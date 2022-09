Dit zijn de gloednieuwe Bose QuietComfort Earbuds II

De Bose QuietComfort Earbuds II zijn officieel gepresenteerd, zitten bomvol technologie en hebben een adviesprijs van 299 euro. Geluid en ruisonderdrukking worden persoonlijk op jouw oren afgestemd, maar er is meer.

Bose QuietComfort Earbuds II officieel

De nieuwe draadloze oordopjes van Bose gaan de strijd aan in het high-end segment. Ze zijn een stukje kleiner dan de voorgangers en hebben een wat lager gewicht, waardoor ze een beter draagcomfort hebben. Ze worden geleverd in een handig doosje en komen met meerdere oorplugs en stabiliteitsbandjes. Door die combinatie zitten ze altijd perfect in je oor.

Tevens is het mogelijk om een pasvormtest te doen met de Bose-app. Die applicatie gebruik je ook om de equalizer in te stellen of het niveau van ruisonderdrukking aan te passen. Bose zegt in de toekomst nog meer functionaliteit toe te voegen.

Er is ondersteuning aanwezig voor CustomTune. Elke keer dat je de dopjes in je oren steekt wordt er een toontje afgespeeld. Daardoor wordt de akoestische respons van je gehoorgang gemeten en worden het geluid én het niveau van ruisonderdrukking daarop aangepast. Daarbij wordt het voortdurend aangepast, zodat je altijd in stilte kunt werken of optimaal geniet van jouw favoriete muziek.

Het is ook mogelijk om wel wat mee te krijgen van de omgevingsgeluiden met de Aware modus. In totaal zijn hiervoor vier microfoons aanwezig. Natuurlijk is het ook mogelijk om te telefoneren met de oordopjes.

Meer over de Bose QuietComfort Earbuds II

De oordopjes gebruiken Bluetooth 5.3 en zijn voorzien van een IPX4-certificering. Zo zijn ze bestand tegen zweet en een lichte regenbui. Natuurlijk is het mogelijk om gebruik te maken van een digitale assistent zoals Google Assistent of Siri.

Op een enkele acculading luister je tot zes uur muziek. Dankzij de ingebouwde accu van de oplaadcase laad je ze nog eens drie keer volledig op. Opladen van de dopjes met dat doosje duurt een uur, maar na 20 minuten laden kun je al twee uur muziek luisteren. De batterij opladen van de case gaat via usb-c en duurt drie uur.

Naast stembediening bevatten de dopjes ook een aanraakgevoelig gedeelte. Daarmee bedien je muziek zoals je gewend bent. Zo kun je een nummer skippen of pauzeren, het volume regelen of een oproep beantwoorden of beëindigen.

Prijs en release

De Bose QuietComfort Earbuds II liggen vanaf 29 september in de winkels en hebben een adviesprijs van 299,95 euro. Vanaf die datum is alleen het Triple Black-model te koop, de soapstone-variant is later dit jaar beschikbaar, maar een exacte datum is nog niet genoemd.