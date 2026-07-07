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Smartphone met de beste camera in 2026: dit zijn de 5 beste deals

Redactie
Redactie
6 min leestijd
Smartphone met de beste camera in 2026: dit zijn de 5 beste deals

Op zoek naar een nieuwe smartphone, waarmee je ook nog eens uitstekende foto’s maakt? Wij hebben vijf goede cameratelefoons voor je uitgezocht, met daarbij de beste prijzen.

Lees verder na de advertentie.

Deze smartphones hebben de beste camera in 2026

Laatste update: dinsdag 7 juli 2026

Tegenwoordig is een echte camera voor de meeste mensen niet meer nodig, want we hebben er allemaal eentje (of beter gezegd meerdere) op zak. Smartphonemakers hebben dit natuurlijk door en proberen de camera’s en de bijbehorende software voortdurend te verbeteren.

Maar welke smartphone met een goede camera past bij jou en je portemonnee? We hebben een aantal opties in diverse prijsklassen en van verschillende merken voor je verzameld. Hieronder lees je wat hun plus- en minpunten zijn.

Smartphones met de beste camera’s

Overzicht Beste camera’s in het kort Allerbeste camerasmartphone: Oppo Find X9 Ultra Goede tweede keuze: Xiaomi 17 Ultra Compacte keuze: Google Pixel 10 Pro Prijs-kwaliteit: Xiaomi 17T Pro Beter betaalbaar: Google Pixel 9a

Smartphones met de beste camera’s

Overzicht Beste camera’s in het kort Allerbeste camerasmartphone: Oppo Find X9 Ultra Goede tweede keuze: Xiaomi 17 Ultra Compacte keuze: Google Pixel 10 Pro Prijs-kwaliteit: Xiaomi 17T Pro Beter betaalbaar: Google Pixel 9a

Beste camera’s in het kort

Hieronder zie je de smartphones die wat ons betreft de beste camera’s hebben mét de prijzen ernaast. Wil je meer weten over een bepaald toestel? Scrol er dan direct naartoe. Of lees gewoon de hele lijst als je een goed beeld wil hebben van alle telefoons.

ModelPrijsBelangrijkste kenmerk
Oppo Find X9 Ultra€ 1.499,-Allerbeste camerasmartphone
Xiaomi 17 Ultra€ 1.129,-Goede telelens
Google Pixel 10 Pro€ 749,-Compacte keuze
Xiaomi 17T Pro€ 699,-Goede prijs-kwaliteit
Google Pixel 9a € 379,-Voordelige keuze

Allerbeste camerasmartphone: Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

Dit vinden we goed

  • Uitstekende 200 megapixel-hoofdcamera
  • Twee telelenzen met enorm bereik
  • Zeer uitgebreide app

Dit vinden we minder goed

  • Erg duur

De koning van de camerasmartphones is wat ons betreft de Oppo Find X9 Ultra. De 200 megapixel-hoofdcamera én 200 megapixel-telelens gebruiken erg grote sensoren, waardoor ze in vrijwel alle omstandigheden goede foto’s maken. De telelens biedt 3x zoom, maar ook foto’s waarbij je het beeld 6x dichterbij haalt, zien er vaak nog prima uit.

Wat dit toestel echt onderscheidt van de concurrentie? De tweede 50 megapixel-telelens. Daarmee zoom je maar liefst 10x in. Hoewel de sensor kleiner is dan die van de andere camera’s, maak je er zeker overdag toch prima foto’s mee. Een 50 megapixel-groothoeklens completeert je kwartet.

In onze review van de Find X9 Ultra kun je je vergapen aan de foto’s die je met dit toestel maakt. De camera-app biedt overigens heel veel mogelijkheden om de resultaten naar jouw smaak aan te passen. Zo kies je voor allerlei filters, waarbij je ook de verscherping en verzadiging zelf instelt. Natuurlijk kun je ook in RAW schieten.

Daarnaast is het gewoon een heel fijne smartphone met een goed scherm, snelle chip en een grote accu. Je betaalt wel flink voor al die pret. Het toestel heeft een gepeperde adviesprijs van 1699 euro. De straatprijs bedraagt momenteel € 1.499,-.

