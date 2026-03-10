De beste prijs-kwaliteitverhouding: Samsung S26 vs Plus vs Ultra

Nu de Galaxy S26-serie van Samsung overal te koop is, wil jij vast weten welke van de drie de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft. Lees snel verder, zodat jij de juiste keuze maakt en natuurlijk het minst betaalt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijzen vergeleken van Samsung S26-serie

Met drie uitvoeringen en verschillende opslagopties (256GB, 512GB en 1TB) is de keuze zeker niet makkelijk. Wij zetten de Samsung S26, S26 Ultra en S26 Plus op een rijtje en geven je info over het scherm, de chip, batterij en camera’s. We verklappen ook onze persoonlijke favoriet en leggen uit hoe je de beste deal scoort.

Samsung met de beste prijs-kwaliteitverhouding

Als we de prijzen even buiten beschouwing laten en puur focussen op de specificaties, dan komt er wat ons betreft één toestel naar voren als winnaar. Dat is de Samsung S26 Plus. Hieronder lees je per categorie waarom dat zo is.

Scherm

De drie Samsungs verschillen in grootte: van de compacte S26 (6,3 inch) tot de grote S26 Ultra (6,9 inch). Een tussenmaatje is de S26 Plus (6,7 inch). Hiermee heb je ook de beste schermkwaliteit te pakken, want zowel de Plus als de Ultra hebben een quad-hd-amoled-scherm. Hiervoor hoef je dus niet de duurdere Ultra aan te schaffen.

Toch is een scherm voor een deel voorkeur. Heb jij liever een compact toestel? Ga dan voor de gewone S26. Wil je graag het allergrootste scherm, dan is de Ultra gemaakt voor jou. Ook voor het innovatieve Privacy Display moet je bij de meest luxe versie zijn. Voor wie dat niet per se hoeft, is de Plus de beste optie.

Chip

De beste chip zit in het beste toestel. Dat is objectief gezien de Ultra. Je moet alleen wel bereid zijn om daarvoor te betalen. De processor in de gewone S26 en de Plus (Exynos 2600) is minder rap, maar nog steeds ruim voldoende voor alledaagse taken. Puur op de chip gelet ben je dus net zo goed af als met de gewone S26 (Plus).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Accu

De drie smartphones hebben allemaal een accu met een andere grootte aan boord. Het verschil tussen de Plus en Ultra is echter te verwaarlozen (4900 mAh om 5000 mAh). Ook in deze categorie komt de Plus dus goed uit de bus. Want waarom zou je meer betalen voor slechts 100 mAh extra? Vergeleken met de 4300 mAh in de gewone S26 maak je wel een mooie stap door voor de Plus te gaan.

Opladen doet het drietal niet even snel. Waar de gewone Galaxy S26 niet echt spannende snelheden haalt (25 watt bedraad, 15 watt draadloos), doet de Plus dat al beter. Die laad je bedraad met maximaal 45 watt en draadloos met 20 watt op. Natuurlijk kun je ook voor de meest luxe uitvoering gaan, want die doet het het beste. De S26 Ultra kan snelladen met maximaal 60 watt en 25 watt draadloos.

Camera’s

We sluiten de vergelijking af met de camera’s. De set-up van de instapper en de Plus-uitvoering is hetzelfde met evenveel camera’s (drie) en megapixels. De echte upgrade zit ‘m in de Ultra. Die heeft een extra telelens van 50 megapixel aan boord, waarmee je tot 5x kunt zoomen. Dat is voor fotografieliefhebbers wellicht interessant, maar geen must voor de gebruiker die tevreden is met de doorgaans sterke kiekjes die je met high-end Samsungs maakt.

Samsung Galaxy S26 (links) en Samsung Galaxy S26 Plus

Conclusie: welke moet ik nou kopen?

Concluderend vinden wij de Samsung Galaxy S26 Plus de sweet spot raken: genoeg verbeteringen ten opzichte van vorige Galaxy-generaties, maar niet de aanschafprijs van de Ultra. Weet wel dat de Plus geen Privacy Display heeft en je niet de optie hebt om 1TB aan opslagruimte te krijgen.

Maar, nu komt het addertje. Want hoewel we hierboven toch echt een lans hebben gebroken voor de S26 Plus, moeten we natuurlijk wel de actuele prijzen in het achterhoofd houden. Pakken we het tabelletje van het begin er weer bij, dan zien we dat de Ultra met 256GB aan opslag momenteel nog geen honderd euro duurder is dan de Plus dezelfde opslagruimte. Dat maakt de Ultra dan toch weer interessant …

Zo scoor je altijd de beste deal

Kun je het extra geld missen, dan is de Ultra de meerprijs waard. Hou je liever iets meer geld op zak, dan is de Plus de slimste optie. Je maakt in ieder geval altijd de beste keuze met onze slimme prijsvergelijker. Zoals je in onze tabel bovenaan dit artikel al zag, is de versie met het meeste geheugen soms voordeliger dan de variant met minder opslag. Ook kan de luxere versie van een toestel goedkoper zijn dan de instapper.

Dat klinkt vreemd, maar dat komt we op Android Planet alle actuele aanbiedingen bij de grote webshops met elkaar vergelijken. Het kan dus per dag verschillen welk toestel waar het voordeligst is.

Andere smartphone-koopadviezen