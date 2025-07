Samsung Galaxy A56 fors in prijs gezakt: dit is de beste deal

De telefoons uit de Samsung Galaxy A-serie zijn steevast populair. Ondertussen is de meest recente aanvulling, de A56, voor een heel mooi prijsje te scoren. We vertellen je alles over de beste Samsung A56-aanbieding.

Samsung Galaxy A56: tot 351 euro voordeel

De Samsung Galaxy A56 is tegelijk met de A36 en A26 aangekondigd en de uitgebreidste van het drietal. Het is een kwalitatief goede telefoon, met veel functies, maar dan voor een fractie van de prijs van high-end toestellen. Hij kreeg een adviesprijs mee van 479 euro.

We zijn nu een poosje verder en hij is daardoor flink in prijs gezakt. Als los toestel betaal je 315 euro bij Phonemarket. Maar wist je dat je nog veel meer bespaart als je jouw aankoop combineert met een abonnement? Je betaalt nu slechts 154 euro voor de telefoon met een Vodafone Unlimited-abonnement. Liever een andere provider of minder data? We zetten alle opties hieronder voor je op een rij.

Samsung A56 aanbieding bij providers

Bestel je liever jouw nieuwe smartphone bij één van de providers? Dan bespaar je al ten opzichte van een los toestel. De prijs die je hier betaalt is altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel. Bij de grote providers is dit tot 7,50 euro korting per maand, maar ook krijg je leuke extra’s. KPN geeft je bijvoorbeeld een gratis Netflix-abonnement.

Je koopt de Samsung A56 bij KPN, Odido en Vodafone, maar ook bij de kleinere providers is de telefoon beschikbaar. Denk hierbij aan Hollandsnieuwe, Simyo en Ben. Het goedkoopste is hij bij Ben, waar je 312 euro neerlegt.

Samsung Galaxy A56 bij webwinkels

Het meeste bespaar je door je aankoop te combineren met een abonnement bij een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de korting die je ontvangt afhankelijk van de bundel die je kiest.

Hoe meer data in je bundel, hoe lager de prijs van de A56. Daarom hebben we hieronder de prijzen genoemd in combinatie met een onbeperkt internet-abonnement. Maar vergis je niet: ook met kleinere bundels ben je op deze manier het goedkoopste uit.

A56 in combinatie met Vodafone: bespaar tot 177 euro

Ga je voor Vodafone, dan loopt je besparing op tot maar liefst 177 euro. Je hebt de A56 in handen vanaf 154 euro bij Belsimpel. Klanten van Ziggo ontvangen daarbij tot 7,50 euro korting per maand, een gratis tv-pakket en meer.

A56 in combinatie met Odido: bespaar tot 165 euro

Wil je een abonnement van Odido? Dan moet je bij Belsimpel zijn, waar je 166 euro betaalt met een Unlimited-abonnement. Ook hier profiteer je van klantvoordeel. Dit loopt op tot 7,50 euro korting per maand en nog eens 5 euro korting per maand op je internetabonnement.

A56 in combinatie met KPN: bespaar tot 163 euro

Voor een KPN-abonnement kun je het beste aankloppen bij Belsimpel. Hier kost het toestel je 168 euro. Daarnaast krijgen klanten van KPN thuis tot 7,50 euro korting per maand én een gratis Netflix-abonnement. Heb je meer abonnementen van KPN? Dan ontvang je meer punten en krijg je meer extra’s.

Liever een kleine bundel?

Heb je aan 10GB ook genoeg en wil je een goedkoop abonnement? Dan kies je het beste voor 50+ Mobiel bij Belsimpel. Zo betaal je iets meer voor het toestel, maar heb je een voordelige bundel. De A56 kost zo’n 270 euro en je 10GB-abonnement gemiddeld 5,63 euro per maand. De eerste twaalf maanden krijg je namelijk 50 procent korting. In totaal ben je voor je telefoon en abonnement 405 euro kwijt voor de komende twee jaar.

Alles over de Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 draait op fijne software en krijgt erg lang Android-updates. Je kan zes jaar lang rekenen op de nieuwste Android-versie en beveiligingspatches. Aan de binnenkant is een snelle Exynos-chip te vinden, die apps vloeiend draait.

Met de A56 heb je een groot 6,7 inch-scherm in handen dat door de hoge ververssnelheid vlotjes overkomt. De accu laadt een stukje sneller op in vergelijking met zijn voorganger. Daardoor hoeft hij maar een half uurtje aan de lader om weer voor 60 procent opgeladen te zijn.

Voor foto’s gebruik je de 50 megapixel-hoofdcamera waarschijnlijk het meeste. Bovendien heeft ‘ie een 12 megapixel-groothoeklens voor de wijdere kiekjes en een 5 macrocamera van 5 megapixel. Daarna gebruik je Galaxy AI om tot het perfecte eindresultaat te komen.

Vind de beste prijs met onze vergelijker

Zijn deze Samsung A56-aanbiedingen voorbij of wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Via de filteropties geef je jouw wensen in en vervolgens staat de laagste prijs bovenaan. Handig, want dat scheelt je veel zoektijd!