Oppo Find X9 Ultra deals

Abonnement
Los toestel

Oppo Find X9 Ultra

15000 min of 15000 sms

15000MB (5G)

2 jaar

€ 36,00 p/m

Eenmalig toestel € 736,00

Gemiddeld p/m: € 66,87

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

Oppo Find X9 Ultra

200 min of 200 sms

15000MB (5G)

2 jaar

€ 41,75 p/m

Eenmalig toestel € 657,00

Gemiddeld p/m: € 69,33

Bekijk bij Belsimpel
Ben

Oppo Find X9 Ultra

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 56,50 p/m

Eenmalig toestel € 357,00

Gemiddeld p/m: € 71,58

Bekijk bij Belsimpel
Odido
Vergelijk alle Oppo Find X9 Ultra abonnementen

Goede tweede keuze: Xiaomi 17 Ultra

Dit vinden we goed

  • Uitstekende 200 megapixel-telelens
  • Geweldige hoofdcamera met 1 inch-sensor
  • Optionele grip maakt van je smartphone een compactcamera

Dit vinden we minder goed

  • Groothoeklens is niet bijzonder

De Xiaomi 17 Ultra is een goede (en iets goedkopere) tweede keuze. Hij heeft een geweldige hoofdcamera met een grote 1 inch-sensor, maar dat is niet eens het meest opvallende aan dit toestel.

De smartphone beschikt namelijk over een unieke telelens waarmee je daadwerkelijk optisch in kunt zoomen tussen 75 en 100 millimeter. Dat is 3,2 tot 4,3x zoom. Door de grote sensor en hoge resolutie kun je het beeld overigens nog veel verder dichterbij halen zonder al te veel kwaliteitsverlies. Een telelens met 10x zoom, zoals op de Oppo, ontbreekt helaas.

De fervente fotograaf kan een aparte ‘Photography Kit’ kopen. Die bevat een grip waarmee je je smartphone omtovert in een compactcamera. De groothoeklens van het toestel is iets minder bijzonder, maar nog altijd prima. In onze review zie je veel voorbeeldfoto’s.

De Xiaomi 17 Ultra heeft een adviesprijs van 1499 euro, maar inmiddels haal je hem een stuk voordeliger in huis: € 1.129,-.

Xiaomi 17 Ultra deals

Abonnement
Los toestel

Xiaomi 17 Ultra

512 GB

5G

€ 1.129,00

10 dagen

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza

Xiaomi 17 Ultra

512 GB

5G

€ 1.149,00

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Xiaomi 17 Ultra

512 GB

5G

€ 1.195,00

1 dag

Bekijk bij Mobiel.nl
Mobiel.nl
Vergelijk alle Xiaomi 17 Ultra prijzen

Compacte keuze: Google Pixel 10 Pro

de Google Pixel 10 Pro in het grijs met de voor en achterkant.

Dit vinden we goed

  • Google’s software zorgt voor mooie foto’s
  • Goede hoofdcamera
  • Verkrijgbaar in twee formaten

Dit vinden we minder goed

  • Hardware is verouderd

Google stond jarenlang op nummer één in dit soort lijstjes, maar heeft zijn koppositie inmiddels af moeten staan. Dat komt vooral door een gebrek aan vernieuwing. De camera’s van de compacte Pixel 10 Pro verschillen nauwelijks van hun voorgangers en gebruiken inmiddels oudere sensoren.

Dat maakt ze natuurlijk niet opeens slecht. Vooral de hoofdcamera is nog altijd prima en schiet in veel omstandigheden mooie foto’s. De groothoeklens is verder lekker wijd, waardoor je veel op beeld krijgt. Met de telelens zoom je 5x optisch in, maar zelfs als je het beeld 10x (en dus deels digitaal) dichterbij haalt, schiet je nog redelijke plaatjes.

We zijn sowieso fan van Google’s software, die voor realistische kleuren zorgt en veel AI-mogelijkheden biedt. Ook is het fijn dat je de beste Pixel-camera’s in een relatief compact formaat kunt kopen. Je hoeft dus geen gigantisch toestel (zoals de Xiaomi 17 Ultra) in huis te halen als je dat niet wil.

Je koopt de Pixel 10 Pro momenteel voor € 749,-. In onze review van de Pixel 10 Pro zie je veel voorbeeldfoto’s. We hebben hem ook vergeleken met zijn voorganger. De grotere Pixel 10 Pro XL gebruikt overigens dezelfde camera’s. Bij dat formaat telefoons is de concurrentie echter een stuk groter en vinden we de Pixel geen absolute topper.

