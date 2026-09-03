Anker op IFA 2026: smarthome-, laad- en audioproducten op komst

Anker heeft een heleboel toffe producten aangekondigd, van draadloze oortjes tot robotgrasmaaiers. We lopen de interessantste met je door. Laat onderaan dit artikel weten waar jij het meest naar uitkijkt!

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Nieuwe Anker-producten en naamswijziging

We zaten onlangs in een online briefing van Anker met gespitste oren te luisteren. In een uurtje kwamen meer dan tien nieuwe producten voorbij, dus we schreven haastig mee. Dit moet je alvast weten over de nieuwste slimme producten van Anker.

Vooraf nog even een nieuwtje. Anker, Soundcore en Eufy gaan voortaan verder onder één merk: Anker. De productlijnen worden officieel samengebracht tijdens IFA Berlijn (4-8 september). Op deze beurs zijn wij namens AndroidPlanet uiteraard ook aanwezig.

Laadproducten

Anker MagGo Power Bank 2 Pro

Anker MagGo Power Bank 2 Pro

Dit is de eerste magnetische powerbank van Anker met actieve koeling: er zit een ventilator aan de onderkant. Zo blijft de temperatuur op je telefoon tijdens het laden altijd 36 graden.

De powerbank ondersteunt Qi 2.2, de nieuwste versie van deze laadstandaard. Draadloos laden gaat met maximaal 25 watt. Via usb-c tank je apparaten met maximaal 45 watt vol.

Op het display aan de zijkant zie je relevante info, waaronder het batterijpercentage, de gezondheidstatus van de accu en welke modus (cool/silent) is geselecteerd. De Anker MagGo Power Bank 2 Pro is beschikbaar vanaf 10 september voor 109,99 euro (pre-orderprijs: 87,99 euro) bij Anker, Amazon en in de winkel.

Anker MagStand Charging Station

Anker MagStand Charging Station

Daarnaast brengt Anker een oplaadstation uit, bijvoorbeeld voor op je nachtkastje. Ook dit product ondersteunt Qi 2.2. Een uittrekbaar kabeltje (60 cm) moet zorgen dat je met maximaal 60 watt je telefoon weer oplaadt. Draadloos laden kan met 25 watt.

Slimme technologie houdt je toestel op een comfortabele 37 graden. Dit bespaart energie en kan verlengend werken voor de accu. Een smart display is toegevoegd om afbeeldingen of een weer- of klokapp op te tonen. Het Anker MagStand Charging Station is beschikbaar vanaf oktober voor 99,99 euro bij Anker, Amazon en in de winkel.

Anker Laptop Charger Pro

Speciaal voor laptops komt Anker met een krachtige oplader. Hiermee kun je tot 100 watt de batterij van je laptop weer bijvullen. De Laptop Charger Pro herkent veel merken en typen draagbare computers. Vervolgens wordt de laadcurve afgestemd op het betreffende apparaat.

Anker zegt dat je laptop in een halfuur van 0 naar 50 procent kan worden opgeladen, zonder verlies van laadvermogen. Met één druk op de knop kan de speciale Care Mode worden geactiveerd. Hiermee beperkt de gebruiker het laadniveau standaard tot 80 procent. De oplader is erg compact (6,2 x 5,5 x 2,4 cm) en heeft een inklapbare stekker.

De Laptop Charger Pro is beschikbaar vanaf 10 september voor 59,99 euro (pre-orderprijs: 47,99 euro) bij Anker, Amazon en in de winkel.

Anker Laptop Charger Pro

Smarthome en Smart Garden

Eufy HydroJet E35 en Eufy C30 Edge

Net als de vorige keer dat Anker producten aankondigde, is er gedacht aan slimme huishoudhulpjes. Zo kunnen we twee nieuwe robotstofzuigers verwachten: de Anker Eufy HydroJet E35 en de Anker Eufy C30 Edge. Beide stofzuigers hebben een flinke zuigkracht (35.000 Pa). Dat is nog eens 5000 Pa meer dan de Eufy Omni S2. Ook is er gedacht aan een ingebouwd dweilsysteem met een aanvoer van schoon water. Hierdoor worden je vloeren niet alleen stof-, maar ook vuilvrij.

Uiteraard zijn de zuigers voorzien van een alles-in-één-laadstation voor de schoonmaak. Wie meerdere obstakels in huis heeft, kan niet om de HydroJet E35 heen. Die bedwingt obstakels tot 30 millimeter. De C30 Edge is een middenklassemodel, maar nog steeds erg luxe. Zoals de naam al zegt, is hij sterk in de hoeken. Met twee roterende dweilpads die tot 76 millimeter uitschuiven, kun je dicht langs meubels, muren en plinten reinigen.

De HydroJet 35 is exclusief beschikbaar bij Coolblue vanaf 4 september voor 999 euro (tijdelijke actieprijs vanaf 21 september: 899 euro). Voor 699 euro haal je de C30 Edge in huis. Die koop je vanaf eind september bij Anker, Amazon of in de winkel.

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Eufy S2 Max en Eufy E15 Gen 2

Ook in je tuin hoef je niet alles zelf te doen. De Anker Eufy E15 Gen 2 en Anker Eufy S2 Max zorgen dat jouw gazon er weer picobello uit komt te zien. De S2 Max is de eerste robotgrasmaaier die Anker in eigen beheer heeft ontwikkeld. Hij werkt volledig autonoom en is dankzij vierwielaandrijving hellingen tot 38 graden de baas. Ook met een grote tuin weet hij raad, want hij maait en brengt gazons tot maar liefst 15.000 vierkante meter in kaart.

