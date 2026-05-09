Grote Android-updates en dit is de Fitbit Air (Android-nieuws #19)

Wouter Nijsen
9 mei 2026, 15:58
Google komt met grote upgrades voor Android en de Fitbit Air is onthuld! Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

Google komt met The Android Show: jouw voorproefje op Google I/O

The Android Show: I/O Edition 2026 staat voor de deur en wij kunnen niet wachten. Hiermee geeft Google het besturingssysteem alle aandacht in een (vooraf opgenomen) livestream die gepland staat voor dinsdag 12 mei om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarmee zitten we precies één week voor het ‘hoofdgerecht’: Google I/O (19-20 mei).

De verwachtingen voor de evenementen zijn hooggespannen. Volgens de zoekgigant wordt 2026 het allergrootste Android-jaar met de belangrijkste updates ooit. Of dat echt zo is, moet Google I/O uiteindelijk gaan uitwijzen, maar een voorproefje op 12 mei kan al veel onthullen.

Google onthult Fitbit Air: fitnesstracker zonder scherm

Google heeft zojuist de nieuwe Fitbit Air aangekondigd: een fitnesstracker zonder beeldscherm.

De Google Fitbit Air combineert de gezondheidsfuncties van Fitbit met een persoonlijke AI-coach die draait op Gemini. De nieuwe Fitbit is een band om je pols met daarin een tracker. De Fitbit Air heeft geen beeldscherm, dus alle informatie moet je aflezen vanuit de nieuwe Google Health-app.

Google probeert zo meer de focus te leggen op comfort, gezondheid en begeleiding via je smartphone. De Google Health Coach gebruikt Gemini om persoonlijke fitnessschema’s samen te stellen op basis van jouw doelen, dagelijkse routine en realtime gezondheidsdata.

Geen updates meer voor deze goedkope Samsung-telefoon

Samsung voorziet zijn smartphones doorgaans lang van software-updates, maar het houdt natuurlijk ooit een keer op. Drie goedkope toestellen die vier jaar geleden zijn uitgebracht, krijgen vanaf nu geen updates meer. Het gaat om de Samsung Galaxy A13, Galaxy A23 en Galaxy M33.

De Galaxy A13 is in april 2022 verschenen en draaide toen op Android 12. Samsung heeft twee grote upgrades voor het toestel uitgebracht en de afgelopen vier jaar van beveiligingspatches voorzien. Nu is de telefoon verdwenen van de officiële updatepagina van de fabrikant.

Download nu: mei-update maakt je smartphone weer iets veiliger

Aan het begin van iedere maand brengt Google een Android-beveiligingsupdate uit. De beveiligingspatch van mei 2026 is dan ook nu te downloaden en installeren. De update is relatief klein (zo’n 66MB) en beschikbaar voor de Pixel-telefoons van Google zelf.

Heb je een Pixel-toestel, dan is het slim om de update zo snel mogelijk binnen te halen. Met de beveiligingspatch lost Google weer bugs en andere issues in Android op. Zo fixt de update een probleem met draadloos opladen, dat bij Pixel-smartphones in sommige gevallen erg langzaam gaat.

Oppo lanceert nieuwe tablet, watch en oordopjes: nu al te koop

Oppo heeft zijn portfolio uitgebreid met drie nieuwe apparaten. Allereerst is er nu een grote tablet te koop met de naam Pad 5. De tablet heeft een 12,1 inch-scherm van 2.8K. De 7:5 beeldverhouding doet denken aan een boek. Daarmee moet de Pad 5 zeer geschikt zijn om media te streamen, te werken of te lezen.

Gaan we door met De Watch S. DIt is het nieuwste slimme horloge van Oppo. De instap-smartwatch heeft een roestvrijstalen behuizing van 8,9 millimeter dik. Daarmee komt het totale gewicht op 35 gram. Het is bedoeld voor de actieveling die naast het bijhouden van sportsessies ook meer inzicht wil in zijn of haar slaap en gezondheid.

