Dit moet je weten over de Motorola Moto G7 Plus

De Motorola Moto G7 Plus is een midrange smartphone met een scherpe prijs/kwaliteitsverhouding. Het toestel heeft een groot scherm, vlotte hardware en nagenoeg kale versie van Android. Motorola’s G7-serie bestaat uit vier modellen, waarvan de G7 Plus de meest krachtige (en duurste) smartphone is. Lees ook over de opvolger van dit toestel, de Motorola Moto G8 Plus.

Onderscheidend: veel waar voor je geld

De Moto G-lijn van Motorola kenmerkt zich al jaren door de scherpe prijs/kwaliteitsverhouding. De toestellen hebben doorgaans een fraai ontwerp, prima hardware en draaien op een nauwelijks aangepaste Android-versie. De Moto G7 Plus heeft veel in huis en is met een adviesprijs van 299,99 euro voor veel gebruikers interessant.

De smartphone beschikt over een glazen behuizing met een 6,4 inch-lcd-scherm. De full-hd-resolutie (2270 bij 1080 pixels) betekent dat het display lekker scherp oogt. Het display neemt bijna de hele voorkant in beslag, met bovenin een kleine waterdruppel-inkeping voor de selfiecamera. Onder het scherm zit een zwarte balk met het Motorola-logo. De Moto G7 Plus heeft een dubbele camera achterop en maakt daar onder andere portretfoto’s mee.

De Motorola Moto G7 Plus beschikt over een koptelefoonaansluiting en laadt op via een usb-c-kabel. Usb-c is de opvolger van micro-usb en heeft diverse voordelen. Zo maakt het niet uit hoe je de kabel in de smartphone stopt, want – anders dan bij micro-usb – past usb-c op twee manieren.

De accu van de smartphone heeft een capaciteit van 3000 mAh, wat op papier voldoende is voor een lange dag gebruik. Opvallend is de supersnellaadfunctie met de meegeleverde 27 Watt-adapter. In minder dan een halfuur zit de accu weer voor de helft vol.

Conclusie Motorola Moto G7 Plus review

De Motorola Moto G7 Plus is geen hele vernieuwende smartphone, en toch weer wel. Het toestel biedt vooral functies die je in deze prijsklasse bijna niet vindt. Denk bijvoorbeeld aan een camera met optische beeldstabilisatie, een functie die in dit geval echt zorgt voor betere foto’s. Maar ook het supersnel laden met 27 Watt is indrukwekkend. Daarnaast heeft de G7 Plus gewoon vlotte hardware, een mooi design en een goed scherm.

Toch is er nog wel wat werk aan de winkel voor Motorola, en dat heeft vooral te maken met de software. Hoewel de kale versie van Android fijn is en de toevoegingen van de fabrikant doorgaans nuttig zijn, loopt het updatebeleid achter. Beveiligingspatches verschijnen sporadisch en grote Android-updates laten lang op zich wachten. Motorola vindt de hardware duidelijk belangrijker dan de software, en kiest volgend jaar hopelijk voor iets meer balans. Maar als je op dit moment een nieuwe smartphone zoekt en zo’n 300 euro te besteden hebt, dan is dit verreweg je beste optie.

→ Lees verder in de uitgebreide Motorola Moto G7 Plus review

Veel opslagruimte

Een aantal specificaties van de Moto G7 Plus zijn beter dan die van de reguliere G7. Om deze reden verschillen de toestellen ook in prijs. De Plus-uitvoering heeft met 4GB RAM voldoende rekenkracht om alle populaire apps draaiende te houden. De Snapdragon 636-processor die onder de motorkap zit, heeft zich bewezen als een snelle chip die prima geschikt is voor games.

Maak je veel foto’s, download je regelmatig nieuwe apps of games of kijk je graag offline Netflix-series? Met de Moto G7 Plus loop je niet snel tegen de opslaglimiet aan, want het toestel beschikt over een royale 64GB opslaggeheugen. Heb je hier niet genoeg aan, dan kan je een micro-sd-kaartje in de smartphone stoppen. De Moto G7 Plus ondersteunt dualsim en heeft een nfc-chip voor bijvoorbeeld contactloos betalen.

Motorola installeert al jaren een nauwelijks aangepaste versie van Android op zijn Moto G-smartphones. Fijn, want stock-Android oogt en werkt uitstekend. En omdat Motorola slechts een paar eigen apps op de Moto G7 zet, blijft de meeste opslagruimte voor jou beschikbaar. De Moto G7 Plus draait uit de doos op Android 9.0 (Pie).

Het updatebeleid van Motorola is minder goed dan dat van diverse andere merken. De fabrikant belooft slechts één grote Android-update voor Moto G-toestellen, wat betekent dat de Moto G7 Plus wordt bijgewerkt naar Android Q. Deze software komt later dit jaar uit. De ervaring leert dat Motorola doorgaans lang nodig heeft om een nieuwe Android-versie uit te rollen naar zijn (goedkopere) smartphones. De Moto G7 Plus twee jaar lang elke twee á drie maanden een beveiligingsupdate, belooft Motorola.

Deze smartphone koop je als… je op zoek bent naar een degelijk en betaalbaar model met no-nonsense Android-software.