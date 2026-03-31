Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A55: moet je nu upgraden?

Heb je een Samsung Galaxy A55 en twijfel je of je moet upgraden naar de nieuwe Galaxy A57? In dit artikel lees je of het de overstap waard is.

Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A55: moet je upgraden?

Het is je vast niet ontgaan dat Samsung deze maand de Galaxy A57 heeft aangekondigd. De nieuwe midranger is één van de belangrijkste (en misschien wel de belangrijkste) smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt. Het toestel verschijnt op 10 april in Nederland voor 529 euro.

Of het de moeite waard is om naar de Samsung Galaxy A57 te upgraden, ligt natuurlijk aan welke smartphone je nu gebruikt. In dit artikel zetten we de nieuwe telefoon tegenover de Galaxy A55, het populaire toestel van twee jaar geleden. Wat zijn de verschillen en ga je er écht op vooruit?

Samsung Galaxy A57 Samsung Galaxy A55 6,7 inch-oled-scherm (120Hz) 6,6 inch-oled-scherm (120Hz) Exynos 1680-chip Exynos 1480-chip 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens Accu van 5000 mAh (45 watt opladen) Accu van 5000 mAh (25 watt opladen) Android 16 (6 jaar updates) Android 14 (4 jaar updates, 5 jaar beveiliging) Prijs: € 462,65 Prijs: € 319,-

1. Dunner design

We beginnen bij het uiterlijk van de Samsung Galaxy A57 en A55. De smartphones zien er op het eerste oog niet eens zo heel anders uit, maar er zijn wel degelijk flinke verschillen. Zo is de Galaxy S57 een stuk lichter én dunner dan de A55. Hij kan ook beter tegen water en heeft een IP68-certificatie.

De nieuwste smartphone weegt 179 gram en is 6,9 millimeter dun. Dat is een fors verschil met de A55, die 213 gram weegt en ook een stukje dikker (8,2 millimeter) is. De Galaxy A57 is daarmee handzamer, al is het zeker geen compact toestel.

Ondanks dat de Galaxy A57 en A55 bijna even groot zijn, heeft de A57 wel een groter scherm (6,7 inch) dan zijn oudere broertje (6,6 inch). Hoe dat komt? De randen rondom het display zijn bij de A57 zichtbaar dunner, waardoor er meer ruimte is voor het beeldscherm.

Beide displays hebben een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Daar zien we geen verschillen dus, maar de A57 kan wel een stuk helderder. De telefoon haalt een piekhelderheid van 1900 nits, terwijl dit bij de A55 maar 1000 nits is.

2. Sneller

Het ligt voor de hand, maar de Samsung Galaxy A57 beschikt over snellere hardware dan de A55 van twee jaar geleden. Het toestel wordt aangedreven door een Exynos 1680-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Samsung verkoopt ook modellen met 256GB of 512GB opslagruimte, maar die zijn natuurlijk wel duurder.

De Galaxy A55 moet het doen met een Exynos 1480-chip. Die wordt bijgestaan door minder werkgeheugen (6GB), wel krijg je dezelfde hoeveelheid opslag. De chip is logischerwijs minder krachtig, maar ook niet per se traag. Geinig detail: de nieuwe Galaxy A37 gebruikt dezelfde Exynos 1480.

De telefoons hebben allebei een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De beeldverwerking is bij de A57 wel beter. En hoewel de selfiecamera bij de A57 een lagere resolutie (12 tegenover 32 megapixel) heeft, vangt de sensor wel meer licht op.

3. Updates

Als je goede software-ondersteuning belangrijk vindt, dan zit je bij de Galaxy A-telefoons vaak wel goed. De nieuwe Galaxy A57, die uit de doos op Android 16 draait, wordt de komende zes jaar van Android-updates en beveiligingspatches voorzien. Tot en met maart 2032 wordt het toestel ondersteund.

De Samsung Galaxy A55

De Samsung A55 is twee jaar geleden uitgebracht met Android 14, maar inmiddels bijgewerkt naar versie 16. Het toestel krijgt nog updates tot en met Android 18 en ontvangt beveiligingspatches tot maart 2029. Je hoeft je daarom niet meteen zorgen te maken dat je nieuwe functies en beveiliging misloopt.

4. Batterij en sneller opladen

Dan de accuduur. Zowel de Samsung Galaxy A57 als Galaxy A55 hebben een 5000 mAh-batterij, die bij normaal gebruik makkelijk een ruime dag meegaat. We moeten de A57 nog uitgebreid testen, maar verwachten dat de nieuwe telefoon een degelijke accuduur heeft.

Heb je nu een A55 en upgradet je naar de A57, dan ga je wel verschil merken tijdens het opladen. De Galaxy A57 kan namelijk snelladen met 45 watt, terwijl de A55 slechts 25 watt haalt. Het is mogelijk om de nieuwe smartphone in 30 minuten voor ruim 60 procent op te laden.

5. Prijs

De Samsung Galaxy A57 heeft een adviesprijs van 529 euro en is vanaf 10 april in Nederland verkrijgbaar. Daarmee is de telefoon 50 euro duurder dan zijn directe voorganger. Ook de Galaxy A55 lanceerde in maart 2024 met een adviesprijs van 479 euro.

Het instapmodel heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ga je voor de 256GB-uitvoering, dan ben je 589 euro kwijt. Samsung verkoopt verder een 12/512GB-variant, maar die is met 769 euro wel aanzienlijk duurder.

Conclusie Samsung Galaxy A57 vs Galaxy A55

Heb je een Galaxy A55 en ga je naar de Galaxy A57, dan krijg je er grote upgrades voor terug. Het toestel is sneller, dunner, lichter en laadt rapper op. Daarnaast is het scherm feller en de randen dunner, wat er moderner uitziet.