ChatGPT Plus in Nederland: is het de moeite waard?

Je kunt nu betalen voor ChatGPT in Nederland, via een maandelijks abonnement. Is dit ChatGPT Plus de moeite waard?

ChatGPT Plus in Nederland: doen of niet?

ChatGPT is enorm populair. Als je met de chatbot probeert te praten, dan vertelt die je regelmatig dat de systemen overbelast zijn en je het beter later nog eens kunt proberen. Maker OpenAI zal wel gek zijn om niet van die populariteit gebruik te maken om wat geld te verdienen. Daarom is nu ChatGPT Plus beschikbaar.

ChatGPT Plus kun je zien als prioriteitstoegang voor de chatbot. Denk aan een pretpark met een hele populaire attractie. Als je gewoon naar die attractie loopt, dan moet je waarschijnlijk even geduld hebben omdat er een rij staat. Betaal je voor Plus, dan mag je langs de rij lopen en direct genieten.

Specifiek krijg je de volgende dingen als je betaalt:

Toegang tot ChatGPT, zelfs tijdens de drukste momenten;

Snellere reacties van de chatbot op je vragen;

Als eerste toegang tot nieuwe functies en verbeteringen.

ChatGPT blijft verder gratis. OpenAI stelt dat dit abonnement juist is bedoeld om die gratis optie aan te kunnen blijven bieden. Het is ook niet gek dat OpenAI op deze manier iets wil verdienen, want het moet niet goedkoop zijn om de dienst met zoveel gebruikers te laten draaien.

Wat kost ChatGPT Plus?

Het abonnement kost je 24,20 dollar per maand. Vanwege de btw is dat iets duurder dan de 20 dollar per maand in de Verenigde Staten. Je kunt alleen niet direct betalen, want je moet jezelf eerst op een wachtlijst zetten.

Is het je geld waard?

Of het abonnement je geld waard is, ligt er vooral aan hoeveel je de chatbot gebruikt. Als je zo nu en dan wat vraagt, kun je meestal ook wel even geduld hebben. Ben je echter een dagelijkse gebruiker of gebruik je de dienst professioneel, dan is ChatGPT Plus geen slechte deal voor één van de tofste technologische ontwikkelingen van dit moment.

In de loop van de tijd zal de noodzaak voor het abonnement waarschijnlijk groeien. ChatGPT Plus breidt namelijk naar steeds meer landen uit en als ChatGPT meer betalende gebruikers heeft, wordt het voor niet-betalende gebruikers steeds moeilijker aangezien ze altijd achter in de rij staan.

Toch is het belangrijk om te weten dat je ook als betalende gebruiker last kunt hebben van een overbelast systeem. Je bent er dus niet van verzekerd dat ChatGPT altijd werkt als je een abonnement hebt. Wel is ChatGPT Plus duidelijk sneller in het geven van antwoorden.

Je kunt het abonnement ook zien als een manier om de dienst te steunen via een bijdrage, maar gezien het geld dat Microsoft in OpenAI en ChatGPT pompt is jouw kleine bijdrage natuurlijk maar relatief.

