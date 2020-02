Slecht nieuws voor BlackBerry-fans: vanaf augustus stopt fabrikant TCL Communication met de verkoop van Android-smartphones met de BlackBerry-naam. Het lijkt erop dat we voorlopig geen nieuwe Android-toestellen van het iconische merk hoeven te verwachten.



BlackBerry-productie stopt

BlackBerry laat met een statement op Twitter weten dat fabrikant TCL stopt met de verkoop van BlackBerry-smartphones. Het bedrijf was sinds december 2016 verantwoordelijk voor de productie en release van BlackBerry Android-telefoons, maar heeft na 31 augustus 2020 niet meer de licentie om dit te doen.

Op het Twitter-account van BlackBerry Mobile is wel te lezen dat TCL tot 31 augustus 2022 klanten- en garantieservice blijft geven, maar over software-ondersteuning wordt niets gezegd. Het is echter de vraag of en hoeveel updates voor bestaande toestellen worden uitgebracht. Het meest recente toestel, de BlackBerry Key2 LE uit 2018, draait nog op Android 8.1 (Oreo) en heeft tot op heden geen Android Pie– of Android 10-update gekregen.

Het stoppen van de productie hoeft niet per se te betekenen dat BlackBerry definitief verdwijnt. Het kan zijn dat BlackBerry in de toekomst zelf Android-telefoons gaat maken, of de licentie aan een ander bedrijf overdraagt. Op dit moment is hier echter niets over bekend.

Meer over BlackBerry

Tijdens de technologiebeurs IFA werd in 2018 de meest recente smartphone aangekondigd, de BlackBerry Key2 LE. Net als andere telefoons van het merk onderscheidde het toestel zich door het fysieke toetsenbord, beveiliging en zakelijke toepassingen. De specificaties van dit toestel waren niet geweldig: de Key2 beschikte over een Snapdragon 636-chip, 4GB RAM, krappe 3000 mAh-accu en dubbele camera (13 megapixel en 5 megapixel-dieptesensor).