Waarom je niet zomaar extra moet betalen voor cloudopslag

Bij Google krijg je met een nieuw account mogelijk veel minder gratis opslagruimte. Toch moet je terughoudend zijn in zomaar extra betalen voor ruimte in de cloud.

Voor cloudopslag betalen

Met een Google-account krijg je standaard 15GB aan opslagruimte, maar dat gaat veranderen. Als jij je telefoonnummer niet invult, krijg je mogelijk nog maar 5GB gratis. Deze verandering wordt nu door Google in bepaalde landen getest.

Google zegt dat dit met veiligheid te maken heeft, want telefoonnummers worden gebruikt voor tweefactorverificatie en accountherstel. Toch zal het ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat mensen vaak nieuwe accounts aanmaken om weer een frisse 15GB te krijgen.

5GB is weinig. Het is meer dan genoeg om e-mails en documenten op te slaan, maar sinds 2021 telt Google Foto’s ook mee. Moderne foto’s gaan al snel richting de 4MB per stuk en dan hebben we het nog niet eens over video’s. Als je een Android-smartphone gebruikt, betaal je dus waarschijnlijk al voor extra ruimte.

Alles raakt vol

Maar of je nou 5GB aan opslagruimte hebt, 15GB of betaalt voor 200GB: het raakt op een gegeven moment vol. In elke Google-app die je opent staat dan bovenin een alarmerende waarschuwing dat er binnenkort geen ruimte meer is voor je bestanden.

Google doet dit wel slim. Er wordt een gevoel van stress gecreëerd (want je hebt straks geen plek meer voor nieuwe foto’s en e-mails) en er wordt een oplossing geboden dat je nog geen minuut werk kost. Je klikt een paar keer en de stress is weg.

Een gevaar van even snel zo’n upgrade nemen, is dat je daarna waarschijnlijk niet meer teruggaat. Voor je het weet betaal je de rest van je leven elke maand aan een clouddienst om een stapel bestanden te bewaren die je waarschijnlijk nooit meer nodig hebt. Alsof je maandelijks betaalt voor een fysieke opslagbox, waar dozen met oude foto’s en brieven liggen die je niet zou missen als ze verdwijnen.

Haal de bezem er doorheen

Kies er daarom voor om eerst goed te kijken waar de ruimte naar toe gaat en of je dat nog wel nodig hebt. Verwijder eens een stapel video’s in Google Foto’s (vergeet daarna de prullenbak niet te legen) en check de e-mails met de grootste bijlagen. Lees ook onze tips met hoe jij ruimte vrijmaakt bij Google. Mocht je dan alsnog ruimte tekort hebben, dan kun je altijd nog voor een duurder abonnement kiezen.

Het kost even wat extra werk, maar je zit niet direct vast aan een levenslang abonnement. En wees niet bang: Google stuurt waarschuwingen over beperkte opslagruimte ruim van te voren. Je hebt er dus echt genoeg tijd voor.

Of misschien is een NAS toch niet zo’n gekke investering, waarmee je een privé cloud in je eigen huis plaatst.