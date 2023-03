Gigaset staat bekend om haar (smart)phones in de lagere prijsklassen. De GX-lijn van de fabrikant is extra stevig en zit boordevol praktische handigheidjes. Lees hier alles over de Gigaset GX4.

Lees verder na de advertentie.

Gigaset GX4 in het kort

Stof- en waterbestendige behuizing met militaire standaard

Batterij van 5000 mAh

Draadloos opladen

Twee camera’s met led-ring

Programmeerbare functietoets

Dual-sim

Robuuste behuizing met led-ring

De Gigaset GX4 is duidelijk een degelijke smartphone. Met dikke randen en een robuuste uitstraling is de smartphone goed bestand tegen vallen en stoten. Hij heeft zelfs een militaire standaard: MIL-STD-810H. Daarnaast is de smartphone IP68 stof- en waterbestendig.

De achterkant van de smartphone heeft een ‘carbon fiber’ patroon en er zijn oranje of groene accenten aanwezig. Het scherm heeft een grootte van 6,1 inch met een hd-resolutie. Bovenin beeld zit de 16 megapixel-selfiecamera verwerkt in een zogeheten ‘druppelnotch’. In de aan- en uitknop is de vingerafdrukscanner verwerkt.

Achterop zijn de twee andere camera’s te vinden. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdcamera voor foto’s in allerlei omstandigheden. Daarnaast is er ook een 8 megapixel groothoeklens aanwezig om nóg meer van de omgeving vast te leggen.

Om het camera-eiland heen vind je een opvallende functie, namelijk een led-ring. Deze ‘spotlight’ werkt samen met de normale flits, maar kan ook knipperen bij een notificatie. In de instellingen van je smartphone selecteer je de functie van de ring. Zo mis jij geen belangrijke meldingen meer.

Interne hardware

Onder de motorkap van de Gigaset GX4 ligt een Helio G99-chip van MediaTek. Deze kennen we uit andere budget tot middenklasse smartphones zoals de Poco M5. De GX4 heeft 4GB aan werkgeheugen aan boord met 64GB aan interne opslagruimte. Dat tweede is verder uit te breiden met een micro-sd-kaart.

Er is een verwijderbare batterij aanwezig van 5000 mAh. Daarmee haal je gemakkelijk het einde van de dag. Wanneer de smartphone leeg is, laad je deze bedraad op met maximaal 30W. Draadloos gaat dat dubbel zo langzaam, met maximaal 15W.

Software, prijs en beschikbaarheid

De Gigaset GX4 draait op Android 12. Dat is helaas niet de nieuwste versie van het besturingssysteem. Wel wordt de smartphone voorzien van twee grote updates (naar Android 13 en 14). Verder krijgt de smartphone vijf jaar aan digitale beveiligingsupdates. Daarmee zijn jij en je smartphone digitaal beschermd tegen kwaadwillenden.

De GX4 is verkrijgbaar in twee kleuren, namelijk zwart-oranje en grijs-groen. Hij heeft een adviesprijs van 349 euro en is bij meerder aanbieders verkrijgbaar. Check onze prijsvergelijker voor de beste deals.