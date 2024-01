De Samsung Galaxy S24 Ultra is het topmodel van de S24-serie. Hij wordt geleverd met de S Pen, zodat je eenvoudig aantekeningen maakt op je scherm. Ook is hij uitgerust met de beste cameraset van Samsung, waaronder een 200 megapixel-hoofdlens en een extra 50 megapixel-telelens om vijf keer optisch in te zoomen.

Galaxy S24 Ultra los kopen: waarom vergelijken

Om te concurreren worden prijzen regelmatig aangepast en kunnen ze sterk verschillen. Daarom checken wij de prijzen dagelijks meerdere keren per uur, zodat we altijd de beste prijzen tonen. Zo scoor jij de beste deal op een losse S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra: prijzen op een rij

Opslaggrootte Vanafprijs 256GB 1449 euro 512GB 1569 euro 1TB 1809 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst

Op zoek naar de goedkoopste deal voor de Samsung Galaxy S24 Ultra? Dan moet je goed bedenken en berekenen of je het toestel los of met abonnement aanschaft. Dat hangt natuurlijk helemaal af van wat jij kunt en wil betalen. Zo kun je hem los aanschaffen en in een keer betalen of het toestel juist op afbetaling aanschaffen. Bij de laatste manier moet je rekening houden met een eventuele BKR-registratie. Die krijg je aan je broek als je tijdens de looptijd van het abonnement meer dan 240 euro betaalt aan toestelkosten.

Als je de Galaxy S24 Ultra los aanschaft, kun je er zelf voor kiezen om een sim only-abonnement af te sluiten wat precies past bij jouw behoeften. Het sim-only aanbod is wat groter en je hebt keuze uit meer providers en inhoud van bundels. Het kan zelfs betaalbaarder zijn om een losse S24 Ultra aan te schaffen met een sim only-abonnement dan te kiezen om de Samsung direct te kopen met abonnement.

Kies je voor dat laatste, dan heb je vooral in het begin vaak te maken met allerlei kortingen die providers geven. Zo zul je dus zelf moeten berekenen wat voor jou het voordeligst is.

Hoe vind ik de goedkoopste Galaxy S24 Ultra?

In onze prijsvergelijker vind je alle deals en de meest betaalbare vind je direct bovenaan de vergelijker. Dankzij de filtermogelijkheden kun je nog instellen hoeveel opslag je wil hebben of welke kleur toestel. Ook kun je denken aan zaken als levertijd.

Heb je een goede deal gevonden? Tik dan simpelweg op de button, zodat je direct wordt doorgestuurd naar de gekozen (web)winkel, waar je de Samsung Galaxy S24 Ultra dan kunt aanschaffen.