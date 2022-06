Zien: dit was de eerste mobiele telefoon met een camera

Tegenwoordig schieten we de hele dag door foto’s met onze smartphone, maar dat is een relatief nieuw fenomeen. Weet jij wat de eerste telefoon was met een camera? We laten het je zien!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste telefoon mét camera: de Kyocera VP-210

We konden zo’n 25 jaar geleden niet vermoeden hoe snel fotografie zou veranderen. Digitale camera’s stonden in de kleinste kinderschoenen en smartphones waren er überhaupt nog niet. Toch was de techniek al in de maak. In 1999 verscheen de eerste mobiele telefoon met een camera. Die was niet afkomstig van Samsung, Nokia of Motorola, maar van het relatief onbekende Japanse bedrijf Kyocera.

De Kyocera VP-210 beschikte over een 2 inch-kleurenscherm waarop je de foto’s kon bewonderen. Die hadden een waanzinnige resolutie van 0,11 megapixel. Je moest kritisch kijken wat je precies wilde vastleggen, want het interne geheugen had slechts plek voor 20 kiekjes. De telefoon beschikte wel over een ingebouwde stand zodat je eenvoudig selfies kon maken.

Fotografie was overigens maar bijzaak. Het toestel moest vooral dienst doen als videofoon voor zakenmensen. Met slechts twee frames per seconde zagen deze ‘filmpjes’ er nogal schokkerig uit, maar volgens de directeur van Kyocera was het toch een doorbraak. Zo kon een bouwvakker bijvoorbeeld live aan zijn bazen laten zien hoe een project vorderde.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De toekomst was begonnen

De Kyocera VP-210 was, mede door zijn (toen) hoge prijs van ongeveer 325 dollar geen groot succes. Toch maakte deze telefoon de weg vrij voor andere fabrikanten om de techniek te verbeteren. Samsung kwam in 2000 met de SCH-V200. Ook dat toestel had ruimte voor zo’n 20 foto’s, maar dan met een hogere resolutie van 0,35 megapixel.

Er zat wel een addertje onder het gras, want je kon deze plaatjes niet rechtstreeks vanaf je telefoon met de wereld delen. Je moest ze eerst overzetten naar je computer om ze vervolgens te mailen.

Dat soort beperkingen maakten dat de telefoon met camera pas echt populair werd na het verschijnen van de eerste smartphones. Die maakten het delen van kiekjes veel gemakkelijker en bovendien kon je ze direct bewerken. Daardoor werd mobiele fotografie ook een stuk populairder, wat het voor fabrikanten weer aantrekkelijk maakte om veel in de achterliggende techniek te investeren. De rest is, zoals we dan zeggen, geschiedenis.

Wat was jouw eerste telefoon met camera? Laat het weten in de reacties! En schrijf je dan direct even in voor de Android Planet-nieuwsbrief. Zo mis je geen enkel nieuwtje. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op Instagram of Facebook.