Google Pixel 10 Pro deals

Abonnement
Los toestel

Google Pixel 10 Pro

128 GB

5G

€ 749,00

3 dagen

Bekijk bij Proshop
Proshop

Google Pixel 10 Pro

128 GB

5G

€ 789,00

1 dag

Bekijk bij Coolblue
Coolblue

Google Pixel 10 Pro

128 GB

5G

€ 809,00

1 dag

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza
Vergelijk alle Google Pixel 10 Pro prijzen

Prijs-kwaliteit: Xiaomi 17T Pro

Dit vinden we goed

  • Goede hoofdcamera
  • Prima telelens
  • Keuze uit twee Leica-profielen

Dit vinden we minder goed

  • Groothoeklens is iets minder goed

De Xiaomi 17 Ultra is geweldig, maar wel erg duur. Gelukkig biedt het bedrijf ook een voordeliger alternatief in de vorm van de Xiaomi 17T Pro. De hardware is minder goed, al heeft dat dan weer als voordeel dat het camera-eiland een stuk bescheidener oogt. En ook met deze telefoon kies je uit twee profielen: Leica Vibrant, voor plaatjes met uitgesproken kleuren, en Leica Authentic. Die geven je foto’s een nostalgische uitstraling.

De 17T Pro heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, die een even grote sensor gebruikt als de Google Pixel 10 Pro (XL). Ook de telelens is vergelijkbaar. Die biedt eveneens een resolutie van 50 megapixel. Je zoomt er 5x mee in, maar net als bij de Pixel zien plaatjes waarvoor je het beeld 10x dichterbij haalt er ook nog prima uit.

De 12 megapixel-groothoeklens is de zwakste schakel. Hij presteert gezien de kleine sensor best goed, maar in de hoeken neemt de scherpte wel een beetje af. Hij zou van ons ook een slagje wijder mogen zijn dan 15 millimeter. Bij de Pixel 10 Pro is de groothoeklens bijvoorbeeld 12 millimeter, waardoor er meer op de foto’s past.

Officieel betaal je 899,90 euro voor de Xiaomi 15T Pro, maar het toestel is al flink in prijs gedaald. Je haalt hem nu in huis voor € 699,-. In onze review van het toestel vind je de nodige voorbeeldfoto’s.

Xiaomi 17T Pro deals

Abonnement
Los toestel

Xiaomi 17T Pro

256 GB

5G

€ 699,00

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Xiaomi 17T Pro

256 GB

5G

€ 699,90

3 dagen

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza

Xiaomi 17T Pro

512 GB

5G

€ 748,00

1 dag

Bekijk bij bol.com plaza
bol.com plaza
Vergelijk alle Xiaomi 17T Pro prijzen

Goedkoper: Google Pixel 9a

Dit vinden we goed

  • Prijs-kwaliteitverhouding erg goed
  • Prima hoofdcamera
  • Google’s software zorgt voor mooie foto’s

Dit vinden we minder goed

  • Geen telelens

De smartphones hierboven zijn behoorlijk aan de prijs. Gelukkig haal je ook voor flink wat minder knaken een goed stel camera’s in huis. De Pixel 9a had een adviesprijs van 549 euro, maar koop je inmiddels voor € 379,-.

Daarvoor krijg je ‘slechts’ twee camera’s, want een telelens ontbreekt op de Pixel 9a. Bovendien gebruiken de hoofdcamera en groothoeklens kleinere sensoren dan de Pixel 9 Pro (XL). Wat voor die duurdere telefoons geldt, geldt gelukkig ook voor de 9a: Google’s software is erg goed.

Zó goed zelfs dat veel mensen het verschil niet eens zien tussen de high-end Pixels en deze bescheiden instapper. Hou er wel rekening mee dat er geen Pro-modus aanwezig op de 9a. Je kunt zaken als ISO en sluitertijd daarom niet zelf instellen. Als je gewoon een smartphone wil die goede kiekjes schiet, ben je wél aan het juiste adres.

In onze review van de Google Pixel 9a lees je meer over de camera’s van dit toestel. Ook vind je daarin enkele voorbeeldfoto’s. Inmiddels heeft Google de Pixel 10a uitgebracht, maar dat is vrijwel precies dezelfde telefoon. We raden je daarom aan om voor de (goedkopere) 9a te gaan.

Google Pixel 9a deals

Abonnement
Los toestel

Google Pixel 9a

128 GB

5G

€ 379,00

1 dag

Bekijk bij Bol.com
Bol.com

Google Pixel 9a

128 GB

5G

€ 379,00

1 dag

Bekijk bij Coolblue
Coolblue

Google Pixel 9a

128 GB

5G

€ 385,00

1 dag

Bekijk bij Mobiel.nl
Mobiel.nl
Vergelijk alle Google Pixel 9a prijzen

Beste camerasmartphone met abonnement of sim only

Weet je al welke smartphone het wordt, maar ben je er nog niet uit of je de aankoop combineert met een abonnement? Of misschien is jouw telefoon uitgerust met een goede camera en ben je op zoek naar een nieuw en voordelig sim only-abonnement? Natuurlijk weten we ook dan waar je moet zijn. Check snel onze sim only-prijsvergelijker!

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Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Google
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Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra

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