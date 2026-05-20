Opinie: Google maakt Gemini op Android onbegrijpelijk ingewikkeld

Google I/O 2026 werd zoals verwacht volledig overgenomen door Gemini, maar toch blijft Google moeite hebben om de AI begrijpelijk te presenteren.

Gemini wordt te ingewikkeld

Tijdens Google I/O 2026 vertelden de topmensen van Google weer vol overtuiging over nieuwe AI-functies, waarvan je losstaand direct snapt wat je er aan hebt. Maar, als we uitzoomen verwateren al deze vernieuwingen in een AI-warboel die niemand meer kan begrijpen.

Vorige week introduceerde Google tijdens de Android Show nog Gemini Intelligence, agentische AI die zelfstandig opdrachten voor je uitvoert. Op je smartphone zie je dan via notificaties hoe het met deze opdrachten gaat. Tijdens Google I/O kwam Google verwarrend genoeg met Gemini Spark, een agentische AI-assistent die ook voor jou opdrachten uitvoert en leeft op je smartphone in een plek die Android Halo heet.

Google introduceerde daarnaast steeds meer AI-modellen en -functies die op elkaar lijken, maar toch anders zijn. Zo is Gemini Omni nu beschikbaar om video’s te maken, terwijl Gemini Veo dat ook al kon. Docs Live laat je babbelen over je documenten in Google Docs, terwijl dit weer anders is dan Gemini in Google Docs of het vragen stellen over je docs via Personal Intelligence.

Warboel

Het is voor de gemiddelde gebruiker niet meer te volgen. Zo kun je in de ene app wel “live” praten, wat betekent dat het een doorlopend gesprek is, terwijl je in de andere app alleen losse vragen kunt stellen. De ene app heeft een agent die zelfstandig aan de slag gaat, en de andere niet.

De complete onduidelijkheid over wat je waar kan doen en welke AI-tool dan het beste voor jouw doel is, verandert Android in een onoverzichtelijk besturingssysteem. Google wil ongetwijfeld naar een punt toe waarin je niet meer hoeft na te denken over welke tool je gebruikt, maar tot dan voelt het alsof het bedrijf van alles tegen een muur gooit om te kijken wat er blijft plakken.

Concurrentie

De concurrentie zit ondertussen niet stil. OpenAI zet vaart achter zijn eigen smartphone, waarin ChatGPT op een logischere manier al je opdrachten volbrengt. Apple werkt ondertussen hard aan een slimmere Siri en dit bedrijf denkt doorgaans een stuk beter na over gebruiksvriendelijkheid dan Google.

Toch groeit tegelijkertijd ook de weerstand tegen AI. De voormalige ceo van Google werd eerder deze week nog uitgejoeld door studenten nadat hij beweerde dat AI de wereld zal vormgeven. Microsoft heeft een onlangs de uitrol van zijn Copilot in Windows teruggeschroefd, na een stortvloed aan kritiek op hoe AI in elke hoek werd opgedrongen.

Google lijkt nu dezelfde fout te begaan door een technologie die oprecht nuttig kan zijn, onnodig ingewikkeld te maken en het tegelijkertijd iedereen op te dringen. Het helpt niet om AI-abonnementen te verkopen als je mensen op deze manier afschrikt.

Het nieuws van Google I/O 2026

