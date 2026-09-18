Bose komt met twee opvallende oordopjes: sportief en luxe model

Bose heeft een sterke reputatie als het gaat om draadloze oortjes. Met twee nieuwe open-ear-modellen is er voor sportievelingen én luxepaarden iets om naar uit te kijken.

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Sport Open Earbuds en Ultra Open Earbuds

Bose heeft de nieuwe Sport Open Earbuds en de verbeterde uitvoering van de Ultra Open Earbuds onthuld. Die laatste is het nieuwe vlaggenschip van Bose. De tweede generatie van deze luxe draadloze oortjes volgt de eerste uit februari 2024 op. Bose vroeg daar in ons land destijds bijna 350 euro voor, maar het waren dan ook kwaliteitsoortjes die iets weghadden van stijlvolle oorbellen.

Volgens Bose biedt de nieuwe generatie vooral betere prestaties op het gebied van geluidskwaliteit en batterijduur. Verder hebben ze een subtiel vernieuwd ontwerp. Je klikt ze nog steeds aan je oorschelp vast. Het geluid wordt naar je gehoorgang geleid met ‘minimale geluidslekkage’, aldus Bose. Actieve ruisonderdrukking hoef je niet te verwachten, je koopt dit type oortjes juist om nog wat mee te krijgen van je omgeving. Vooral in het verkeer is dat een stuk veiliger dan volledig afgesloten te zijn.

De accuduur van de oordopjes zonder case is verlengd tot negen uur (dit was zeven uur). Met de oplaadcase erbij moeten gebruikers ongeveer 19,5 uur afspeeltijd kunnen halen.

Sportieve oortjes met extra grip

Daarnaast heeft Bose een nieuw, goedkoper alternatief gelanceerd voor liefhebbers van open-ear-oortjes: de Sport Open Earbuds. Deze zijn ontworpen met een stevigere en stabielere pasvorm om nog beter te blijven zitten tijdens het sporten.

Ook hier kiest de fabrikant voor een ontwerp dat je aan je oor vastklemt. Het verschil met de Ultra Open-oortjes is dat de sportieve variant een dunnere oorklem heeft met een zachte afwerking en extra grip. Bose zegt dat ze daarom steviger op hun plaats blijven zitten tijdens het schudden met je hoofd, het maken van radslagen en tijdens het hardlopen.

De draadloze oortjes beschikken over een automatische volumeregeling die zich aanpast aan het omgevingsgeluid. De batterijduur is goed voor maximaal zeven uur afspeeltijd, plus nog eens 22 uur met het draadloze oplaaddoosje.

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Beschikbaarheid en adviesprijs

De Bose Ultra Open Earbuds (2e generatie) kunnen vanaf 19 september worden gereserveerd en zijn vanaf 1 oktober verkrijgbaar. Voor kopers is er een hoop om uit te kiezen, vergeleken bij de voorganger uit 2024. Die kon je alleen in het wit en zwart bestellen, terwijl er nu ook een rode variant (Cherry Chocolate) en groene variant (Olive Green) beschikbaar komt. De prijs in de Verenigde Staten ligt op 299 dollar.

Voor de Sport Open Earbuds gelden dezelfde voorverkoop- en leveringsdatum. Ze rollen van de band in het wit, zwart en wederom in een bijzondere groentint (Eucalyptus Green). Deze oortjes staan momenteel voor 199 dollar in de webshop van Bose. Daarmee bespaart de koper dus 100 dollar vergeleken bij de luxere oortjes.

Of en wanneer de oortjes naar Europa komen, is nog niet bekend. Wij schatten de kans best hoog in, aangezien Coolblue en MediaMarkt de Ultra Open Earbuds uiteindelijk ook zijn gaan verkopen. Daar shop je de goed beoordeelde oortjes overigens nog steeds.