Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A36: de 4 verschillen op een rij

De Samsung Galaxy A37 is onthuld, maar over welke verbeteringen beschikt het nieuwe toestel precies? Dit zijn de verschillen tussen de Galaxy A37 en zijn voorganger, de A36.

De Galaxy A-smartphones horen ieder jaar bij de populairste Android-telefoons. Samsung heeft nu zijn twee nieuwste toestellen onthuld: de Galaxy A57 en Galaxy A37. De smartphones zijn weer beter, maar ook duurder geworden ten opzichte van de voorgangers. Hoe de A57 verschilt ten opzichte van de A56, las je al eerder:

In dit artikel zetten we de Samsung Galaxy A37 tegenover de Galaxy A36 van een jaar geleden. Laten we maar met de deur in huis vallen: de verbeteringen zijn klein. Toch willen we een aantal verschillen uitlichten, dus lees gauw verder!

1. Sneller

De Samsung Galaxy A37 heeft een nieuwe processor gekregen. Althans, écht nieuw is de chip niet. De aanwezige Exynos 1480 gebruikte Samsung twee jaar geleden ook al in de Galaxy A55. De fabrikant schuift oudere chips wel vaker door naar zijn nieuwere, goedkope telefoons.

Of de Galaxy A37 veel sneller aanvoelt dan zijn voorganger, is lastig te zeggen en moeten we uiteraard nog testen. We verwachten dat de verschillen klein zijn. In benchmarks scoort de Exynos 1480 ietsjes beter op rauwe snelheid, maar is de Snapdragon 6 Gen 3 van de Galaxy A36 juist iets efficiënter.

De Galaxy A37 heeft daarnaast 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Die 6GB RAM is anno 2026 best wel karig, zeker voor een telefoon van 429 euro. Samsung verkoopt een versie met 8GB RAM en 256GB opslag, maar dan ben je wel 519 euro kwijt.

2. (Iets) betere camera’s

Bij de camera’s is op papier niet zo gek veel veranderd. De Galaxy A37 heeft precies dezelfde lenzen als zijn voorganger: een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, die de beste foto’s maakt. Ook zien we een eenvoudige 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

Toch zou de Galaxy A37 (iets) betere foto’s moeten maken door de verbeterde beeldverwerking van Samsung. Dat moet je ook merken bij mindere lichtomstandigheden. Hoe dat in de praktijk uitpakt, moeten we uiteraard testen. Van de camera’s van de A36’s waren we vorig jaar niet enorm onder de indruk, zoals je in de Galaxy A36 review kunt lezen.

3. Android 16 met Galaxy AI

Het is een open deur, maar de Samsung Galaxy A37 is een jaartje nieuwer dan zijn voorganger en draait dus op de nieuwste software. Hierbij gaat het om Android 16 met de One UI 8.5-skin van Samsung. Dit zit vol met extra AI-functies, om bijvoorbeeld objecten via kunstmatige intelligentie in foto’s te verwijderen of juist toe te voegen.

Ook krijg je met de A37 de beschikking over het verbeterde Circle to Search. Met deze feature kun je naar zaken zoeken door het simpelweg te omcirkelen. Circle to Search werkt nu sneller en laat je naar meerdere objecten in één keer zoeken.

Dan het updatebeleid. De Samsung Galaxy A37 krijgt de komende zes jaar Android-versie-upgrades én beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot en met Android 22 wordt bijgewerkt en de ondersteuning in maart 2032 afloopt. Ideaal voor als je het toestel na een tijdje aan bijvoorbeeld een familielid of vriend(in) wil geven. Bij de A36 stoppen de updates een jaar eerder.

De Samsung Galaxy A36 van vorig jaar

4. De prijzen

De Samsung Galaxy A37 is bij de release 50 euro duurder dan zijn voorganger. Het toestel heeft een adviesprijs van 429 euro voor het instapmodel met 6/128GB geheugen. Ga je voor de variant met 8/256GB, dan ben je 519 euro kwijt. De A36 verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 379 euro.

Dat is best een verschil, maar inmiddels is de Galaxy A36 nog véél goedkoper. Je haalt ‘m nu voor € 239,- in huis, waardoor je dus bijna 200 euro (!) bespaart. Dat maakt de A36 een veel betere deal, al kun je ook nog even wachten totdat de A37 in prijs is gedaald. Bij Samsung-telefoons gaat dat vrij snel.

Je profiteert tijdelijk van een geheugenupgrade, waardoor je de 256GB-versie in huis haalt zonder daarvoor extra te hoeven betalen.

