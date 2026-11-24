Recent zijn er twee dure, maar ook erg luxe smartphones uit China verschenen. In deze Oppo Find X10 Pro Max vs Xiaomi 18 Pro Max-vergelijking vertellen we je wat hun voor- en nadelen zijn.

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Oppo Find X10 Pro Max vs Xiaomi 18 Pro Max

Op zoek naar een high-end smartphone met puike camera’s? Dan heb je er sinds kort twee heel fijne opties bij. We hebben het over de Oppo Find X10 Pro Max en zijn directe concurrent van Xiaomi: de 18 Pro Max.

Beide fabrikanten brengen volgens geruchten dit keer geen Ultra-telefoons uit. Dat heeft te maken met de hoge prijzen van werkgeheugen, waardoor deze toestellen te duur zouden worden. Deze Pro Max’en zijn het komende jaar dus de beste smartphones die de bedrijven te bieden hebben.

In deze Oppo Find X10 Pro Max vs Xiaomi 18 Pro Max-vergelijking lopen we de belangrijkste verschillen met je langs. In de conclusie vertellen we je welk toestel onze voorkeur heeft.

1. Ontwerp en scherm

Dit zijn grote smartphones die elkaar qua afmetingen en gewicht niet zo gek veel ontlopen. Als je ze van de voorkant bekijkt, zijn ze dan ook nauwelijks te onderscheiden. Dat verandert in één klap als je ze omdraait.

De Xiaomi 18 Pro Max heeft namelijk een tweede scherm van 2,9 inch op de achterzijde. Dat kun je onder meer gebruiken om selfies te schieten met de uitstekende camera’s. Ook zie je er notificaties op en natuurlijk de tijd. De Find X10 Pro Max heeft een dergelijk scherm niet. Op de achterkant zie je alleen het camera-eiland. Hoe nuttig je dat tweede scherm vindt is aan jou, maar Xiaomi onderscheidt zich er wel mee.

Terug naar de voorkant. De Oppo heeft een 6,78 inch-scherm dat een verversingsnelheid haalt van 144Hz en een piekhelderheid van 3600 nits. De Xiaomi koos voor een nog groter 6,9 inch-display met een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 4000 nits.

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Heel zichtbaar zijn deze verschillen in de praktijk niet. Beide fabrikanten laten de genoemde piekhelderheid trouwens maar in een beperkt aantal apps zien. In de meeste scenario’s zijn de schermen minder fel, maar nog altijd prima afleesbaar. De Xiaomi 18 Pro Max biedt wel een voordeel: hij heeft net als de Samsung Galaxy S26 Ultra een privacyscherm. Als je deze functie activeert, kunnen omstanders veel lastiger zien wat je aan het doen bent.

2. Hardware

De Oppo Find X10 Pro Max draait op een Mediatek Dimensity 9600 Pro-chip. In de Xiaomi 18 Pro Max zit een Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Dat zijn de twee snelste processoren ter wereld. In de meeste tests is de Snapdragon net een tikje rapper. Vooral de gpu presteert iets beter, waardoor je in sommige zware games misschien een ietsje hogere framerate haalt.

Als we eerlijk zijn, en dat zijn we altijd, maakt het niet zoveel uit welk toestel je kiest. Dit zijn ontzettend snelle smartphones waarmee je vele jaren vooruit kunt. Allebei hebben ze trouwens 12GB werkgeheugen, voldoende voor elke toepassing.

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We zien wél een verschil bij de opslagruimte. Oppo brengt de Find X10 Pro Max, die een adviesprijs heeft van 1799 euro, alleen uit met 512GB opslag. De goedkoopste Xiaomi 18 Pro Max kost 1599 euro maar heeft slechts 256GB opslag. Als je 512GB wil ben je ook voor die smartphone 1799 euro kwijt.

3. Camera’s

High-end smartphones verdienen high-end camera’s. En die krijg je dan ook. Oppo’s Find X10 Pro Max is zelfs ’s werelds eerste telefoon met drie 200 megapixel-camera’s. Zowel de hoofdcamera, telelens met 3x zoom als de groothoeklens heeft deze hoge resolutie. Ze gebruiken ook allemaal vrij grote sensoren en lenzen die veel licht binnenhalen.

Hier neemt Oppo een voorsprong op de Xiaomi 18 Pro Max. De 50 megapixel-groothoeklens van dat toestel heeft een veel kleinere sensor en is ook een stuk minder wijd. De hoofdcamera en telelens zijn qua sensorformaat vergelijkbaar, maar laten minder licht binnen. Vooral in het donker is dat een nadeel.

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Ook met de Xiaomi schiet je zonder twijfel prima plaatjes, maar wie fotografie belangrijk vindt is met de Oppo dus duidelijk beter af.

4. Accuduur en opladen

Wat merk je van het verschil tussen een accu van 7150 mAh (Oppo) vs eentje van 7050 mAh (Xiaomi)? Vermoedelijk niet zoveel. Als je er geen gekke dingen mee doet zijn dit allebei smartphones die twee dagen mee kunnen gaan. Wanneer je veel gamet of foto’s maakt, lopen ze natuurlijk wel sneller leeg.

Je kunt de Oppo opladen met 80 watt, terwijl de Xiaomi maximaal 100 watt haalt. Dat is althans de theorie, want eerste tests laten zien dat de Xiaomi die snelheid niet lang vasthoudt. Je hebt ongeveer 75 minuten nodig om het toestel helemaal te vullen. Dat lukt de Oppo in een uurtje. Draadloos opladen kan in beide gevallen met 50 watt.

5. Software

Wij vinden de software van Oppo, ColorOS, net iets fijner en rustiger in gebruik dan HyperOS van Xiaomi. Onze ervaring is echter dat je snel went aan de onderlinge verschillen. Uiteraard draaien beide telefoons uit de doos op Android 17, waar deze ‘schillen’ overheen zijn gelegd.

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Het updatebeleid is identiek: je krijgt vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Dat is prima, al ondersteunen Google en Samsung hun high-end smartphones maar liefst zeven jaar.

6. Conclusie en prijzen

Zoals je wel mag verwachten van dure toestellen doen zowel de Oppo Find X10 Pro Max als de Xiaomi 18 Pro Max heel veel goed. Ze lijken ook behoorlijk op elkaar. Wat ons betreft komt het hierop neer: vind je een tweede scherm op de achterzijde handig? Kies dan voor de Xiaomi. Wil je de beste camera’s? Dan is de Oppo een betere keuze. De overige verschillen zijn niet doorslaggevend.

De Oppo Find X10 Pro Max heeft een hogere adviesprijs van 1799 euro, maar inmiddels koop je hem al voor 1.539,- euro. Bovendien krijg je standaard 512GB opslagruimte.

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Voor de Xiaomi 18 Pro Max (adviesprijs 1599 euro) ben je op dit moment 1.599,- euro kwijt. Daarvoor krijg je echter slechts 256GB opslag.