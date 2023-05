Samsung S23 (Ultra), Samsung A54, Gigaset GS5 Lite en nog meer fors in prijs verlaagd (gesponsord)

Met de zomervakantie voor de deur krijgen we traditiegetrouw vakantiegeld op de bankrekening gestort. Weet jij al wat je er mee gaat doen? Dankzij de vakantiegeld-deals van Belsimpel haal je jouw nieuwe smartphone nu extra voordelig in huis.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vakantiegeld-aanbiedingen van Belsimpel

Mei is de maand van het vakantiegeld! Ondanks de naam kun je het bedrag natuurlijk ook aan iets anders dan je vakantie besteden. Wat dacht je van een upgrade van je smartphone?

Dankzij de vakantiegeld-deals van Belsimpel wordt die upgrade namelijk nog aantrekkelijker. Zo haal je een toestel uit de Samsung Galaxy S23-serie voordelig in huis of ontvang je een gratis lader bij je Gigaset GX4-smartphone. We nemen de beste deals met je door.

Samsung-aanbiedingen: tot 200 euro voordeel op de S23 Series

Tijdens de Belsimpel vakantiegeld-deals je smartphone upgraden naar een krachtpatser? De compacte Samsung Galaxy S23 (6,1 inch) heeft een amoled-scherm, waardoor beelden er fraai uitzien. Verder kan ‘ie door de Snapdragon 8 Gen 2-chip elke taak die je hem geeft aan en schiet je met één van de vier camera’s altijd mooie kiekjes.

Je haalt de Samsung Galaxy S23 via Belsimpel in huis met 100 euro voordeel. Toevallig ook toe aan een nieuw abonnement? Dan ben je vaak nog voordeliger uit. In combinatie met een abonnement van Tele2 kost het toestel je nog 613 euro. Heb je alleen het toestel nodig, dan betaal je 895 euro.

Als intensieve smartphonegebruiker wil jij natuurlijk heerlijk kunnen genieten van Netflix of social media. Daarom heeft de S23 Plus een scherm dat een tikkeltje groter is: 6,6 inch. Verder maak je gebruik van het uitstekende updatebeleid van Samsung, waardoor je jarenlang met je smartphone kunt blijven doen.

Bij aankoop van dit toestel krijg je 150 euro van het bedrag terug. Schaf je ‘m aan in combinatie met een abonnement van Tele2? Dan is hij extra voordelig. Voor de Samsung Galaxy S23 Plus als los toestel leg je bij Belsimpel nu 1115 euro neer.

Wil jij het allerbeste van Samsung op zak hebben? Dan moet je bij de S23 Ultra zijn. Je hebt namelijk een extra telelens tot beschikking om te zoomen, maar ook de resolutie van de hoofdcamera is opgeschroefd naar 200 megapixel. Ook wordt natuurlijk de S Pen meegeleverd. Ideaal voor jou als professional.

Je koopt de Samsung Galaxy S23 Ultra nu met 200 euro voordeel tijdens de vakantiegeld-deals van Belsimpel. In combinatie met een abonnement van T-Mobile wordt dat nog aantrekkelijker. Je haalt het toestel dan namelijk voordeliger in huis. Als je geen nieuw abonnement nodig hebt, is de S23 Ultra natuurlijk ook los te bestellen. Dan ben je 1297 euro kwijt.

Samsung Galaxy A-toestellen met voordeel

Past het hoge prijskaartje van de S23-toestellen niet binnen je budget? De Samsung Galaxy A-telefoons zijn minstens zo interessant, maar fijner geprijsd. Ze hebben hetzelfde herkenbare Samsung-design en profiteren ook van het goede updatebeleid. En goed nieuws: dankzij de vakantiegeld-aanbiedingen van Belsimpel zijn ze nog voordeliger.

Gigaset-aanbieding: met gratis draadloze lader

Ken je het Duitse Gigaset? Zij maken praktische telefoons die doen wat ze moeten doen, met snufjes die je vaak alleen in duurdere modellen ziet. Dat is met de GX4-smartphone niet anders. De smartphone heeft een militaire certificering en kan dus wel tegen een stootje. Het 6,1 inch-scherm heeft een hd-resolutie en foto’s maak je met de hoofdcamera of groothoeklens.

Het opladen van de verwijderbare accu van de Gigaset GX4 kan met een snoertje, maar zonder is natuurlijk veel handiger. Bij aankoop van het toestel krijg je tijdelijk een draadloze oplader (ter waarde van 29,99 euro) cadeau.

De budgetvariant van de Gigaset GS5 is tijdens de vakantiegeld-aanbiedingen van Belsimpel ook extra scherp geprijsd. Door de eenvoudige Mediatek-processor is de Gigaset GS5 Lite prima geschikt voor de dagelijkse taken. Ook is er weer een verwijderbare accu aanwezig. Hoewel het toestel al een vriendelijk prijsje heeft van 169 euro, profiteer je tijdens de vakantiegeld-aanbiedingen van Belsimpel ook van 30 euro cashback.

Meer smartphones met voordeel

Ook als je op zoek bent naar een smartphone van een ander merk, heeft Belsimpel een aanbieding om van te profiteren. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Honor Magic 5 Pro, die vooral voor smartphonefotografen een goede optie is. Je haalt ‘m via Belsimpel met 200 euro voordeel in huis.

Sim only met een cadeau

Is een nieuwe smartphone niet wat je zoekt, maar ben je wel toe aan een nieuw abonnement? Een sim only is vaak de voordeligste optie op het moment dat je nog een goede telefoon hebt. Daar krijg je van Belsimpel nu ook nog eens een cadeau bij, afhankelijk van de provider die je kiest.

Sluit je een tweejarig sim only-abonnement van Lebara af met minstens 5GB in je bundel? Dan ontvang je een setje Sennheiser Momentum True Wireless 3-oordopjes ter waarde van 219 euro cadeau. Of ontvang 50 euro cashback bij tweejarige sim only-abonnementen van 50+ Mobiel vanaf 7GB. Gebruik je niet zo veel internet? Bij alle een- en tweejarige abonnementen van Budget Mobiel geeft Belsimpel je de Sony WF-C700N oordopjes cadeau.

Toch niet gevonden wat je zoekt?

Gelukkig zijn er nog veel meer vakantiegeld-aanbiedingen van Belsimpel. Zo kun je er niet allen terecht voor smartphones, maar ook voor gadgets als fitnesstrackers en draadloze oordopjes.

Zo houd je elke workout bij met de Fitbit Charge 5, die je nu niet voor 145,95 euro maar voor 114,95 euro in huis haalt. Tijdens het sporten luister je je favoriete muziek via de OnePlus Buds Pro 2, die je nu scoort voor 157,95 euro. Alle vakantiegeld-aanbiedingen check je via de knop hieronder.