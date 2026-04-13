Deze 3 Samsung-smartphones hebben de beste camera’s

Zoek je de Samsung-smartphone met de beste camera’s? We zetten er drie voor je op een rij in verschillende categorieën. Dat wordt lekker kiekjes schieten!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung-smartphones met de beste camera’s

Met vrijwel elke Samsung maak je prima foto’s, maar er zit natuurlijk wel verschil tussen de vele toestellen van de Koreaanse fabrikant. Over het algemeen geldt: hoe meer je uitgeeft, hoe mooier je foto’s worden. Toch gaat die regel niet helemáál op, want op (peperdure) vouwbare telefoons zijn de camera’s vaak juist iets minder goed.

Vandaar dat we onderscheid maken tussen verschillende groepen. Dit zijn de drie smartphones van Samsung met de beste camera’s in de categorie high-end, middenklasse en foldable.

1. Beste high-end: Samsung Galaxy S26 Ultra

De absolute koning van de camera’s is natuurlijk de Samsung Galaxy S26 Ultra. Het is de enige smartphone van Samsung met vier camera’s achterop. De belangrijkste daarvan heeft een resolutie van 200 megapixel en laat meer licht binnen dan de vorige generatie. Daardoor kun je er ook ’s nachts prima mee fotograferen.

De S26 Ultra heeft daarnaast een 50 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes en maar liefst twéé telelenzen: eentje met 3x optische zoom en eentje met 5x optische zoom. Je kunt daarmee in alle omstandigheden fijne kiekjes schieten. Voor fotografiefanaten is de Ultra hét Samsung-toestel. Los koop je hem voor € 1.069,90. Je kunt vaak geld besparen door de telefoon in combinatie met een abonnement aan te schaffen:

2. Beste middenklasser: Samsung Galaxy S25 FE

Is je budget iets kleiner, maar wil je wel een telelens om mee in te zoomen? Dan is de Samsung Galaxy S25 FE een goede optie. Voor € 493,- koop je een heel complete smartphone met een prima chip, mooi scherm en drie bruikbare camera’s op de achterzijde. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera zijn dat een 12 megapixel-groothoeklens en dus een telelens. Die heeft een bescheiden resolutie van 8 megapixel, maar iets is beter dan niets.

De Galaxy S25 FE is daarmee een betere keuze dan de Galaxy A57, die niet over een zoomcamera beschikt. Dat toestel is bovendien veel trager. Hieronder vind je de beste deals voor de S25 FE als je tegelijk een abonnement afsluit:

3. Beste foldable: Samsung Galaxy Z Fold 7

Ben je gecharmeerd van een vouwbare smartphone? Dat snappen we, want zo’n groot scherm is natuurlijk erg lekker. En de Samsung Galaxy Z Fold 7 is zo dun en licht dat je het verschil met een normaal toestel amper voelt. Met € 1.469,- is hij zeker niet goedkoop, maar daar krijg je een zeer complete en snelle telefoon voor terug.

Bovendien heeft de Fold 7 prima camera’s. De 200 megapixel-hoofcamera is zelfs bijna dezelfde als op de S26 Ultra, al laat hij net iets minder licht binnen. Daarnaast schiet je wijdere plaatjes met de 12 megapixel-groothoeklens en zoom je 3x in met de 10 megapixel-telecamera. Check de beste abonnementen hier: