Pas goed op! KPN en Odido simkaart-berichten zijn scams

Let op als je een bericht of belletje krijgt over je simkaart van “medewerkers” van KPN of Odido. Hier zitten oplichters achter, aldus de Fraudehelpdesk.

KPN- en Odido-scammers nemen je simkaart over

Ben jij de afgelopen tijd benaderd door je provider, over het vervangen of verifiëren van je simkaart? Let dan goed op. Het gaat waarschijnlijk om valse berichten van oplichters, die zo toegang willen krijgen tot je simkaart. Fraudehelpdesk.nl laat weten hier meerdere meldingen over binnen te krijgen en raadt mensen aan niet op linkjes te klikken en geen gegevens in te vullen.

Het probleem vindt op twee manieren plaats. Zogenaamde KPN-medewerkers sturen een sms met daarin de boodschap om je simkaart te verifiëren. Hiervoor hoef je alleen maar je gegevens in te vullen, waaronder je e-mailadres, telefoonnummer en soms je BSN-nummer. Je geeft deze gegevens hiermee direct aan de oplichters.

Ook onder de naam van Odido gaan fraudeurs te werk. Ze bellen je en vragen je simkaart te valideren, over te zetten naar een e-sim of te koppelen aan een nieuwe-account. En via sms slaan ze toe met een linkje om je wachtwoord te wijzigen voor je Odido-account. Dit is natuurlijk een nep-link waarmee je de oplichters toegang geeft tot je account en zo ook tot je simkaart.

Met controle over je simkaart kunnen oplichters bijvoorbeeld je WhatsApp-account instellen op een andere telefoon, om vervolgens geloofwaardige scam-berichten naar je vrienden en familie te sturen en hen geld af handen te maken.

Ook worden telefoonnummers vaak gebruikt als tweefactor-authenticatie voor accounts. Als een oplichter je e-mail, wachtwoord én telefoonnummer heeft, kan deze makkelijker inloggen op je account.

Ik heb geklikt: wat nu te doen?

Ben jij door de oplichters ‘van’ KPN of Odido bericht, voorkom dan dat je op het linkje klikt door het bericht te verwijderen. Wees ook alert bij het antwoorden op vragen bij telefoongesprekken.

Heb je al gereageerd? Onderneem dan actie zodra je de controle over je simkaart kwijt bent. Neem contact op met Odido en KPN via de app, website of telefoon. Zij helpen je verder.

