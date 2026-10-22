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Oppo Find X10 Pro Max vs Find X9 Ultra: wat is de beste keuze?

Mike Peek
Mike Peek
22 oktober 2026, 19:15
4 min leestijd
Oppo Find X10 Pro Max vs Find X9 Ultra: wat is de beste keuze?

Oppo heeft twee nieuwe toptelefoons, waarvan de Find X10 Pro Max het best is uitgerust. Maar hoe verhoudt hij zich tot de oudere Ultra? In deze Oppo Find X10 Pro Max vs Find X9 Ultra-vergelijking lees je er alles over!

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Oppo Find X10 Pro Max vs Find X9 Ultra

Nog maar twee jaar geleden bracht Oppo alleen budgettelefoons en midrange toestellen uit in Nederland. Inmiddels slaat het bedrijf ons om de oren met het ene na het andere vlaggenschop. Afgelopen lente was het de beurt aan de Find X9 Ultra, nu staan de eerste toestellen van de volgende generatie alweer voor de deur.

De Oppo Find X10 Pro Max is de eerste smartphones met niet één, niet twéé, maar drie 200 megapixel-camera’s. Daarmee is hij uitdrukkelijk gericht op fotografiefanaten. Maar dat is de X9 Ultra ook… In deze Oppo Find X10 Pro Max vs Find X9 Ultra-vergelijking gaan we voorbij de specificaties en vertellen we je wat de beste keuze is.

Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max

vanaf € 1.799,-

Bekijk prijzen Bekijk Oppo Find X10 Pro Max
Algemeen

161.3 x 76.5 x 8.4 mm

228 gram

6.78 inch Amoled scherm

144 Hz

200 MP 200 MP 200 MP camera’s

50 MP selfiecamera

MediaTek Dimensity 9600 Pro

12 GB werkgeheugen

7150 mAh

Snelladen, 80 watt

Android 17

Release: 10 / 2026

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

vanaf € 1.456,90

Bekijk prijzen Bekijk Oppo Find X9 Ultra
Algemeen

163.1 x 76.9 x 9 mm

236 gram

6.82 inch Amoled scherm

144 Hz

200 MP 50 MP 200 MP 50 MP camera’s

50 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB werkgeheugen

7050 mAh

Snelladen, 100 watt

Android 16 t/m Android 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2032 (verwacht)

Release: 05 / 2026

1. Scherm en ontwerp

De Ultra-telefoons van Oppo hebben altijd een groot rond camera-eiland op de achterzijde waardoor iedereen kan zien wat voor soort toestel het is. De Find X10 Pro Max houdt het subtieler, met een vierkant eiland in de linkerbovenhoek. Wij vinden de X9 Ultra net iets fraaier, maar dat is heel persoonlijk.

Het verschil in gewicht en afmetingen is vrij minimaal. Daar zul je je keuze waarschijnlijk niet van af laten hangen. De Find X9 Ultra heeft een 6,82 inch-oled-scherm dat net iets groter is dan het 6,78 inch-oled-display van de Find X10 Pro Max. Ook dat is geen verschil waar je stijl van achterover zult slaan. Kwalitatief zijn de schermen bovendien heel vergelijkbaar.

Oppo Find X10 officieel
Oppo Find X10 Pro Max

2. Hardware

De Oppo Find X10 Pro Max is één van de eerste smartphones met een Dimensity 9600 Pro. Dat is de nieuwe topchip van Mediatek. Hij zorgt voor uitstekende prestaties, vooral als het aankomt op AI-taken. Qua rauwe processorkracht kan hij in de meeste tests echter nét niet tippen aan de Find X9 Ultra met zijn Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip.

Dat is verder geen probleem, want ook de X10 Pro Max is ontzettend snel. Verwacht echter niet dat het een toestel van de nieuwste generatie automatisch veel beter presteert. Beide telefoons hebben overigens 12GB werkgeheugen en 512GB opslag.

3. Camera’s

Nu wordt het echt interessant. Zoals gezegd is de Find X10 Pro Max ’s werelds eerste smartphone met drie 200 megapixel-camera’s. Dat is vooral bij de groothoeklens bijzonder. Doorgaans heeft die een lagere resolutie dan de overige camera’s.

Deze lens gebruikt op de X10 Pro Max ook een grotere sensor dan op de Find X9 Ultra. Bovendien is hij met een brandpuntsafstand van 13 millimeter nog iets wijder. Fotografeer je graag interieurs of grote gebouwen? Dan is de Pro Max dus superieur.

De Find X9 Ultra heeft echter óók een 200 megapixel-hoofdcamera en een 200 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Die gebruiken bovendien substantieel grotere sensoren van de Find X10 Pro Max en zullen mooiere foto’s schieten. Een extra troef van de oudere Ultra is zijn tweede telelens met 10x optische zoom, waarmee je het beeld veel dichterbij kunt halen.

Met de Oppo Find X10 Pro Max schiet je zonder twijfel prachtige foto’s. Zijn groothoeklens is zelfs beter dan die van de Find X9 Ultra. Voor alle andere scenario’s blijft dat laatste toestel echter een betere keuze.

4. Accuduur en opladen

In China heeft de Find X10 Pro Max een batterij van 8000 mAh. Helaas blijft daar in Nederland ‘slechts’ 7150 mAh van over. Dat is maar een klein beetje meer dan de 7050 mAh die in de Find X9 Ultra zit.

Oppo Find X9 Ultra review
Oppo Find X9 Ultra

De batterijduur zal dus zeer vergelijkbaar zijn. Bij gemiddeld gebruik kun je twee dagen met beide toestellen vooruit. Vooral als je veel fotografeert loopt de accu wel iets sneller leeg, want de camera’s lusten veel stroom.

De Find X9 Ultra laadt op met 100 watt en heeft ongeveer 45 minuten nodig om zijn batterij te vullen. Bij de Find X10 Pro Max ligt de snelheid met 80 watt iets lager. Reken op een krap uur om een lege accu helemaal vol te krijgen.

5. Prijzen en conclusie

Door het tekort aan werkgeheugen schieten de prijzen van smartphones de lucht in. De Oppo X10 Pro Max kost maar liefst 1799 euro. Daarvoor krijg je zoals gezegd 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Dat is zelfs 100 euro meer dan de adviesprijs van de Find X9 Ultra eerder dit jaar. Inmiddels betaal je voor dat toestel nog 1.456,90 euro.

Daarmee bevindt de X10 Pro Max zich in een lastig parket. Hij krijgt een half jaar langer updates dan de X9 Ultra (omdat hij een half jaar later uitkwam) en heeft een betere groothoeklens. In ieder ander opzicht is de oudere Ultra net zo goed en vaak zelfs superieur. Zolang het prijsverschil in zijn voordeel uitvalt, vinden we de Find X9 Ultra daarom een verstandigere koop. Hieronder vind je de beste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

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Bron afbeelding: Oppo
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