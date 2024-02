Nieuw: Android Planet nu ook te volgen op WhatsApp

We hebben iets nieuws: Android Planet is nu ook via WhatsApp te volgen. Zo volg je ook via de chat-app je favoriete Android-website.

Android Planet nu ook op WhatsApp-kanalen

Je kent Android Planet natuurlijk van onze website, maar we zijn ook te vinden op Instagram, Facebook, X (Twitter), Google Nieuws en de Android Planet-app. Daar komt nu iets nieuws bij: WhatsApp. Via het Updates-tabblad van WhatsApp kun je ons voortaan volgen. Het makkelijkste is om dit via deze link te doen, waarmee je direct naar ons WhatsApp-kanaal gaat.

Via WhatsApp delen we iedere dag twee á drie artikelen die ook op de Android Planet-website te lezen zijn. Soms is dat een tof nieuwtje, maar we publiceren natuurlijk ook interessante achtergronden of reviews van de nieuwste smartphones, tablets en andere gadgets.

Geen zorgen: we zullen je niet de hele dag door lastigvallen met notificaties. Mocht je de meldingen alsnog vervelend vinden, dan kun je ze uiteraard altijd uitschakelen. Voor al onze artikelen kun je onze website blijven volgen. Op X (voorheen Twitter) worden ook alle nieuwtjes, achtergronden en reviews gedeeld.

Het leuke van WhatsApp Kanalen is dat we je ook om een korte reactie – in de vorm van een emoji – kunnen vragen. Neem dus zeker regelmatig een kijkje in de chat-app!