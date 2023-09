Bellen via wifi (VoWifi) of 4G/5G (VoLTE): 7 vragen en antwoorden

‘Bellen via wifi’. Misschien heb je het eens in je notificatiebalk zien staan, maar wat is dit precies? En is dat hetzelfde als bellen via 4G of 5G? Alle vragen én antwoorden over VoWifi en VoLTE bespreken we in dit artikel met je.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is bellen via wifi of 4G/5G

Bellen via wifi kan stiekem al jaren, maar niet iedereen gebruikt de functie. In dit artikel zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden over VoWifi onder elkaar. Ook VoLTE komt aan bod, wat betekent dat de verbinding wordt opgezet via een mobiele dataverbinding.

1. Wat is bellen via wifi?

Als je een telefoontje pleegt wordt er verbinding gemaakt met het netwerk van je provider. Vervolgens wordt er contact gezocht met het toestel waar je naar belt en wordt de verbinding opgezet, zodat je kunt bellen.

Als je belt via een wifi-verbinding, maak je dus geen connectie via zo’n (ouderwets) mobiel netwerk, maar via de internetlijn die bij je thuis of op kantoor ligt. Bellen via wifi wordt ook wel afgekort als VoWifi, oftewel voice over wifi.

2. Wat is bellen via 4G of 5G?

Als je weet wat bellen via wifi is, dan spreekt bellen via een 4G- of 5G-netwerk voor zich. Je telefoon gebruikt daarvoor geen ouderwetse verbinding of een wifi-netwerk, maar het mobiele datanetwerk van je provider om verbinding op te zetten met het telefoonnetwerk. De gebruikte afkorting voor voice over lte is VoLTE.

3. Voordelen van VoWifi of VoLTE

Een telefoongesprek voeren via een wifi of mobiele dataverbinding kent meerdere voordelen. Het bereik is doorgaans veel beter. Zit je op kantoor of heb je een nieuwbouwhuis, dan kan het voorkomen dat je met je normale lijn helemaal geen verbinding kunt opzetten en gewoonweg niet kunt bellen. Heb je een wifi-verbinding in een ruimte waar je normaal niet kunt bellen, dan kan dat via VoWifi dus wel.

Ook de geluidskwaliteit van een gesprek dat je voert via VoWifi of VoLTE is beter dan via de normale weg. Zo heb je minder last van ruis, zijn gesprekken helderder en hoor je stemmen beter. Het laatste voordeel is dat een telefoongesprek via wifi of mobiele dataverbinding iets sneller wordt opgezet.

Maak je gebruik van voice over lte, dan kun je trouwens blijven internetten tijdens een belletje. Dus als je tegelijkertijd even snel wat wil opzoeken of een appje wil sturen, dan is dit geen probleem.

4. Deze providers bieden VoWifi- en VoLTE-ondersteuning

Heb je een abonnement bij een grote bekende provider, dan is de kans groot dat je kunt bellen via wifi of een 4G-/5G-verbinding. Zo kun je terecht bij T-Mobile, KPN, T-Mobile en Tele2. Maak je gebruik van een virtuele provider die het netwerk van een van bovenstaande providers gebruikt, dan werkt het hoogstwaarschijnlijk ook.

Zo kun je VoWifi en VoLTE ook gebruiken met onder andere Budget Mobiel, Simyo, Youfone en Simpel. Ook via Hollandsnieuwe werkt bellen via wifi zoals hierboven beschreven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Welke telefoon heb ik nodig om te bellen via wifi?

Enkele jaren geleden was er slechts een handjevol telefoons die overweg kon met bellen via wifi. Inmiddels hoef je je daar niet zo druk meer om te maken, want op nagenoeg iedere smartphone werkt het inmiddels. Wil je weten of jouw toestel over de functie beschikt? Check het dan eventjes op de website van de fabrikant, of vraag het na bij de klantenservice.

6. Is bellen via wifi gratis?

Om te bellen via wifi heb je een abonnement (of beltegoed) nodig, want je gebruikte minuten gaan gewoon van je belbundel af. Ook als je via een 4G- of 5G-verbinding belt, wordt de databundel hiervoor dus niet gebruikt. Je gebruikt immers geen dataverbinding tijdens het gesprek, maar alleen om de verbinding op te zetten met de telefoonmast.

7. Check deze instelling op je smartphone om te bellen via wifi

Voldoe je aan bovenstaande punten, maar kun je nog steeds niet bellen via wifi op jouw smartphone? Dan kan het zijn dat je de functie nog niet hebt ingeschakeld. Pak je telefoon er even bij en open de mobiele netwerk-instellingen. Zoek naar ‘bellen via wifi’ en zet het vinkje daar aan.