Anker Eufy S2 Max

De Anker Eufy E15 Gen 2 is – zoals de naam al verklapt – een nieuwe generatie van een bestaand model. De Gen 2 kan op één lading een oppervlakte van 1000 vierkante meter maaien, 25 procent meer dan de eerste generatie. Dit is te danken aan een krachtigere motor, robuustere messen en betere software.

Tijdens de eerste rit brengt de robotmaaier alle mogelijke obstakels in kaart. Hij werkt samen met compatibele Eufy-camera’s als extra sensoren in je tuin. De Eufy E15 Gen 2 koop je vanaf eind september voor 1399 euro bij Anker, Amazon en in de winkel. De Eufy S2 Max komt naar verwachting uit in het voorjaar van 2027.

Audio-apparatuur: oortjes en koptelefoon

Soundcore Liberty Buds 2

Soundcore is het audiomerk van Anker. Eerder dit jaar waren we erg positief over de Liberty 5 Pro-oortjes. In die Liberty-lijn komen er nieuwe draadloze oortjes uit: de Liberty Buds 2. Dit zijn oortjes in het middensegment die, net als de duurdere broers, de zelfontwikkelde Thus AI-chip krijgen.

Acht ingebouwde sensoren zorgen ervoor dat je stem tijdens telefoongesprekken helder en betrouwbaar wordt overgebracht. Voor je muziek en podcasts zijn de in-ear-oortjes uitgerust met krachtige 9,2-millimeter-drivers. Die moeten zorgen voor een gedetailleerde geluidsweergave. De Soundcore Liberty Buds 2 zijn vanaf eind september verkrijgbaar voor 129,99 euro bij Anker, Amazon en in de winkel.

Soundcore AeroClip 2 en AeroClip 2 Pro (links) en Soundcore Liberty Buds 2 (rechts)

Soundcore AeroClip 2 (Pro)

De Anker Soundcore AeroClip 2 en AeroClip 2 (Pro) zijn nieuwe open-ear clip-on oortjes. Dat is een hele mond vol voor een design waarbij de oortjes zich aan je oorschelp vastklemmen. Hierdoor zit er geen dopje in je gehoorgang en blijf je dus meer bewust van je omgeving. Volgens Anker zijn meer dan 2000 verschillende oorprofielen geanalyseerd. Hierdoor moet het ontwerp voor 99 procent van de gebruikers comfortabel zitten.

De Thus AI-chip zit ook weer in deze oortjes. Een 12-millimeter-driver en ondersteuning voor LDAC zorgen volgens Anker voor een gedetailleerd en dynamisch geluid. De batterij moet zorgen voor acht uur aan luistertijd. In combinatie met het oplaaddoosje loopt dit op tot 32 uur. Tien minuten snelladen is goed voor vier uur extra gebruik. Ook draadloos opladen wordt ondersteund.

De Anker Soundcore AeroClip 2-oortjes zijn vanaf eind september verkrijgbaar voor 179,99 euro bij Anker, Amazon en in de winkel. De Pro-uitvoering volgt in januari 2027. Bijzonder hieraan is dat je met één aanraking audio-opnames start en notities vastlegt (tot acht uur aan audio kan lokaal worden opgeslagen).

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Soundcore Space 2 Pro

Anker heeft ook goed nieuws voor liefhebbers van muziekapparaten over je oren, in plaats van erin. De Soundcore Space 2 Pro wordt de nieuwste hoofdtelefoon. Niet verrassend stopt Anker ook in dit audioproduct de bekende Thus AI-chip. Voor de adaptieve ruisonderdrukking werken acht microfoons samen met deze slimme chip.

Op basis van een persoonlijke gehoortest kan een individueel geluidsprofiel gecreëerd worden die de weergave op het gehoor van de gebruiker afstemt. Met ANC ingeschakeld biedt de Space 2 Pro tot 30 uur luistertijd. Zonder ruisonderdrukking loopt dit op tot 60 uur. Vijf minuten snelladen zou tot acht uur extra aan luistertijd moeten opleveren.

De Anker Soundcore Space 2 Pro is vanaf eind september verkrijgbaar voor 199,99 euro bij Anker, Amazon en in de winkel.

En dan nog dit: Anker Soundcore Sleep X10 Pro

Je zag ‘m al in de afbeelding boven dit artikel: de Anker Soundcore Sleep X10 Pro. Begin 2027 kunnen we dit bijzondere stukje techniek voor in de slaapkamer officieel verwachten. Het idee is dat de Sleep X10 Pro jouw slaap uitgebreid analyseert met dank een automatisch uitschuifbare radarsensor.

Hiermee worden slaapfasen, ademhaling, hartslag en lichaamsbewegingen gewoon vanaf je nachtkastje in de gaten gehouden. De gebruiker hoeft hiervoor dus geen smartwatch, ring of andere sensor te dragen. De volgende ochtend is een gedetailleerd slaaprapport beschikbaar in de Anker-app. Daarnaast kan de Sleep X10 Pro licht en geluid afstemmen op basis van persoonlijke slaapgegevens.

Wie geen slaaptracking nodig heeft, kan ook kiezen voor de Anker Soundcore Sleep X10. Deze biedt vergelijkbare licht- en geluidseffecten, maar zonder radarsensor en contactloze slaaptracking. Anker maakt hier binnenkort meer over bekend.

Welke producten spreken jou het meest aan? Laat het ons weten in de reacties. Meer nieuws van Android Planet lezen in Google? Voeg ons dan even toe als favoriete bron.