Samsung A33 vs A36: welke upgrades mag je verwachten?

Heb je momenteel een Samsung A33 en twijfel je om over te stappen naar de A36? Dan zijn er de nodige verschillen met je huidige toestel. De vijf belangrijkste upgrades zetten we overzichtelijk voor je op een rij.



1. Luxere behuizing, beter scherm

Heb je de Samsung Galaxy A36 voor het eerst in handen en ben je een A33 gewend, dan valt er direct iets op. De behuizing van de A36 is voorzien van een glazen achterkant en is slechts 7,4 millimeter dik in plaats van 8,1. Ook krijg je nu een groter amoled-scherm van 6,7 inch.

Dat is niet het enige wat is veranderd aan het scherm: Samsung heeft voor de A36 een ververssnelheid van 120Hz gekozen. Je scrolt soepeler door apps en krijgt soepelere animaties dan op de A33, die het met maximaal 90Hz moest doen. Een meer subtiele upgrade is de selfiecamera die nu in het scherm verwerkt zit.

2. Prima processor, meer RAM

Onder de motorkap van de Samsung A33 zit een Exynos 1280. De processor is vlot genoeg voor appen, bellen en wat op het internet opzoeken, maar wel aardig verouderd. Ook had je bij de A33 slechts 4GB of 6GB aan werkgeheugen.

De A36 is voorzien van een Snapdragon 6 Gen 3 en die heeft wat meer in zijn mars. Voor alledaagse apps draait de smartphone zijn hand niet om, al zijn zware 3D-games een brug te ver. Daarnaast krijg je nu de keuze voor 6GB RAM en 128GB opslagruimte, of 8GB met 256GB opslagruimte.

Goed om te weten is dat er een kaartslot ontbreekt: het is dus niet mogelijk om een micro-sd-kaartje in de A36 te stoppen.

3. Camera’s met kleur

Het zal je vast zijn opgevallen: de Samsung Galaxy A36 heeft drie camera’s op de achterkant, terwijl de A33 er vier heeft. Samsung heeft vanaf de A34 de dieptesensor achterwege gelaten. Toch weet de smartphone desondanks prima foto’s te schieten, mits er genoeg licht aanwezig is.

Bij de A36 krijg je een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens. Je dagelijkse kiekjes komen er goed genoeg uit te zien, al worden kleuren af en toe wat te fel vastgelegd. Dit is iets dat vooral softwarematig door de telefoon wordt toegepast.

Hoofdcamera

Groothoeklens en macrolens

De groothoeklens weet meer van je omgeving te fotograferen, maar heeft iets minder saturatie dan de hoofdcamera. Met de macrolens kan je iets van dichtbij vastleggen, zoals een bloem of een insect. Dit gaat prima, maar je levert af en toe wel in op kleur. Al met al is voor het prijskaartje de camera-opstelling goed genoeg.

Groothoeklens Macrolens Macrolens

4. Goede accuduur, vlotter opladen

De Samsung A33 en A36 hebben allebei een accu van 5000 mAh, maar toch weet het nieuwe model het langer uit te houden. Dit komt onder andere doordat de hardware, zoals de processor, efficiënter is. Is de smartphone toch leeg, dan is deze met maximaal 45 watt op te laden. De A33 is met maximaal 25 watt op te laden.

Vanuit het doosje draaide de A33 direct op Android 12. Voor het toestel heeft Samsung vier Android-upgrades beloofd, waarvan de laatste Android 16 is. Naar verwachting wordt de laatste beveiligingsupdate in april 2027 uitgebracht. De smartphone wordt dan niet langer ondersteund en is kwetsbaarder voor hacking en malware.

Samsung biedt voor nieuwere generaties een ruimer updatebeleid en dat is ook bij de Galaxy A36 het geval. Je mag voor de telefoon zes Android-upgrades verwachten (tot Android 21 dus) en zes jaar beveiligingsupdates. Daarmee is de A36 tot minstens maart 2031 ondersteund. Voor het betaalbare prijskaartje krijg je dus een toestel waar je een lange tijd mee doet.

De beste Samsung A36 deals van dit moment

Wil je graag een Samsung A36 bestellen? We hebben hieronder de varianten voor je verzameld, met de actuele prijzen. Tik op een prijs om direct naar onze vergelijkers te gaan en te zien waar je de smartphone bestelt. Goed om te weten: voor een iets hoger bedrag schaf je de Samsung A56 aan, die een vlottere chipset, betere camera’s en een aluminium frame in plaats van plastic biedt.

Wist je dat je flink kan besparen op de Samsung A36 als je deze combineert met een abonnement? Providers bieden vaak toestelkortingen en toffe extra’s of combinatievoordeel. De beste deals van dit moment staan hieronder per provider. Staat je provider voor internet en/of tv er niet bij? Maak dan gebruik van onze abonnementvergelijker om geen deals bij jouw provider mis te lopen!