Samsung Galaxy A56 krijgt nu deze grote update

Ook de eerste Galaxy A-smartphone krijgt nu de update naar One UI 8.5. De Galaxy A56 kan nu worden bijgewerkt naar de nieuwste versie van de ‘Samsung-schil’.

Samsung rolt de grote One UI 8.5-update naar steeds meer toestellen uit. Nadat eerder de Galaxy S25– en S24-smartphones werden bijgewerkt, is nu de eerste telefoon in de Galaxy A-serie aan de beurt. Het gaat om de Galaxy A56, die sinds vorig jaar verkrijgbaar is.

Een lezer laat aan Android Planet weten dat One UI 8.5 nu te downloaden is op de Samsung Galaxy A56. De update is bijna 3GB groot, waardoor we aanraden om ‘m via een wifi-verbinding binnen te halen. In de update zit geen nieuwe beveiligingspatch verwerkt; de A56 blijft steken op de update van april 2026.

Heb je een Galaxy A56? Dan krijg je vanzelf een melding dat One UI 8.5 beschikbaar is voor jouw toestel. Handmatig controleren op updates kan natuurlijk ook. Open hiervoor de instellingen, ga naar ‘Software-update’ en tik op ‘Downloaden en installeren’.

De Samsung Galaxy A56 krijgt na One UI 8.5 overigens nog veel meer updates. Samsung belooft de telefoon tot begin 2031 van de nieuwste software te voorzien. Dat betekent dat het toestel nog jarenlang kan rekenen op Android-versies-upgrades, One UI-updates én beveiligingspatches.

Bedankt voor de tip en screenshot, Ruud!

Nieuw in One UI 8.5

One UI 8.5 is een tussentijdse update. Dat betekent dat de vernieuwingen niet zo groot zijn als bij een compleet nieuwe Android-versie, maar je natuurlijk wel veranderingen ziet. Zo krijg je meer opties in het snelle instellingen-paneel, wordt de beveiliging verbeterd en gaat de weer-widget op de schop.

Daarnaast krijg je meer informatie over de staat van je batterij en kun je screenshots maken van een deel van je scherm. Verder kun je nu de opslag van je andere Samsung-apparaten raadplegen op je telefoon.

