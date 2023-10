‘Android Auto gebruikt binnenkort je telefoon-wallpaper als achtergrond’

Dagelijks gebruiken tientallen miljoenen mensen Android Auto en die software wordt binnenkort iets persoonlijker. Het lijkt er op dat het mogelijk wordt om je telefoon-wallpaper te gebruiken als achtergrond in de auto.

Android Auto: gebruik achtergrond van telefoon

Het is al even mogelijk om achtergronden in te stellen bij Android Auto, maar dat zijn nog steeds door Google gekozen afbeeldingen. Het lijkt erop dat daar binnenkort verandering in komt, zo schrijft 9to5Google. De website heeft een installatiebestand van Android Auto bekeken en vond daarin nieuwe informatie.

Zo lijkt het erop dat het mogelijk wordt om de ingestelde achtergrond van je telefoon te gebruiken op het Android Auto-scherm. Hoe dat precies werkt en hoe dat eruit gaat zien, is vooralsnog onduidelijk. Heb je een foto ingesteld of een zelfgemaakte wallpaper gekozen, dan kun je er dus voor kiezen om die ook in de auto te zien. Dat geldt dan waarschijnlijk wel alleen voor het thuisscherm, met alle snelkoppelingen naar apps.

Als je navigeert of bijvoorbeeld muziek afspeelt, zie je hierover informatie in beeld en is er geen plek meer voor de persoonlijke wallpaper. Het is onduidelijk wanneer Google de feature daadwerkelijk uitrolt.

Met Android Auto navigeer je veilig in het verkeer, waarbij je inmiddels gebruik kunt maken van verschillende apps. Zo kies je zelf of je Google Maps, Waze of bijvoorbeeld Sygic gebruikt. Ook kun je veilig muziek luisteren via verschillende apps, waarbij de interface bestaat uit grote knoppen die je makkelijk kunt bedienden tijdens het rijden.

Uiteraard kun je dankzij Google Assistent ook spraakcommando’s uitvoeren, WhatsApp-berichtjes sturen of iemand handsfree bellen. Bij Android Auto is je smartphone de centrale hub, want deze sluit je met een kabel of draadloos aan op de auto.

Tegenwoordig komen er ook steeds meer auto’s met Android Automotive op de markt. Deze software is volledig verweven in de wagen en laat je bijvoorbeeld ook de stoelverwarming aanzetten met een stemcommando. Automotive toont ook direct het dichtstbijzijnde oplaadstation voor je elektrische auto als de accu bijna leeg is.

