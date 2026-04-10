Deze Android-telefoon verkoopt nu het allerbest: heb jij 'm?

Jeroen Timmermans
10 april 2026, 8:51
2 min leestijd
Vorig jaar schreven we over de top 10 bestverkopende telefoons in Q3. Het Android-toestel met de hoogste notering was toen de Samsung Galaxy A16. Inmiddels is er een nieuwe kampioen!

Bestverkopende Android in Q4

Net als in het derde kwartaal van 2025 is Apple in het vierde kwartaal de hofleverancier als er gekeken wordt naar de populairste telefoons. De eerste vier plekken zijn vergeven aan de ‘concurrent uit Cupertino’. Laten we eens kijken naar de volledige top 10 en welke Android-toestellen dit keer de lijst hebben gehaald.

De top 10 in Q4 (wereldwijde sales)

  1. iPhone 17 Pro Max
  2. iPhone 17
  3. iPhone 17 Pro
  4. iPhone 16
  5. Galaxy A56
  6. Galaxy A36
  7. Galaxy A07
  8. iPhone 16e
  9. Xiaomi Redmi A5
  10. Galaxy S25

De Galaxy A56 is van plek 8 naar plek 5 gesprongen en daarmee de best verkopende Samsung (en dus Android) van het moment! De Galaxy A36 volgt op plek 6, maar heeft slechts een bescheiden opmars gemaakt (+1 plek). Waar er in de vorige lijst nog geen high-end Samsung stond, vinden we in de huidige top 10 de Galaxy S25 terug.

De populariteit van juist deze Samsungs laat zich makkelijk verklaren. Met de opvolgers van de A36, A56 en S25 onlangs gelanceerd (de A37, A57 en de S26-serie), zijn deze toestellen in prijs gedaald, wat ze extra interessant maakt om in huis te halen.

Samsung Galaxy A56 vs Galaxy A36
De populairste Android-telefoons van het moment naast elkaar: de Samsung A56 en A36.

Het is dit keer trouwens geen fifty-fifty geworden tussen Apple en Samsung. Een derde merk heeft zich genesteld in de top 10 van bestverkochte toestellen in Q4 van 2025: Xiaomi.

De Redmi A5 haal je momenteel voor nog geen zeven tientjes in huis. Die prijs maakt de budgettelefoon populair in markten als Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Verder opvallend: de kampioen van Q3 – de Samsung A16 – is uit de top 10 gekukeld.

Voorspelling opmars A56 kwam uit

De vorige keer schreven we dat onze verwachting was dat de A56 (toen nog op plek 8) in de top zou kunnen blijven meedoen met een hoge(re) positie in Q4. Die voorspelling is uitgekomen. Dit toestel is populair vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding, prima oled-scherm en het strakke updatebeleid. Je haalt deze allemansvriend voor slechts € 311,- in huis. In combinatie met een abonnement is hij extra voordelig.

Met weer een hoop nieuwe toestellen die de afgelopen tijd zijn gelanceerd, kijken we nu al uit naar de eerste top 10 van dit jaar. Laten we onze glazen bol er weer bij pakken. Nu de Galaxy S26 volgens Samsung zelf wereldwijd al nieuwe verkooprecords schijnt te hebben gebroken, denken we dat dit vlaggenschip in het eerste kwartaal van 2026 zomaar de top 10 van bestverkochte smartphones ter wereld binnen kan komen.

Nu zijn we eigenlijk benieuwd: heb (of had) jij een van de Samsungs uit de top 10? Laat het ons weten in de reacties en zorg dat je nooit meer een Android-nieuwtje mist.

Bron: Counterpoint Research
Eindelijk! Samsung-telefoons krijgen belangrijke updates weer

Eindelijk! Samsung-telefoons krijgen belangrijke updates weer

20 februari 2026

Deze One UI 8.5-bèta voegt nieuwe voicemailfunctie toe

Deze One UI 8.5-bèta voegt nieuwe voicemailfunctie toe

10 februari 2026

Dit is de nieuwe Galaxy A07 5G: mooier scherm en grotere accu

Dit is de nieuwe Galaxy A07 5G: mooier scherm en grotere accu

13 januari 2026

‘Dit is wanneer de Samsung Galaxy A57 en A37 verschijnen’

‘Dit is wanneer de Samsung Galaxy A57 en A37 verschijnen’

7 januari 2026

