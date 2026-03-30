Samsung Galaxy A57 vs OnePlus Nord 5: welke past beter bij jou?

Ben je op zoek naar een goede midrange smartphone? Dan heb je natuurlijk vele opties. In dit artikel zetten we twee populaire toestellen tegenover elkaar: de Samsung Galaxy A57 vs de OnePlus Nord 5. Welke past het best bij jou?

Smartphones uit de middenklasse zijn ontzettend populair. Dat is ook niet zo gek, want je krijg doorgaans veel waar voor je geld. Bij sommige modellen merk je zelfs amper dat ze een stuk goedkoper zijn dan high-end toestellen.

Samsung is in Nederland de koning van de midrangers, maar ook andere merken richten zich uiteraard op deze grote markt. Daarom vergelijken we de Samsung Galaxy A57 in dit artikel vs de OnePlus Nord 5, één van zijn voornaamste concurenten. Hieronder zie je hun belangrijkste kwaliteiten. Vervolgens lopen we de belangrijkste verschillen met je langs.

Kies de Samsung Galaxy A57 als je… Kies de OnePlus Nord 5 als je… Het betere updatebeleid wil De snellere processor wil Een betere groothoeklens wil Het grootste scherm wil Een waterbestendige smartphone wil Sneller wil kunnen opladen De lichtere smartphone wil Standaard 256GB opslag wil

1. Scherm en ontwerp

Lijken alle smartphones tegenwoordig op elkaar? Zover willen we niet gaan, maar de Galaxy A57 en Nord 5 hebben op het eerste gezicht veel overeenkomsten. De camera’s zitten in een smal eiland en ook aan de voorkant zie je weinig verschil. De schermranden zijn in beide gevallen lekker dun.

Samsung Galaxy A57

Het display van de Nord 6 is met 6,83 inch net een slagje groter dan het 6,7 inch-scherm van de Galaxy A57. Het toestel als geheel is daardoor ook iets groter en met 211 gram fors zwaarder. De Samsung weegt namelijk slechts 179 gram. Hij is met 6,9 millimeter ook merkbaar dunner dan de OnePlus, die 8,1 millimeter meet.

De schermen zijn kwalitatief zeer vergelijkbaar. Ze halen een hoge verversingssnelheid, waardoor je geniet van soepele beelden. De maximale helderheid is 1900 (Samsung) of 1800 (OnePlus) nits. Dat kleine verschil zul je met het blote oog niet zien.

De Galaxy A57 is wel iets duurzamer dan de Nord 5. Hij beschikt over een IP68-certificatie, waarmee hij stof- en waterbestendig is. Bovendien ligt er een laagje Gorilla Glass Victus Plus op het scherm, dat je beschermt tegen krasjes. De Nord 5 is met zijn IP65-certificering wel bestand tegen regen, maar niet tegen volledige onderdompeling. Het laagje Gorilla Glas 7i is ook iets minder sterk.

2. Hardware

Hier neemt OnePlus de leiding. De Snapdragon 8s Gen 3 is een stuk sneller dan de Exynos 1680-chip die Samsung gebruikt. Het verschil loopt in sommige tests op tot tientallen procenten. Niet dat de Galaxy A57 traag is, maar de Nord 5 heeft simpelweg een krachtigere motor.

Ook fijn is dat je met de Nord standaard over 256GB opslag beschikt. De goedkoopste variant van de Galaxy heeft slechts 128GB opslagruimte aan boord. Beide telefoons beschikken over minimaal 8GB werkgeheugen. Duurdere varianten hebben 12GB RAM.

3. Accuduur en opladen

In de Nord 5 zit een net iets grotere accu van 5200 mAh. Het verschil met de 5000 mAh van de Galaxy A57 is natuurlijk vrij klein. Beide smartphones loodsen je gemakkelijk door de dag heen, waarbij de OnePlus wel een streepje voor heeft. Datzelfde geldt voor het opladen. De Nord 5 haalt 80 watt, terwijl de Samsung blijft steken op 45 watt. In de praktijk heeft hij daardoor een minuut of tien langer nodig om helemaal op te laden.

4. Camera’s

Middenklassers hebben nu eenmaal geen geweldige camera’s. Beide telefoons in deze vergelijk missen bijvoorbeeld een telelens om mee in te zoomen. Ze hebben wel een bijna identieke 50 megapixel-hoofdcamera waarmee je prima plaatjes schiet. De 12 megapixel-groothoeklens van de Galaxy A57 maakt scherpere foto’s dan zijn 8 megapixel-collega op de Nord 5. Daarnaast biedt de Samsung nog een 5 megapixel-macrolens voor close-ups. De kwaliteit daarvan is echter niet fantastisch.

5. Software

Samsung biedt een duidelijk beter updatebeleid dan OnePlus. De Galaxy A57 krijgt zes nieuwe versies van Android en ook zes jaar lang beveiligingspatches. Aangezien het toestel nu op Android 16 draait, zit je goed tot en met Android 22. Updates die de beveiliging bijwerken rollen uit tot begin 2032.

OnePlus Nord 5

Ook de OnePlus krijgt zes jaar beveiligingspatches. Omdat het toestel uit juli 2025 stamt, worden ze verstrekt tot de zomer van 2031. Je ontvangt echter slechts vier nieuwe versies van het besturingssysteem. Aangezien de Nord 5 oorspronkelijk op Android 15 draaide, is Android 19 al het eindstation.

6. Prijs

De Samsung Galaxy A57 heeft een adviesprijs van 529 euro, acht tientjes meer dan de 449 euro die de OnePlus Nord 5 vorig jaar kostte. Omdat dat laatste toestel al een poosje in de winkels ligt, is de prijs inmiddels verder gedaald naar € 359,-.

Ook de Galaxy A57 zal in prijs gaan zakken, maar voorlopig is de Nord 5 dus flink goedkoper. Je levert met de OnePlus in op de camera’s, bouwkwaliteit en het updatebeleid, maar krijgt wel een snellere chip, meer opslag en een iets grotere accu die sneller oplaadt. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Ga je toch liever voor de Samsung? Dan kun je geld besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. Dit zijn de beste aanbiedingen.