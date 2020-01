Je hebt er vast weleens over gehoord: Amazon Prime. Wat kun je er nu eigenlijk mee, en hoe zit het met Prime Video? En is het mogelijk om met iDeal te betalen? In deze gids behandelen we alles wat je moet weten over Amazon Prime in Nederland.



Amazon Prime in Nederland: 6 vragen en antwoorden

Bol.com en Coolblue maken zich ongetwijfeld zorgen, want Amazon komt langzaam maar zeker steeds dichterbij. Sinds enige tijd is ook Amazon Prime in Nederland beschikbaar, de tegenhanger van Bol’s Select-abonnement. In zes vragen en antwoorden praten we je bij over Amazon’s bezorgdienst.

1. Wat is Amazon Prime?

Amazon is de internationale tegenhanger van Bol.com, maar dan veel en veel groter. Het bedrijf begon ooit als boekenhandelaar, maar verkoopt tegenwoordig alles wat los en vast zit. Omdat Amazon met name online verkoopt, heb je altijd met verzendkosten te maken. Met Prime koop je deze kosten af door een maand- of jaarabonnement af te sluiten.

Zodoende is het in theorie mogelijk om producten van enkele euro’s ‘gratis’ te laten verzenden. Ook heb je producten sneller in huis. De gemiddelde verzendtijd bedraagt één tot twee dagen. Ook andere aanbieders verkopen via Amazon. Deze spullen vallen niet per se onder het Prime-programma.

Verder krijg je met Amazon Prime toegang tot Prime Video, een Netflix-concurrent. Daarnaast biedt het abonnement de mogelijkheid om eerder mee te doen met Lightning Deals. Hiermee kun je nieuwe spullen eerder in huis halen dan de rest. Tot slot kun je met Prime gratis gebruikmaken van Amazon Photos, een Google Foto’s-alternatief.

Ook interessant: Haal alles uit Google Foto’s met deze 7 tips



2. Hoeveel kost Amazon Prime in Nederland?

Amazon Prime kost in Nederland 5,99 euro per maand. Betaal je jaarlijks, dan krijg je korting en ben je eenmalig 49 euro kwijt. Om te kijken of het wat voor jou is, kun je de dienst 30 dagen gratis proberen.

Ironisch genoeg heeft Amazon nog geen Nederlandse website. Het abonnement sluit je dus af bij Amazon.de. Wel is het mogelijk om Amazon Prime met iDeal te betalen (en PayPal). Tik op onderstaande link om een abonnement af te sluiten.

Sluit een Amazon Prime-abonnement af (5,99 euro per maand)

3. Hoe groot is het aanbod?

Het totale aanbod opnoemen is onbegonnen werk, maar tijdens het shoppen herken je deelnemende producten snel genoeg aan het Prime-logo. Amazon belooft ruim een miljoen spullen ‘gratis’ binnen één dag thuis te bezorgen. Nog eens twee miljoen producten worden binnen maximaal twee dagen bij je bezorgd. De meeste spullen worden overigens vanuit Duitsland verzonden.





4. Hoe zit het met Amazon Prime Video in Nederland?

Voor veel mensen is Amazon Prime Video ongetwijfeld een interessant onderdeel van het Prime-abonnement. Net als andere streamingdiensten kun je Prime Video op vrijwel alle schermen kijken en is het aanbod aan films en series enorm.

Wel heb je met lokaal aanbod te maken. Met andere woorden: in Nederland kun je andere films en series kijken dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Deze locatierestricties zijn te omzeilen via een VPN. Hoe dat werkt lees je in onderstaand artikel.

Ook interessant: Alles over VPN op Android: waarom, hoe en de beste VPN-apps



5. En de verschillen met Netflix?

Er zijn natuurlijk ook verschillen met bijvoorbeeld Netflix. Amazon Prime Video heeft meer dan genoeg goede documentaires en series in huis, waaronder The Grand Tour en The Looming Tower, maar weet qua filmaanbod niet te overtuigen.

Ook is het jammer dat niet alle video’s Nederlandse ondertiteling hebben. Daarentegen is de dienst dus wel ‘gratis’ bij een Prime-abonnement, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Videoland. Of je je Netflix-abonnement kunt opzeggen hangt vooral af van je persoonlijke voorkeuren.

Lees verder: Dit zijn de 4 beste Netflix-alternatieven voor je Android





6. Hoe kan ik Amazon Prime opzeggen?

Koop je minder producten dan verwacht? Of valt het aanbod van Prime Video tegen? Geen zorgen. Gelukkig is Amazon Prime iedere maand op te zeggen. Heb je een jaar vooruitbetaald, dan loopt het abonnement door tot de volgende incassodatum. Amazon Prime opzeggen doe je zo:

Ga naar de officiële Prime-website van Amazon; Tik op de gele knop (“End Membership”); Log in met je accountgegevens en volg de aanwijzingen op het scherm.

Het laatste nieuws over Amazon