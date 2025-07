Hoelang krijgt de Samsung Galaxy Watch 8 updates?

Als je een fonkelnieuwe Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) wil kopen, ben je waarschijnlijk wel benieuwd hoelang het horloge van updates wordt voorzien. We zetten deze informatie voor je op een rijtje.

Er is best het één en ander veranderd bij de Samsung Galaxy Watch 8. Zo heeft het horloge een nieuw ontwerp met een meer vierkante behuizing achter het ronde scherm. Dat display zelf haalt bovendien een hogere helderheid (3000 nits) dan de Watch 7, waardoor je het makkelijker afleest in de zon.

Wat niet is veranderd: de Samsung Galaxy Watch 8 krijgt net als zijn voorganger vier jaar updates. Aangezien het klokje uit de doos op One UI Watch 8 draait, dat gebaseerd is op Wear OS 6, mag je dus verwachten dat hij wordt bijgewerkt tot en met One UI Watch 12. Datzelfde geldt voor de duurdere Galaxy Watch 8 Classic met zijn draaibare ring.

Daarmee is het updatebeleid van Samsungs smartwatches beduidend korter dan dat van zijn smartphones. Dure telefoons als de Galaxy S25 worden zeven jaar volledig ondersteund. Een toestel als de Galaxy A16, veel goedkoper dan de Watch 8, ontvangt nog altijd zes jaar lang updates.

Meer over de Samsung Galaxy Watch 8

De Galaxy Watch 8 is weer verkrijgbaar in twee formaten: 40 en 44 millimeter. De Watch 8 Classic is alleen te koop in 46 millimeter. Bij beide klokjes kies je uit varianten met of zonder een eigen internetverbinding.

De belangrijkste vernieuwing op gezondheidsgebied is dat de horloges het carotenoïdenniveau in je lichaam meten. Als je te weinig antioxidanten in je lijf hebt, krijg je tips om ze aan te vullen. Ook geven de smartwatches een seintje als je te lang te veel stress ervaart, zodat je weet dat het tijd is om te kalmeren.

De Galaxy Watch 8 is verkrijgbaar vanaf 379 euro, terwijl je voor de Watch 8 Classic minimaal 529 euro betaalt. Je kunt ze nu pre-orderen. De klokjes worden geleverd vanaf 22 juli.

