-aanbiedingen iets voor jou!

JBL Xtreme 2 bluetooth speaker – van 229 euro voor 169 euro – Coolblue

– van 229 euro voor 169 euro – Coolblue Sony WH-1000XM3 van 299 euro voor 249 euro – MediaMarkt

van 299 euro voor 249 euro – MediaMarkt Sonos SUB (zwart) – van 799 euro voor 699 euro – 50five

– van 799 euro voor 699 euro – 50five Sonos Beam (wit) – van 449 euro voor 429 euro – 50five

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk dan alle vakantiegeld-aanbiedingen bij diverse webshops!

