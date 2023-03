Laat een AI een app voor je bouwen: dit is er nieuw in ChatGPT-4

OpenAI heeft GPT-4 gelanceerd, waardoor de mogelijkheden van ChatGPT enorm zijn gegroeid. Laat een website, app of game bouwen en meer.

ChatGPT-4: dit is er allemaal nieuw

We zijn nog maar net gewend aan de uitgebreide mogelijkheden van ChatGPT, maar door de introductie van GPT-4 krijg je nog veel meer opties. In dit artikel leggen we uit wat deze upgrade betekent en wat de nieuwe versie van ChatGPT allemaal kan.

Wat betekent de upgrade naar GPT-4?

ChatGPT is gebaseerd op een taalmodel dat goed is in het bepalen van het volgende woord in een sequentie. Heb je het afgelopen jaar ChatGPT gebruikt, dan werkte de chatbot via taalmodel GPT-3 (of specifieker GPT-3.5).

OpenAI gebruikt deep learning om deze technologie te verbeteren, zodat er regelmatig een versie uitgebracht kan worden die slimmer is en meer kan. Dat is nu het geval met GTP-4.

Wat kan GPT-4 beter?

Over het algemeen is GPT-4 gewoonweg een stuk complexer. ChatGPT kan daardoor moeilijkere vragen aan. Specifiek zijn dit de grootste veranderingen:

Afbeeldingen herkennen: GPT-4 kan nu herkennen wat er in een afbeelding is te zien. Vervolgens kunnen er vragen worden gesteld over de afbeelding. Als voorbeeld zou je een foto kunnen laten zien van verschillende ingrediënten om ChatGPT vervolgens te vragen wat je er mee kunt maken.

Langere teksten: GPT-4 kan tot 25.000 woorden aan tekst scannen en produceren, vergeleken met 3000 woorden in de oude versie van ChatGPT.

Betere zoekresultaten: GPT-4 is beter in het geven van de juiste informatie na het stellen van een vraag, met dus een kleinere kans op misinformatie.

Wat kan GPT-4 in de praktijk?

Het bovenstaande klinkt natuurlijk nog niet heel spannend. Dat zijn de dingen die er nu al mee in de praktijk worden gedaan wél.

Websites maken vanuit een schets: Omdat GPT-4 afbeeldingen kan herkennen, is het mogelijk om een schets te maken van een website en vervolgens aan ChatGPT te vragen om een daadwerkelijke website te maken met dat design.

GPT4 can turn a picture of a napkin sketch into a fully functioning html/css/javascript website!



This was just demonstrated in the livestream. pic.twitter.com/yA97Mu2ZDZ — Lior⚡ (@AlphaSignalAI) March 14, 2023

Apps maken: Heb je een idee voor een app, maar heb je geen idee hoe je dat in de praktijk maakt? Dan laat je dat ChatGPT gewoon doen. Morten Just laat zien hoe hij een app heeft gemaakt met ChatGPT en deze via een gesprek heeft aangepast.

hey gpt4, make me an iPhone app that recommends 5 new movies every day + trailers + where to watch.



My ambitions grew as we went along 👇 pic.twitter.com/oPUzT5Bjzi — Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023

Games maken: Ook het maken van simpele games blijkt een mogelijkheid. Pietro Schirano op Twitter laat zien hoe hij binnen een minuut de game Pong heeft nagemaakt. Anderen maken originele games. De mogelijkheden lijken eindeloos. Wat ga jij maken?

Does GPT-4 know how to program?! Creating the platform game "Ethereum in Bitcoin land" took me 30 minutes. 😱😂@OpenAI pic.twitter.com/1Sxb1KcKAR — kristofer.praise (@kristoferlund) March 15, 2023

Hoe gebruik ik GPT-4?

GPT-4 wordt nu verwerkt in verschillende chatbots, zoals die van Microsoft Bing. De technologie wordt ook gebruikt in apps zoals Duolingo, Be My Eyes en Khan Academy.

De makkelijkste manier om er zelf mee aan de slag te gaan is door een abonnement op ChatGPT Plus te nemen, want de gratis versie van ChatGPT maakt nog niet gebruik van GPT-4. Let wel op dat de privacy van je data niet goed geregeld is als je ChatGPT gebruikt.