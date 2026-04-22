Oppo Find X9 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra: dit is de beste keuze

Ben je klaar voor een strijd ter titanen? In dit artikel vergelijken we de Oppo Find X9 Ultra vs de Samsung Galaxy S26 Ultra. Welke van deze twee high-end smartphones is voor jou de beste keuze?

Oppo Find X9 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra

Wie een high-end smartphone met uitstekende camera’s zoekt, heeft er weer een puike optie bij: de Oppo Find X9 Ultra. Het is het eerste Ultra-toestel van de Chinese fabrikant dat de oversteek naar Europa maakt. En je kunt waarschijnlijk wel raden welke concurrent Oppo naar de kroon probeert te steken… Inderdaad: de Samsung Galaxy S26 Ultra.

In reclames pest Oppo zijn rivaal zelfs door te zeggen dat het wil aantonen wat ‘Ultra’ nou echt betekent. Vandaar dat we deze kemphanen tegenover elkaar zetten. Dit is onze Oppo Find X9 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra-vergelijking!

Oppo Find X9 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra 6,82 inch-oled-scherm (144Hz) 6,9 inch-oled-scherm (120Hz) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 12GB RAM, 512GB opslag 12/16GB RAM, 256/512/1TB opslag 200 megapixel-hoofdcamera, 200 megapixel-telelens (3x zoom), 50 megapixel-telelens (10x zoom), 50 megapixel-groothoeklens, 50 megapixel-selfiecamera 200 megapixel-hoofdcamera, 10 megapixel-telelens (3x zoom), 50 megapixel-telelens (5x zoom), 50 megapixel-groothoeklens, 12 megapixel-selfiecamera Accu: 7050 mAh (100 watt opladen, 50 watt draadloos) Accu: 5000 mAh (60 watt opladen, 25 watt draadloos) Android 16 (5 OS-upgrades, 6 jaar beveiligingspatches) Android 16 (7 jaar OS-upgrades, 7 jaar beveiligingspatches) Prijs: 1699 euro Prijs: € 1.044,99

1. Ontwerp en scherm

Qua ontwerp lijken deze smartphones helemaal niet op elkaar. De Oppo heeft een enorm rond camera-eiland dat een flink stuk uit de behuizing steekt. De Samsung oogt een stuk subtieler. Je kiest bovendien uit een flink aantal kleuren, terwijl je de Find X9 Ultra alleen kunt kopen in het oranje of grijs. Die laatste heeft een achterkant van nepleer en lijkt enigszins op een compactcamera.

Waar de Galaxy S26 Ultra alleen een IP68-certificering heeft, beschikt de Find X9 Ultra ook over IP69. Beide smartphones zijn water- en stofbestendig, maar de Oppo moet zelfs harde waterstralen die gericht zijn op de behuizing overleven.

De schermen dan. Die zijn nagenoeg even groot en halen een hoge helderheid. Oppo claimt een maximale ververssnelheid van 144Hz, Samsung blijft steken op 120Hz. Daar zouden we ons niet druk om maken. Het verschil is moeilijk te zien.

Wat je wél zult merken, is het privacyscherm van de S26 Ultra. Je kunt de kijkhoeken van het toestel drastisch beperken, waardoor mensen naast je niet mee kunnen loeren. Dat kan zelfs op een klein deel van het display, bijvoorbeeld als je een wachtwoord in moet voeren. Het is een handige functie, die je op de Find X9 Ultra moet missen.

2. Hardware

Qua snelheid ontlopen deze smartphones elkaar niet, want ze draaien op dezelfde processor: een Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dat is de snelste chip van dit moment. Je zult over de prestaties dan ook weinig te klagen hebben.

De Oppo Find X9 Ultra verschijnt in Nederland in slechts één variant. Die heeft 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. De goedkoopste S26 Ultra heeft 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je ook kiezen voor 512GB opslag of zelfs 1TB. Die laatste komt trouwens met 16GB werkgeheugen.

Als je de luidsprekers belangrijk vindt, heeft de Samsung een streepje voor. Het geluid bevat meer bas, waardoor muziek voller klinkt dan op de Oppo. Bovendien krijg je een S Pen bij het toestel, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm.

3. Camera’s

Hier wordt het interessant. De Oppo Find X9 Ultra heeft misschien wel de beste smartphonecamera’s die je momenteel kunt kopen. Denk aan een 200 megapixel-hoofdcamera met een grote 1/1.12 inch-sensor en een 200 megapixel-telelens met 3x optische zoom een een 1/1.28- inch-sensor. Daarnaast is er nog een tweede 50 megapixel-telelens aanwezig met 10x optische zoom én een 50 megapixel-groothoeklens.

Op papier loopt de Samsung misschien niet eens zo ver achter. Ook de Galaxy S26 Ultra heeft vier camera’s op de achterzijde, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera. De sensoren die Samsung gebruikt zijn echter veel kleiner. Dat is vooral erg duidelijk bij de telelens met 3x optische zoom. Die van de Oppo laat bijna negen (!) keer meer licht binnen. Dat resulteert uiteraard in veel mooiere foto’s.

De tweede telelens van de Oppo is ook bijzonder. Hij haalt het beeld 10x dichterbij, wat geen enkele andere smartphone op dit moment kan. Samsung had er op de S23 Ultra voor het laatst eentje. Met de tweede telelens van de S26 Ultra kun je ‘slechts’ 5x inzoomen.

Oppo biedt daarnaast heel veel opties in de camera-app. Met de ‘Hasselblad Master Mode’ kun je zaken als verscherping en verzadiging bijvoorbeeld zelf instellen, waardoor je plaatjes er minder bewerkt uitzien. Ze lijken dan meer op foto’s die uit een normale camera rollen.

4. Accu en opladen

Samsung houdt al jaren vast aan een accu van 5000 mAh. Die laadt op de S26 Ultra wel sneller op dan voorheen: met 60 watt of 25 watt als je dat draadloos doet. De Oppo heeft een batterij van liefst 7050 mAh. Opladen gaat bovendien een stuk sneller: met 100 watt of 50 watt draadloos.

Door de grotere batterij gaat de Find X9 Ultra een paar uur langer mee dan de S26 Ultra, hoewel je ook met dat toestel het einde van de dag doorgaans wel zult halen.

5. Software

Wie veel met kunstmatige intelligentie doet, is waarschijnlijk beter af met een Galaxy S26 Ultra. De Galaxy AI-functies zijn een stuk verfijnder dan die van Oppo. Ook vinden we de softwareschil van Samsung, One UI, net iets fijner werken dan Oppo’s Color OS.

Het updatebeleid dan. Oppo belooft vijf nieuwe versies van Android naar de Find X9 Ultra uit te rollen en zes jaar beveiligingspatches. Samsung staat garant voor zeven nieuwe versies van Android en ook zeven jaar beveiligingsupdates. Dat is allebei ruim voldoende wat ons betreft, maar Samsung trekt aan het langste eind.

6. Prijs

Wie ‘gewoon’ leuke foto’s wil schieten, kan met de Samsung Galaxy S26 Ultra prima uit de voeten. Het toestel is een stuk goedkoper dan de Oppo en doet er op de meeste andere vlakken niet of nauwelijks voor onder. Los kost het toestel € 1.044,99. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Wil je serieus met mobiele fotografie aan de slag? Dan is de Oppo Find X9 Ultra een betere keuze. Je krijgt bovendien een grotere accu die sneller oplaadt. Het toestel is nu al te bestellen voor 1699 euro. Vanaf 7 mei ligt hij in de winkels.