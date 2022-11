Nee, je kunt met een app niet je bloeddruk meten

Met je smartphone kun je een hele hoop, maar ook veel dingen (nog) niet. Zo is het echt niet mogelijk om je bloeddruk te meten via een app.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bloeddruk meten via app

Je bloeddruk is één van de eerste dingen die de huisarts meet als je met lichamelijke klachten komt. Het is namelijk makkelijk meetbaar en zegt veel over je gezondheid.

Er zijn verschillende apparaatjes op de markt om zelf je bloeddruk te meten. Dan zou je misschien denken dat je peperdure smartphone dat ook wel kan, maar daar moeten we je toch in teleurstellen: een app op je smartphone kan niet je bloeddruk meten.

Bloeddruk APP

De afgelopen week stond in de Play Store toch de app ‘Bloeddruk APP’ in de top tien van meest populaire apps. De applicatie staat nog steeds op de eerste plek in populairste, gratis items in de categorie ‘gezondheid en fitness’.

In de recensies van de app zijn veel gebruikers een beetje verward. Iemand schrijft: “Meet geen bloeddruk, enkel veel reclame. Niet downloaden!”. “Erg onduidelijk hoe te starten met meten bloeddruk”, schrijft een ander. “Hij meet niks”, schrijft een derde. “Je krijgt gelijk reclame en verder niets!”

Bloeddruk APP QR Code Scanner. 8,4 (197.752 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Onduidelijk

Bloeddruk APP is niet heel duidelijk in de beschrijving: De makers schrijven: “De Bloeddruk-app is jouw betrouwbare, veilige en snelle assistent die je helpt informatie over de bloeddruk te vinden, waarmee je je bloeddruktrends kunt volgen en die je tips voor een gezonde levensstijl geeft om je gezondheid te verbeteren.”

Een kleine toevoeging zoals: “Deze app kan niet je bloeddruk meten” zou al veel doen. Maar natuurlijk missen de makers dan een hoop downloads en mensen die de advertenties zien.

In de reacties op bovenstaande recensies zijn de makers wel duidelijk: “We raden u aan onze app te gebruiken als aanvulling op een medisch bloeddrukapparaat om uw bloeddrukveranderingen vast te leggen.” De reclames zijn volgens de makers nodig om de app gratis te houden.

Het is een beetje misleidend en niet zo heel gek als je er in trapt. Technologische ontwikkelingen gaan namelijk razendsnel en je kunt tegenwoordig bijvoorbeeld ook via camera’s je hartslag zien door kleurverschillen in de huid.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Echt je bloeddruk meten

Om je bloeddruk te meten, wordt er meestal een band om de arm geplaatst. Deze wordt fijngeknepen, zodat de aderen worden dichtgedrukt. Daarna wordt de band losgelaten, gaat het bloed weer stromen en is te meten hoe hoog de druk van het bloed is. Een smartphone kan een hele hoop, maar dat niet.

Wel zijn er smartwatches op de markt die een andere methode hanteren. Zo hebben de Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5 een geavanceerde sensor om je bloeddruk te meten. Daar gebruik je dan de app voor die voor die wearable is gemaakt. In het geval van de Samsung-smartwatches gaat het om de Samsung Health Monitor-app. Met alleen een applicatie op je smartphone kom je er helaas echt niet.

Apps voor je gezondheid

Apps die je wel kunt downloaden om je gezondheid in de gaten te houden zijn bijvoorbeeld stappenteller-apps, meditatie-apps en dieet-apps.