De Google Pixel 9 Pro is op 13 augustus 2024 gepresenteerd. Meerdere keren per uur worden de Google Pixel 9 prijzen opgehaald zodat jij altijd de meest actuele prijzen kan vergelijken.

Waarom de Google Pixel 9 Pro kopen?

De Pixel 9 Pro is het topmodel van Google waarmee ze de concurrentie aangaan met alle andere Android-fabrikanten uit het hoge prijssegment. Denk bijvoorbeeld aan een Samsung Galaxy S24 Ultra (€ 879,99) of Xiaomi 14 Ultra (€ 1.105,15). De Pixel 9 Pro is wel een stuk compacter dan deze Ultra-modellen en heeft een camera minder op de achterkant.

Ondanks dat kan je heel veel verwachten van de camerakwaliteit van de Pixel. Het grootste voordeel van Google-smartphones is dat ze op stock-Android draaien en altijd als eerste update krijgen. Daarnaast krijg je 7 jaar updates waardoor je – als je wil – heel lang vooruit kan met deze Pixel 9 Pro.

De Google Pixel 9 Pro zonder abonnement of met abonnement aanschaffen?

Wanneer je de Google Pixel 9 Pro als los toestel koopt, betaal je het volledige bedrag in één keer. Dit is een behoorlijk bedrag Het voordeel van het los kopen is dat je geen hoge maandelijkse kosten hebt en je hebt een ruime keuzen aan sim only abonnementen. Meer keuze en in looptijd en aanbieders.

Een ander groot voordeel is dat je geen BKR- registratie krijgt als je het toestel los aanschaft. Bij een abonnement met telefoon ga je een lening aan. En bij een lening boven de 250 euro krijg je een BKR-registratie. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben omdat heel veel consumenten dit al hebben, maar het is wel belangrijk dat je dit meeneemt in je overweging. Het kan effect hebben op andere leningen die je wilt aangaan.

Kies je voor een Google Pixel 9 Pro met abonnement, dan hoef je niet het hele bedrag in één keer te betalen. Dat kan wel als je geen BKR-registratie wil. Een groot voordeel van een abonnement met telefoon is dat je in de meeste gevallen korting krijgt op het toestel. Hierdoor betaal je minder voor je toestel dan als je hem los zou bestellen. In de Google Pixel 9 Pro met abonnement vergelijker kan je alle prijzen checken en vergelijken met de losse toestel prijs.

Zo werkt de prijsvergelijker

De prijsvergelijker helpt je snel de beste deal te vinden. De goedkoopste deal staan altijd bovenaan, maar let op: dit zijn vaak de modellen met de minste opslagcapaciteit. Als je meer opslagruimte nodig hebt, gebruik dan de filters om de juiste versie te selecteren. Klik op de gewenste deal en je wordt direct naar de shop van je keuze gestuurd waar je de Pixel 9 Pro kan kopen. Voor nu moet je nog even wachten want de Pixel 9 pro is nog niet in de verkoop gegaan. Houd deze pagina in de gaten. Zodra de eerste prijzen verschijnen zal hier de prijsvergelijker komen te staan.