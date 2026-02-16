Samsung Galaxy A36 vs Galaxy A17: de 5 grootste verschillen

Op zoek naar een betaalbare Samsung? In dit artikel vergelijken we de Samsung Galaxy A36 vs de Galaxy A17. Wat zijn de grootste verschillen tussen deze smartphones?

Samsung Galaxy A36 vs Galaxy A17

Ook in de lagere prijscategorie biedt Samsung een aantal verschillende smartphones aan. Zo haal je de Galaxy A36 nu in huis voor € 239,-, terwijl je voor de Galaxy A17 nog minder betaalt: € 147,-. Beide telefoons krijgen een royale zes jaar software-ondersteuning.

Het prijsverschil moet dus ergens anders vandaan komen. In dit artikel vertellen we je hoe de Samsung Galaxy A36 zich verhoudt vs de Galaxy A17. In onderstaande tabel zie je in één oog opslag de kwaliteiten van beide telefoons.

Kies de Galaxy A36 als je… Kies de Galaxy A17 als je… De snellere smartphone wil Geld wil besparen De betere camera’s wil Een goede accuduur wil Een mooier scherm wil Een micro-sd-kaartje wil gebruiken Sneller wil opladen Een vingerafdrukscanner aan de zijkant wil

1. Ontwerp en scherm

Je hoeft deze telefoons maar naast elkaar te leggen en je ziet onmiddellijk grote verschillen. De Galaxy A17 oogt vrij ouderwets door de druppelvormige notch en de stevige kin onder het scherm. Hoewel ook de Galaxy A36 geen symmetrische randen heeft, ziet hij er wel een stuk moderner uit.

Hij is ook iets steviger gebouwd. Beide smartphones gebruiken een plastic frame, maar de A36 heeft een IP67-certificering, waarmee hij water- en stofdicht is. Dat kan de Galaxy A17 niet zeggen. Hij is door zijn IP54-certificering wel bestand tegen regen, maar volledig onderdompelen in bijvoorbeeld de wc-pot overleeft het toestel niet.

Galaxy A17

Het oled-scherm van deze telefoons is met 6,7 inch even groot. Dat van de A36 is wel een stuk mooier. Het haalt een hogere helderheid van 1900 nits vs 800 nits op de Galaxy A17. Bovendien ligt de verversingssnelheid op 120Hz, terwijl de A17 blijft steken op 90Hz. De goedkopere Samsung laat daardoor iets minder vloeiend beeld zien.

2. Hardware

Voor minder dan 250 euro koop je natuurlijk geen razendsnelle smartphone. Toch is de Galaxy A36 met zijn Snapdragon 6 Gen 3-chip wel rapper dan de A17. Die gebruikt een oudere Exynos 1330-chip van Samsung zelf. Vooral op grafisch gebied is het verschil best groot. Spelletjes als Candy Crush lopen op de A36 gewoon lekkerder. Ook apps starten sneller op.

De goedkoopste versie van de A36 beschikt over 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Samsung levert de A17 standaard met slechts 4GB werkgeheugen. Dat is erg karig wanneer je meer doet dan appen en mailen. Wel heeft ook deze smartphone altijd 128GB opslag, die je bovendien kunt uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Dan kan op de A36 niet.

De Galaxy A36 is wel simpelweg iets luxer uitgerust. Hij heeft bijvoorbeeld stereospeakers in plaats van een mono luidspreker. Daarnaast zit de vingerafdrukscanner onder het scherm. Bij de A17 vind je die in de aan-uitknop aan de zijkant. Sommige mensen beschouwen dat overigens als een voordeel.

3. Camera’s

Schiet je graag mooie foto’s? Zowel de A36 als de A17 heeft drie camera’s op de achterzijde. Het gaat om een hoofdcamera, groothoeklens en macrolens. Alle drie zijn ze op de A36 net een tandje beter.

Aan deze verschillen hechten we overigens niet zo zwaar, want alleen de 50 megapixel-hoofdcamera van beide smartphones is echt de moeite waard. De groothoeklenzen (8 megapixel op de A36, 5 op de A17) gebruiken te kleine sensoren om fraaie kiekjes te schieten. De macrolenzen zijn zo goed als nutteloos.

4. Accuduur en opladen

Zoals veel betaalbare smartphones van Samsung hebben ook de Galaxy A36 en de A17 een accu van 5000 mAh. Dat is voor de meeste mensen voldoende om de dag mee door te komen. Als je veel browst, gaat de A17 door het zuinigere scherm net iets langer mee. In andere scenario’s zijn de telefoons zeer aan elkaar gewaagd.

Galaxy A36

De A36 laadt met 45 watt wel sneller op dan de A17, die blijft steken op 25 watt. Na een halfuur aan het stopcontact is de A36 voor zo’n 65 procent gevuld. De A17 zit dan op net iets minder dan 50 procent. Draadloos opladen is met beide toestellen geen optie.

5. Prijs

Zoals je in deze vergelijking hebt kunnen lezen, biedt de Samsung Galaxy A36 flinke voordelen ten opzichte van de Galaxy A17. Hij ziet er moderner uit, is een stuk sneller, heeft betere camera’s en laadt sneller op. Daardoor is hij zijn meerprijs wat ons betreft wel waard. Via deze buttons koop je het toestel in combinatie met een voordelig abonnement.

