Terugblik: het populairste Android-nieuws van 2025

Benieuwd welk Android-nieuws dit jaar het populairst was? Van de laatste grote update van de Google Chromecast en de bestverkochte Samsung tot het verdwijnen van iDEAL: dit zijn de best gelezen nieuwtjes van het jaar.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Populairste nieuwsartikelen afgelopen jaar

Aan het einde van het jaar blikken we bij Android Planet traditiegetrouw terug op de afgelopen twaalf maanden. Welk Android-nieuws hebben jullie in 2025 massaal gelezen? We zijn weer speciaal voor jullie in de statistieken gedoken en delen met je welke zes artikelen bovenaan de lijst stonden.

Veruit het best gelezen artikel op onze site was een top 10-lijstje. Meer specifiek, de bestverkochte smartphones in het derde kwartaal. De hoogst genoteerde Android was de Galaxy A16 (plek 5). De eerste plekken waren voor diverse iPhone 16-uitvoeringen.

Verder was het noemenswaardig dat de Samsung Galaxy A56 sinds zijn release in maart de top 10 is binnengekomen (plek 8). Deze uitstekende midranger verwachten

we ook in het laatste kwartaal van 2025 in de top 10, wellicht op een hogere positie.

→ Lees verder over de Android-telefoons in de top 10

Jarenlang wisten we niet beter: online betalingen doen met iDEAL. Toch komt daar volgend jaar verandering in. Dan wordt het nieuwe Europese betalingsysteem Wero geïntroduceerd. Hiermee kun je straks betalen over de grens, ook in fysieke winkels.

We schreven in het artikel ook over enkele andere functies die we van Wero kunnen verwachten. Bijvoorbeeld geld overmaken naar vrienden, betaalverzoeken sturen of ontvangen en het bewaren van digitale bonnetjes of spaarkaarten. Wordt vervolgd!

→ Lees verder over de komst van Wero

Niet elk nieuwtje op de site was goed nieuws. Zo ook onze aankondiging dat de populaire Samsung Galaxy A52s geen updates meer krijgt. De A52s lanceerde in 2021 met Android 11 en is later voorzien van upgrades naar Android 12, 13 en 14.

Daar is het helaas bij gebleven, want Android-versie 15 (meer dan een jaar geleden uitgebracht) is nooit voor de Galaxy A52s verschenen. Tijd dus om door te schakelen naar een nieuw toestel. Wij tipten de Galaxy A56 en die haal je al voor € 288,- in huis.

→ Lees verder over de Galaxy A52s en ons alternatief

In maart van dit jaar bereikte ons het nieuws dat de Chromecast een grote update zou krijgen. Ondanks dat de populaire mediaspeler nergens meer te koop te is, besloot Google toch met een upgrade naar Android 14 en een beveiligingsupdate te komen.

Die update is in november opgevolgd door een nieuwe firmware-update, maar die bevat geen grote nieuwe functies. Wil jij in de toekomst dus veilig en soepel blijven streamen, dan ben je beter af met een Google TV Streamer, de opvolger van de Chromecast.

→ Lees verder over de Chromecast-updaten Google TV Streamer

Begin 2025 zagen we een flinke overstapsgolf van gebruikers van WhatsApp naar Signal, met name op 1 maart (omgedoopt tot ‘Nationale Overstapdag’). In de basis zijn de chatapps hetzelfde, maar wij gingen op zoek naar de belangrijkste verschillen.

In dit veel gelezen artikel focusten we op de sterke punten van Signal, zoals de hoge mate van privacy en transparantie van de app. Daartegenover plaatsten we de troeven van WhatsApp, zoals de mogelijkheid om de app te gebruiken met Android Auto.

→ Lees verder over de verschillen tussen de twee chatapps …

De meeste Android-fabrikanten hebben hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten, Zuid-Korea of China. Denk bijvoorbeeld aan grootmachten als Samsung, Google, Huawei en Motorola. Voor wat tegenwicht deelden we enkele interessante Europese smartphones.

Een smartphone uit eigen land is de unieke Fairphone en ook het Britse Nothing namen we onder de loep. Ook in Duitsland maken ze slimme telefoons als de Gigaset, Shift en Volla. Interessante alternatieven als je liever geen producten uit China of de VS koopt.

→ Lees verder over smartphones geproduceerd in Europa

Wie of wat beheerst het Android-nieuws in 2026?

Ook in 2026 blijf je op Android Planet weer helemaal op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen. Verder kun je natuurlijk de nodige reviews, tips, achtergrondartikelen en opinies van ons verwachten. Bedankt dat je ons hebt gevolgd en graag tot volgend jaar!

