Het instapmodel van de Samsung Galaxy S-serie van 2026 is natuurlijk de Galaxy S26. Samsung richt zich met de Galaxy S26-serie vooral op AI-verbeteringen, maar betekent niet dat er onder de motorkap niets is veranderd. Dit zijn de belangrijkste specificaties:

6,3 inch-amoled-scherm, 2340 bij 1080 pixels, 120Hz

Exynos 2600-chip, meer opslag (256GB), 12GB RAM

Android 16, Galaxy AI en zeven jaar Android-updates

50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens (3x zoom)

Grotere 4300 mAh-accu, opladen met 25 watt

Is een Samsung S26 met abonnement goedkoper?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, (of 20 euro per maand voor een jaar) wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie bij een Samsung Galaxy S26 met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de S26 in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de Samsung S26 zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse S26 in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Waar let je op bij het afsluiten van een abonnement?

Bij het kiezen van een Samsung S26 met abonnement zijn er een aantal belangrijke aspecten om in gedachten te houden. Of je nu op zoek bent naar een abonnement met veel data, een scherpe prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te letten op de looptijd, de keuze tussen een traditionele simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider. Deze factoren kunnen je helpen om de beste deal voor jouw situatie te vinden.

Bepaal de looptijd

Een telefoonabonnement van 1 jaar geeft je meer flexibiliteit. Technologie verandert snel en met een kortlopend contract kun je na een jaar eenvoudig overstappen naar een nieuwer of voordeliger aanbod. Dit is vooral handig als je graag het nieuwste Samsung toestel of betere bundels wilt.

Een 2-jarig abonnement is daarentegen vaak voordeliger per maand, omdat providers korting geven op langere contracten. Dit is een goede keuze als je tevreden bent met je provider en je niet vaak wisselt van toestel of abonnement.

Kies een databundel bij je Samsung Galaxy S26

Hoeveel data je nodig hebt bij je mobiele abonnement hangt af van je gebruik. Voor licht gebruik, zoals af en toe bellen en WhatsAppen, is vaak een abonnement met een kleiner databundel genoeg. Als je regelmatig filmpjes kijkt, muziek streamt of veel gebruik maakt van sociale media, kies dan voor een grotere databundel om te voorkomen dat je snel door je data heen bent.

Kleine databundel tot 3 GB Voor als je (niet via een WiFi verbinding) regelmatig wat WhatsAppjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrolt op social media. Gemiddelde databundel 3 tot 10 GB Voor als je (niet via een WiFi verbinding) regelmatig scrolt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten. Grote databundel groter dan 20 GB Voor als je (niet via een WiFi verbinding) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik van social media.

Maak een keuze tussen een simkaart of eSIM

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement heb je de keuze tussen een fysieke simkaart en een eSIM. Een fysieke simkaart is een bekende optie die in de meeste toestellen past en eenvoudig over te zetten is naar een andere telefoon.

De eSIM is een digitale oplossing die meer gemak biedt: je hoeft geen kaart te plaatsen en kunt moeiteloos meerdere abonnementen op één apparaat beheren. Perfect voor mensen die werk en privé gescheiden willen houden of veel op reis zijn. Wil je weten of jouw Samsung Galaxy S26 eSIM ondersteunt? Bekijk dan de specificaties!

Bekijk je extra voordeel van je provider

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een S26 met abonnement af dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Zo bespaar je op je maandlasten en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar vind ik het goedkoopste Samsung Galaxy S26 abonnement?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op prijs, het aantal belminuten, MB’s en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen. Vergeet niet om je internet- en tv-provider aan te vinken, zodat je snel kunt zien welke aanbiedingen zij speciaal voor bestaande klanten hebben.