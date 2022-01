Column: Gezond ouder worden (met je smartphone)

Aan goede voornemens doe ik meestal niet, maar goede gewoontes die ik eerder ben gestart neem ik dit jaar graag mee.

Gezond ouder worden

Mijn sport-app gaf mij in de laatste weken van het jaar voor het eerst een ‘hell week’. Terwijl ik tegenwoordig twee of drie keer per week een workout doe, betekende deze helse week dat ik elke dag op de mat moest verschijnen en elke dag een poging moest doen om een persoonlijk record te breken.

Helaas vielen de kerstdagen net in die week. Dagen die normaal in het teken staan van ontspannen, eten en drinken. Toch heb ik alleen op tweede kerstdag niet gesport. De helweek schoof vervolgens gewoon een dagje op, dus de volgende dag kroop ik weer op de mat.

Ik wil niet patsen over dat ik zo goed bezig ben (ok, misschien wel een beetje), maar die dagen kwam ik er vooral achter dat mijn lichaam veel meer kan dan ik dacht. Ik heb elke dag persoonlijke records verbroken en doe oefeningen die ik eerder niet kon.

Krakende lichamen

Op sociale media merk ik een trend van dertigers die beginnen te mopperen dat hun lichaam kraakt als ze bewegen en dat hun rug pijn begint te doen. In de reacties klinkt dan veel instemming van andere dertigers die iets soortgelijks meemaken. Het hoort er nou eenmaal bij. Als anderen hetzelfde hebben, dan ligt het niet aan jou.

Ik word ook ouder en zit inmiddels dichterbij de veertig dan de dertig. Dat is te merken. Katers zijn zwaarder, de stofwisseling wordt trager enzovoort. Maar ik wil dat dit lichaam nog een tijdje meegaat en dat betekent zeker na je dertigste dat onderhoud een must is.

Daar kun je makkelijk in doorslaan. Dat je zo gefocust bent op gezond zijn en blijven, dat het je leven gaat beheersen en je vergeet te genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Ik houd bijvoorbeeld te veel van lekker eten en een drankje om dat te laten staan. Die tweede kerstdag dat ik niet heb gesport was niet toevallig een dag na een uitgebreid kerstdiner.

Sporten

Deze maand zullen apps, makers van wearables en influencers weer hun best doen om je te doen geloven dat je moet afvallen, maar weinig is zo demotiverend als sporten puur om gewicht kwijt te raken. Wat ik nu merk door te sporten met een focus op uithoudingsvermogen en fitheid in plaats van gewichtsverlies, is dat de kleine dingen in het leven veel makkelijker gaan.

Dan bedoel ik simpele dingen zoals iets oppakken van de grond, hurken, van de bank komen enzovoort. Als je tijdens je workouts elke keer tientallen keren achter elkaar moet liggen en staan, dan stelt het niets meer voor om even een onder de kast gerolde tennisbal van je hond te pakken.

Het kan wel lastig zijn om iets te vinden dat voor je werkt. Dat de sportscholen telkens sluiten door lockdowns werkt niet motiverend, maar met al die geavanceerde apps in de Play Store kan het ook. Zolang je maar zelf de motivatie toevoegt om het daadwerkelijk te doen.

Een paar jaar geleden had ik waarschijnlijk met mijn ogen gerold als ik deze column zou lezen, maar als zelfs ik rond de kerstdagen (bijna) elke dag een persoonlijk record kan verbreken, dan kun jij ook wel een paar dagen per week de motivatie vinden om wat burpees te doen. Ook al is het er op het begin maar eentje.

