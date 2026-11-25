Heb je nog een oude Chromecast met Google TV (HD) in je televisie hangen? Goed nieuws, want het apparaatje krijgt eindelijk weer eens een update. Je kan ‘m nu downloaden en installeren.

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Zes weken geleden rolde Google de eerste update van 2026 uit naar de Chromecast met Google TV (4K). De goedkopere HD-versie bleef toen opvallend goed achter, maar daar komt nu verandering in. Gebruikers van de Chromecast met Google TV (HD) laten op Reddit weten dat er een update beschikbaar is voor het streamingapparaatje.

De update is met 127MB niet al te groot en bevat de Android-beveiligingspatch van augustus 2026. Dat is niet de allernieuwste update, maar hiervoor moest de Chromecast het doen met de patch van oktober 2025. De dongle is dus in ieder geval weer redelijk up-to-date.

Verder brengt de Chromecast-update prestatieverbeteringen met zich mee en worden bugs opgelost. Gebruik je de Chromecast met Google TV (HD) nog om films en series naar je televisie te streamen? Het apparaatje updaten is heel simpel, want je hoeft alleen de stappen hieronder te volgen.

Ga op je Chromecast met Google TV (HD) naar je profielfoto (rechtsboven) en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Je kan de update nu downloaden en installeren!

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Niet meer verkrijgbaar

De Chromecast met Google TV (HD) verscheen in september 2022 en is al geruime tijd niet meer te koop. Toch kun je het apparaatje nog altijd blijven gebruiken, waarbij Google heel af en toe een update uitbrengt om de software bij te werken. Ook de Chromecast met Google TV (4K) krijgt sporadisch een nieuwe softwareversie.

Wil je nu een mediaspeler van Google, dan moet je bij de TV Streamer zijn. Dit apparaatje is met 119 euro duurder dan de Chromecasts die in loop der jaren zijn uitgebracht, maar hij kan ook meer. Google zou momenteel werken aan een nieuwe TV Streamer, die sneller moet worden en mogelijk microfoons krijgt voor Gemini.