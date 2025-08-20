De Google Pixel 10 Pro XL is een krachtige smartphone met een uitstekend scherm en uitmuntende camera’s.

Google Pixel 10 Pro XL los toestel of met abonnement?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de Google Pixel 10 Pro XL in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie.

Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen. Wil je geen BKR-registratie bij een Pixel 10 Pro XL met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Google Pixel 10 Pro XL in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Pixel 10 Pro XL zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Google Pixel 10 Pro XL met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Google Pixel 10 Pro XL Prijzen

Maak een keuze in de opslagcapaciteit

Bij het kiezen van de opslagcapaciteit voor je smartphone is het belangrijk om na te denken over hoeveel je de telefoon gebruikt. Voor de meeste gebruikers is 128 GB voldoende voor apps, foto’s en video’s. Ben je een zware gebruiker die veel apps downloadt of video’s maakt, dan is 256 GB of zelfs 512 GB een betere keuze. Voor de ultieme opslagcapaciteit kun je gaan voor 1 TB.

Check de garantieperiode

Niet alle aanbieders bieden dezelfde garantieperiode voor jouw nieuwe Pixel 10 Pro XL. De garantie kan variëren van één tot wel drie jaar, afhankelijk van de provider of webshop en het toestel. Het is verstandig om te checken wat de garantievoorwaarden zijn bij je gekozen aanbieder, zodat je weet hoe lang je verzekerd bent tegen defecten.

Waar vind ik de Google Pixel 10 Pro XL het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.