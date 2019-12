Ook in 2019 verschenen weer een heleboel toffe Android-smartphones, met bijvoorbeeld drie (of meer) camera’s achterop, een 90Hz-scherm en voorkantvullend scherm met een cameragat. We bespreken onze vijf favoriete toestellen van dit jaar.

De beste smartphones van 2019 volgens Android Planet

Het is weer tijd om de beste smartphones van het afgelopen jaar op een rijtje te zetten. Op Android Planet hebben we de afgelopen twaalf maanden weer een heleboel toestellen getest en hieronder zetten we onze vijf favorieten op een rijtje.

Voor deze lijst hebben we niet alleen gekeken naar high-end smartphones, maar ook goedkopere toestellen nemen we mee. In 2019 verschenen immers ook genoeg uitstekende Android-telefoons die niet de absolute hoofdprijs kosten. We hebben overigens ook een uitgebreide lijst met de beste goedkope Android-smartphones van 2019, met meer telefoons die over een goede prijs-kwaliteitverhouding beschikken.

1. Samsung Galaxy S10

Samsung kwam in de eerste maanden van 2019 met de Galaxy S10 en aan het einde van dit jaar is dit nog één van de beste Android-smartphones. De Galaxy S10 is vooral heel compleet en scoort op ieder vlak een dikke voldoende. Het beeldscherm is van wereldklasse, de chipset erg krachtig en de camera’s schieten uitstekende foto’s.

Sommige aanpassingen die Samsung dit jaar doorvoert zijn echter meer gimmicks dan daadwerkelijke verbeteringen. De vingerafdrukscanner onder het scherm is bijvoorbeeld niet heel snel en accuraat. Daarnaast is de accuduur voldoende, maar niet geweldig. Opladen gaat met 15 Watt en dat is anno 2019 verre van indrukwekkend.

Wel is het fijn dat de Galaxy S10 inmiddels behoorlijk in prijs is gedaald. De smartphone had een adviesprijs van 899 euro, maar inmiddels haal je ‘m voor zo’n 620 euro in huis. In onze prijsvergelijker check je de beste deals voor een losse Galaxy S10 of Galaxy S10 met abonnement.

2. OnePlus 7 Pro

Ook de OnePlus 7 Pro mag zeker niet in dit lijstje ontbreken. Het toestel is inmiddels opgevolgd door de 7T Pro, maar die voert slechts minimale verbeteringen door. Je hebt ook de normale 7T die goedkoper is, maar die ziet er niet zo futuristisch uit als de 7 Pro. Daarom kiezen we voor de OnePlus 7 Pro.

De OnePlus 7 Pro richt zich vooral op snelheid en voelt nog steeds enorm snel aan. Dat komt door de krachtige hardware, maar het scherm heeft ook een ververssnelheid van 90Hz en daardoor gaat alles veel vloeiender.

Verder is de software op de 7 Pro heel fijn en vult het scherm de hele voorkant, doordat de selfiecamera in de behuizing is verwerkt. De camera is niet de allerbeste (maar wel veelzijdig en alsnog goed genoeg) en de accu gaat niet enorm lang mee, maar het opladen gaat wel erg snel. Desondanks is de OnePlus 7 Pro één van de beste smartphones van 2019, die nieuwere toestellen nog steeds omver blaast.

De OnePlus 7 Pro is te koop bij verschillende Nederlandse webwinkels, al kun je natuurlijk ook voor de 7T of 7T Pro gaan. Check de beste deals voor een losse OnePlus 7 Pro of de 7 Pro met abonnement.

3. Motorola Moto G7 Plus

Natuurlijk zijn er ook een heleboel goedkopere smartphones verschenen en de Motorola Moto G7 Plus is daar wat ons betreft één van de beste van. Het toestel heeft een strak design, mooi scherm, goede prestaties en ook een prima camera. Het toestel biedt vooral functies die je in deze prijsklasse bijna niet vindt, zoals optische beeldstabilisatie en opladen met 27 Watt. Vooral dat laatste is heel fijn, want hiermee zit de telefoon in minder dan een uur compleet vol.

Er zijn wel wat minpunten, en dat heeft vooral met de software te maken. De telefoon heeft een bijna kale versie van Android en dat is fijn, maar het updatebeleid van Motorola is niet geweldig. Als je snelle updates belangrijk vindt, dan zou je de Nokia 7.2 of 6.2 kunnen overwegen. De G7 Plus is overigens inmiddels opgevolgd door de Moto G8 Plus, maar die vinden we niet per se beter dan zijn voorganger.

De Motorola Moto G7 Plus is sinds de release een paar tientjes in prijs verlaagd. Wil je een losse Moto G7 Plus kopen? Check dan even onze prijsvergelijker. Ook de andere toestellen uit de Moto G7-serie, de Moto G7 Power, Moto G7 en Moto G7 Play, zijn overigens de moeite waard.

4. Samsung Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 is misschien een veilige keuze als je minder geld te besteden hebt, maar daarom niet minder goed. Met de Galaxy A50 zet Samsung een uitstekende, betaalbare smartphone neer die op veel vlakken overtuigt. De prestaties zijn prima, het design is in orde en vooral de accuduur en het scherm zijn uitstekend. Daarnaast is het netjes dat de A50 snelladen ondersteunt en je standaard lekker veel opslagruimte krijgt.

De cameraprestaties vallen wel wat tegen en met name de vingerafdrukscanner is ondermaats. Een vingerafdrukscanner onder het scherm is leuk, maar dan moet het wel goed werken. Kijk je daar overheen, dan is de Galaxy A50 zeker de moeite waard. De prijskwaliteit-verhouding is uitstekend en daarmee behoort de A50 tot de beste goedkope smartphones.

De Samsung Galaxy A50 haal je los voor zo’n 260 euro in huis. Natuurlijk is het ook mogelijk om te kiezen voor een Galaxy A50 met abonnement. Wil je een iets krachtigere smartphone met een groter scherm? Dan is de Galaxy A70 het overwegen waard.

5. Huawei P30 Pro

Tot slot willen we de Huawei P30 Pro noemen. Het toestel onderscheidt zich vooral door de camera’s en zette dit jaar een soort nieuwe standaard voor smartphonefotografie. De P30 Pro hoort op cameragebied nog steeds bij de beste van dit moment, maar overtuigt ook op andere gebieden. Het design is erg fraai, het oled-scherm erg mooi en de hardware razendsnel. Maar vooral de accuduur is de moeite waard. Bij normaal gebruik gaat de P30 Pro twee dagen mee en opladen gaat enorm snel.

De P30 Pro is niet helemaal perfect, want de software van Huawei blijft middelmatig en door de onzekere situatie rond het handelsverbod van Huawei is het onduidelijk hoe lang en hoe veel updates de P30 Pro krijgt. Daar moet je goed op letten als je de P30 Pro overweegt te kopen, maar het neemt niet weg dat het toestel an sich uitstekend is.

De Huawei P30 Pro heeft een forse adviesprijs van 999 euro, maar is gelukkig flink in prijs gezakt. Een losse P30 Pro haal je inmiddels voor meer dan 300 euro(!) minder in huis.