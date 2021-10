Zit jij nog op Facebook? Breng je stem uit in onze poll

Chaos binnen Facebook. Dankzij gelekte informatie van klokkenluiders is duidelijk dat het bedrijf allerlei grote problemen heeft en bijvoorbeeld meewerkt aan het promoten van racisme. Zit jij nog op Facebook, of heb je geen account meer?

Het is (alweer) hommeles bij Facebook. Amerikaanse media pakten dit weekend uit met meerdere verhalen (de zogeheten Facebook Papers) over alle misstanden binnen het grootste social medium ter wereld.

Van het facilteren van mensenhandel, de Capitool-bestorming, het promoten van samenzweringstheorieën tot aan bijdragen aan racisme: er gaat van alles mis bij het bedrijf van Mark Zuckerberg.

Het lijkt wel alsof Facebook er alles aan doet om haar toch al wankele imago nog verder de grond in te boren. Nu steeds meer mensen het bedrijf de rug toekeren, vragen wij ons af: zit jij nog op Facebook? Via onderstaande poll kun je je stem uitbrengen.

Dit staat er in de Facebook Papers

Volgens de Amerikaanse website Protocol vormen de Facebook Papers het grootste schandaal sinds Cambridge Analytica. Dit schandaal speelde in 2018, toen bekend werd dat het gelijknamige databedrijf toenmalig presidentskandidaat Donald Trump aan de overwinning had geholpen.

Nu zijn daar dus de Facebook Papers. Deze verhalen zijn onder meer naar buiten gebracht door Frances Haugen, een klokkenluider die twee jaar voor het bedrijf werkte. Ook zijn veel interne documenten naar buiten gelekt.

In de Facebook Papers worden allerlei misstanden binnen het bedrijf aangekaart. Bij Facebook weten ze bijvoorbeeld al sinds 2018 dat mensenhandelaren het platform gebruiken, maar volgens CNN verzaakt het bedrijf om hier degelijk op te reageren.

Verder schrijft The New York Times dat Facebook al jaren op de hoogte is van hun problematische algoritme. Deze verspreidt haatvolle berichten namelijk veel effectiever dan neutrale of positieve posts. Volgens Haugen doet Facebook hier echter niets aan, omdat Facebook winst boven het welzijn van gebruikers plaatst.

