Samsung deelt wéér nieuws dat consumenten niet willen horen

We weten al een tijdje dat er een groot tekort is aan geheugenchips. Je zou denken dat smartphonefabrikanten daar inmiddels oplossingen voor hebben gevonden. Niets is echter minder waar: het wordt nog erger.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chiptekort: smartphonebouwers vissen achter net

Het toenemende gebruik van AI zorgt voor een groei in het aantal datacentra. Deze hebben veel geheugenchips nodig om te kunnen functioneren. Voor makers van deze chips, zijn orders van AI-bedrijven financieel aantrekkelijker dan van fabrikanten van consumentenproducten. Door dit nieuwe verdienmodel van chipmakers wordt de productie van geheugenchips voor smartphones, tablets, laptops en andere elektronica dus teruggeschroefd.

Specifiek ontstaat er een tekort aan RAM-chips, ook wel werkgeheugen genoemd. Dit tekort voeren fabrikanten voortdurend aan als argument om hun prijsstijgingen te verantwoorden. Er lijkt geen licht aan het einde van de tunnel, want AI gaat niet ineens minder populair worden. Sterker nog: volgens Samsung zijn er meer redenen waarom de schaarste volgend jaar alleen maar erger wordt.

2027 wordt rampjaar volgens rapport

Wie dus gehoopt had dat het chiptekort tijdelijk zou zijn, komt bedrogen uit. Een presentatie van de kwartaalcijfers (Q1) van Samsung bevestigt die vrees. Tijdens de bespreking van de financiële resultaten werd nadrukkelijk voorspeld dat het extreme geheugentekort in 2027 mogelijk groter is dan nu al het geval is.

“Ons aanbod schiet ver tekort ten opzichte van de vraag van de klant. Op basis van de huidige vraag voor 2027 zal het chiptekort dan naar verwachting zelfs groter zijn dan in 2026”, aldus Kim Jaejune, directeur geheugenchips bij het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En dan is er ook zoiets als de Wet van Murphy, want er dreigt meer mis te gaan. Samsung heeft te maken met een geplande staking door z’n vakbond. Die zou op 21 mei van start gaan en maar liefst achttien dagen duren. Als het echt zover komt, worden er tijdelijk nóg minder chips geproduceerd.

Oplossingen ziet Samsung op korte termijn ook niet echt, want de bouw van nieuwe fabrieken voor chips zal veel tijd kosten. Wel heeft de EU deze week bekendgemaakt om rechtstreeks te investeren in chipfabrieken middels een nieuw subsidiepakket (Chips Act II). Vijf jaar geleden werd dit plan ook al eens geprobeerd, maar zonder succes. Het is dus wellicht aan de consument om zich aan te passen aan de situatie.

Wat je zelf concreet kunt doen: 3 tips

De gevolgen van de geheugentekorten worden pijnlijk zichtbaar bij vrijwel iedere lancering. Zo zijn de Samsung Galaxy A37 en Galaxy A57 onlangs voor hogere prijzen in de markt gezet, ondanks de relatief kleine upgrades ten opzichte van de voorgangers.

Oudere modellen van deze middenklassers doen in de praktijk helemaal niet veel onder voor de nieuwste toestellen. Maar, ze zijn inmiddels wel flink in prijs gedaald. Je zou dus ook eens een ouder model kunnen overwegen in je zoektocht naar een ‘nieuwe’ telefoon. In het geval van Samsung is dat geen probleem; hun gulle updatebeleid zorgt voor jarenlang plezier, ook als je een model uit 2025, 2024 of zelfs 2023 aanschaft.

Of je doet iets langer met je huidige toestel om zo de situatie nog even aan te kijken. Heb je echt nú een nieuwe telefoon nodig? Een derde tip is om kritischer te zijn op welk type toestel (en van welk merk) je koopt. De gemiddelde consument betaalt voor prestaties en functies die ze nooit gebruiken. Een middenklasser van een minder bekend merk is voor veel mensen meer dan genoeg. Betaal dan niet de hoofdprijs voor een high-end telefoon van de bekende namen.

Wat denk jij: hoelang gaat het chiptekort nog duren? En verschuilen fabrikanten zich te vaak hierachter of kunnen ze er écht niets aan doen? Laat het weten in de reacties!