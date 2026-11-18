De gloednieuwe Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max kun je meteen met korting op de kop tikken. Of je nu liever een los toestel koopt of kiest voor een abonnement op maat: bij Belsimpel pak je momenteel het meeste voordeel mee.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Exclusieve Belsimpel-actie en de beste deals op een rij

Nadat de nieuwe toestellen eerder in China verschenen, zijn de Xiaomi 18 Pro en Xiaomi 18 Pro Max nu ook in Nederland verkrijgbaar! Beide smartphones zijn bij verschillende aanbieders als los toestel te koop, maar wil je er liever een abonnement bij afsluiten? Dat kan momenteel alleen bij Belsimpel, waar je ook direct profiteert van een introductiekorting.

Bij aanschaf van de Xiaomi 18 Pro of 18 Pro Max ontvang je exclusief bij Belsimpel 200 euro kassakorting. Koop je de Xiaomi 18 Pro los, dan daalt de verkoopprijs van 1399 euro met de kortingscode Xiaomi18Pro200 direct naar 1199 euro.

Sluit je het toestel af in combinatie met een abonnement? Dan is die 200 euro kassakorting al verwerkt in de toestelprijs en loopt je totale voordeel in combinatie met Odido zelfs op tot 619 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 18 Pro met abonnement: zo ben je het voordeligst uit

Je bent uiteindelijk het voordeligst uit door de Xiaomi 18 Pro met een abonnement in huis te halen, omdat je daarbovenop ook nog honderden euro’s extra toestelkorting krijgt. Hoe groter de databundel die je kiest, hoe lager de uiteindelijke toestelprijs uitvalt.

Xiaomi 18 Pro met Odido: vanaf 780 euro

De allerlaagste prijs voor de Xiaomi 18 Pro pak je op dit moment bij Belsimpel in combinatie met Odido. Je betaalt daar slechts 780 euro voor het toestel. Heb je thuis al vast internet van Odido? Dan profiteer je daarbovenop van extra klantvoordeel, waaronder korting op je maandabonnement en dubbele data.

Xiaomi 18 Pro met Vodafone: vanaf 840 euro

Kies je liever voor het netwerk van Vodafone? Ook dan haal je de Xiaomi 18 Pro met flinke korting in huis via Belsimpel. Je betaalt daar 840 euro voor het toestel. Heb je thuis ook een vaste internetverbinding van Ziggo op jouw adres staan? Dan ontvang je automatisch extra klantvoordeel, wat je een maandelijkse korting op je factuur en dubbele data oplevert.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 18 Pro met KPN: vanaf 936 euro

Ga je liever voor een abonnement van KPN? Bij Belsimpel haal je de Xiaomi 18 Pro in huis voor 936 euro. Daarmee bespaar je nog altijd 463 euro op de verkoopprijs van 1399 euro.

Combineer dit met KPN Thuis en je pakt maandelijks extra korting op je abonnement en krijgt bovendien toegang tot gratis extra’s. Denk aan een pluspakket of korting op streamingdiensten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelige opties met kleinere bundels (10GB)

Wil je de maandelijkse abonnementskosten liever laag houden en heb je geen behoefte aan een onbeperkte databundel? Ook met een 10GB-bundel bespaar je nog altijd flink ten opzichte van de losse prijs.

Xiaomi 18 Pro met Hollandsnieuwe (10GB): voor 1018 euro

Zoek je een scherp geprijsde 10GB-bundel op het Vodafone-netwerk, dan steekt Hollandsnieuwe via Belsimpel erbovenuit. Je betaalt daar 1018 euro voor het toestel, dit is nog steeds 381 euro goedkoper dan de losse prijs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 18 Pro met 50+ Mobiel (10GB): voor 1160 euro

Geef je de voorkeur aan 50+ Mobiel (verbonden aan het Vodafone-netwerk)? Via Belsimpel betaal je voor een 10GB-bundel 1160 euro in totaal voor het toestel.

Dit maakt de Xiaomi 18 Pro bijzonder

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Xiaomi 18 Pro is een handzame smartphone met een scherp 6,4 inch-oled-scherm. Dankzij het ingebouwde privacyscherm kunnen mensen in de trein of bus niet vanaf de zijkant meekijken. Aan de achterkant zit bovendien een klein tweede schermpje. Hierop zie je jezelf als je een selfie maakt met de hoofdcamera, bedien je je muziek of zet je handig een instapkaart of qr-code klaar.

Onder de motorkap zit een snelle Snapdragon 8 Elite Gen 6-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De grote 6000 mAh-batterij gaat gemakkelijk de hele dag mee en laadt vlot weer op (met 90 watt via een kabel en 50 watt draadloos).

Foto’s en video’s maak je met een uitgebreid Leica-camerasysteem, bestaande uit een 200 megapixel-hoofdcamera, 200 megapixel-telelens om ver in te zoomen en een 50 megapixel-groothoeklens. Tot slot is het toestel stof- en waterdicht en draait hij direct op Android 17 met handige AI-functies.

De beste techdeals direct op WhatsApp Wij filteren honderden aanbiedingen voor je en sturen je de beste deals die de je niet wil missen!