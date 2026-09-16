Google-opslag vol? Zo maak snel weer ruimte vrij

Is je Google-opslag vol? Dan heb je twee keuzes: ruimte vrij maken of extra ruimte kopen. Zo werkt het.

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Google-opslag: ruimte vrijmaken of extra kopen

Of je nou Gmail, Drive of Google Foto’s gebruikt: bij elke dienst krijg je een balkje te zien met hoe vol je opslag bij Google is. Druk je daarop, dan krijg je meer informatie over welke dienst de meeste ruimte in beslag neemt. Je Google-opslag wordt namelijk gebruikt voor alle foto’s die je in de cloud opslaat, al je e-mails, bestanden in je Google Drive en zelfs de back-up van je smartphones. Het kan daarom hard gaan met de opslag van je Google-account!

Dreigt je opslag vol te raken, dan zal Google je dat in elke app laten weten. Is de ruimte namelijk helemaal vol, dan werken de diensten niet meer zoals je zou verwachten.

Meer ruimte kopen

Deze meldingen zijn ook bedoeld om je te verleiden tot het aanschaffen van meer opslagruimte. Extra ruimte kopen is immers de makkelijkste manier om met het probleem om te gaan.

Specifiek gaat het om een abonnement op Google One. Als je naar de Google One-website gaat, zie je jouw details over dit abonnement. Je krijgt daar de keuze uit een Standaard-abonnement voor 2,99 euro per maand, waarmee je 200GB aan bestanden kunt opslaan. Betaal je 9,99 euro per maand, dan krijg je een AI Plus-abonnement met 2TB aan ruimte. Een flinke upgrade dus.

Je kunt het zelfs zo gek maken tot 10TB opslagruimte voor 49,99 per maand, maar zoveel ruimte heeft bijna niemand nodig. Voor 21,99 euro per maand krijg je naast 2TB opslagruimte ook toegang tot Gemini Advanced.

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Ruimte vrijmaken

In plaats van een duurder abonnement, kun je natuurlijk ook even een momentje nemen om ruimte vrij te maken. Dat kan spannend zijn, omdat je niet per ongeluk waardevolle bestanden en foto’s wil verwijderen. Toch zijn er enkele makkelijke manieren om zonder problemen veel ruimte vrij te maken.

Laat Google helpen: Je kunt Google laten helpen met het vrijmaken van je opslagruimte. Op de pagina van Google One staat de knop ‘Ruimte vrijmaken’. Hier stelt Google zelf enkele dingen voor, zoals spammails wissen en grote foto’s en video’s verwijderen. Ook kun je per dienst grote bestanden wissen. Je mag dan zelf kiezen welke bestanden je verwijdert, zodat je zeker weet dat er niets mis gaat.

Google Foto’s: Tik in de app op je profielicoon en vervolgens op ‘Ruimte vrijmaken’. Hier kun je specifieke categorieën aan afbeeldingen controleren en verwijderen, zoals screenshots en wazige foto’s. Ook bij de sectie ‘grote foto’s en video’ is het slim om te kijken of je lange video’s hebt opgeslagen die je eigenlijk niet meer nodig hebt. Bij ‘Andere apps’ vind je foto’s en video’s die vanuit andere apps zijn opgeslagen.

Gmail: In de app van Gmail is het lastig om e-mails te sorteren op grootte, maar er is wel een trucje. Als je in de zoekbalk van Gmail bijvoorbeeld ‘size:20mb’ typt, dan zie je alle e-mails die 20MB of meer in beslag nemen. Dat is een makkelijke en snelle manier om de grootste e-mails te vinden en eventueel weg te gooien.

Nog makkelijker is de ‘Ruimte vrijmaken’-optie. Tik in de app op je profielicoon, waarna je onderaan de functie ziet staan. Je krijgt dan direct te zien hoeveel ruimte er wordt ingenomen door e-mails met grote bijlagen. Die kun je vervolgens controleren en eventueel verwijderen.

Google Drive: De Google Drive-app biedt helaas niet de mogelijkheid om je grootste bestanden te bekijken. Wel kun je in het menu op ‘Opslagruimte’ tikken’ en daarna op ‘Ruimte vrijmaken’ tikken. Je gaat dan naar de eerder genoemde Google One-pagina waar je de grootste bestanden op je Google Drive ziet. In een webbrowser kun je wel makkelijk sorteren op bestandsgrootte.

Ruimte vrij op je smartphone

Het bovenstaande gaat puur om ruimte vrijmaken bij je Google-opslag, maar je smartphone zelf kan natuurlijk ook vol raken. Daar helpen we je ook graag een handje mee.