Amazon is officieel gestart met het aanbieden van hun Amazon Prime-abonnement in Nederland. De Nederlandse prijs voor Amazon Prime is ook bekend. Als lid betaal je voor veel producten geen verzendkosten bij aankopen en kun je video’s kijken, gamen en foto’s opslaan.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime prijs in Nederland

Amazon Prime was al een tijdje in Nederland te krijgen, maar alleen als je bij de Duitse versie van de webwinkel een abonnement afsloot. Sinds vandaag is ‘s werelds grootste retailer ook in Nederland actief en kun je terecht op een Nederlandse website. De Amazon Prime prijs ligt aanvankelijk laag: een abonnement in Nederland kost 2,99 euro per maand. De eerste 30 dagen is het gratis te proberen.

Het grootste voordeel van Amazon Prime is dat je voor talloze producten geen verzendkosten meer hoeft te betalen. Voor het vaste maandbedrag krijg je ‘gratis’ bezorging van miljoenen artikelen. Er geldt geen limiet voor het aantal bestellingen wat je mag plaatsen en er is geen minimumbedrag waarvoor je moet bestellen.

Omdat ook andere ondernemers via het Amazon-platform kunnen verkopen, is niet elk artikel wat je op de site kunt aanschaffen gratis te bezorgen als Prime-lid.

Video, games en foto’s inbegrepen bij prijs

Naast het gratis bezorgen van artikelen, zitten er andere voordelen aan een Amazon Prime-abonnement. Zo krijg je ook toegang tot Amazon Prime Video, een streamingdienst vergelijkbaar met Netflix. Daar vind je ook enkele originele titels die nergens anders te kijken zijn. Denk aan autoprogramma The Grand Tour en miniserie The Looming Tower.

Verder krijg je voor het maandbedrag ook een Prime-abonnement op streamingdienst Twitch en heb je de mogelijkheid om games en ingame-content gratis te downloaden. Tot slot kun je ook gebruikmaken van Amazon Photos, Amazons concurrent voor Google Foto’s.

Amazon Nederland opereert vanuit Duitsland

Met Amazon Prime belooft de retailer ruim een miljoen spullen binnen één dag thuis te bezorgen zonder dat je daarvoor verzendkosten hoeft te betalen. Deze kosten zitten bij Amazon Prime al bij de prijs in. Nog eens twee miljoen producten worden binnen maximaal twee dagen bij je bezorgd. Al die spullen komen overigens wel uit Duitsland. Een Nederlands distributiecentrum heeft Amazon (nog) niet, het bedient de Nederlandse markt vanuit Mönchengladbach, net over de grens.

Lees ook: 6 vragen en antwoorden over Amazon Prime in Nederland

Probeer Amazon Prime (2,99 euro p/m)

Lees meer nieuws over Amazon